Вкус металла во рту и еще 8 признаков пониженной кислотности желудочного сока

«До сих пор непонятно, почему в разных участках желудка уровни ph отличаются. Более того, в норме на пике пищеварения через два часа, как вы поели, образуется кислотное окно, и тогда ph может падать до 2. Это очень кислая среда, но желудок специально ее создает, чтобы усвоить белковую пищу и все, что вы съели », — говорит гастроэнтеролог.