Эндокринолог Лебедева рассказала, как по анализам распознать начало преддиабета

Чтобы заработать сахарный диабет, необязательно быть большим любителем сладкого. Болезнь может развиться и по другим причинам, среди которых ожирение, хронический стресс и недосып. Все они способствуют неправильному питанию и, как следствие, приводят к диабету. Защититься от болезни поможет изменение пищевых привычек и образа жизни. А чтобы вовремя принять меры, если что-то все же пошло не так, надо регулярно следить за уровнем сахара и инсулина в крови.
Преддиабет — сигнал организма, что не за горами настоящий сахарный диабет, который сам по себе провоцирует много других серьезных проблем со здоровьем. По сути, это промежуточное состояние между нормой и диабетом второго типа.
Врач-гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале
Эндокринолог, гастроэнтеролог
Уровень глюкозы в капиллярной крови: натощак — 5,6-6,1 ммоль/л; через 2 часа после глюкозотолерантного теста (сначала измеряют сахар натощак, а потом дают выпить сладкий раствор) — 7,8-11,0 ммоль/л.
Уровень глюкозы в венозной крови: натощак 6,1-7,0 ммоль/л; через 2 часа после глюкозотолерантного теста — 7,8-11,0 ммоль/л.
Уровень гликированного гемоглобина в венозной крови — 6,0-6,5%; уровень инсулина в крови - > 6 мкМЕ/мл; дислипидемия (повышение уровней холестерина и триглицеридов в крови) и индекс инсулинорезистентности HOMA IR — более 2,7 (высчитывается он по формуле: инсулин натощак (мкЕд/мл) х глюкоза плазмы натощак в ммоль/л / 22,5.
Шесть необычных симптомов сахарного диабета
Самые распространенные симптомы заболевания — это набор веса, сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию и плохо заживающие раны. Однако насторожить должны и другие, менее известные симптомы.
На начальных стадиях заболевания может развиться пародонтит. Это воспалительное заболевание полости рта, которое приводит к повреждению десен и корней зубов, способствуя их разрушению.
Может появиться неприятный запах изо рта. Чаще всего он похож на запах подгнивших фруктов, например груш или яблок. Некоторые люди говорят, что их дыхание стало таким, словно они «глотнули жидкость для снятия лака», появляется специфический запах ацетона.
Появляются коричневые пятна, от которых не спасает усиленная гигиена. Чаще всего их можно обнаружить на локтях, шее, в подмышечных впадинах, пахе, а также на линиях сгиба рук и ног.
Развиваются грибковые и инфекционные заболевания. Например, вы стали замечать, что у вас часто появляются фурункулы или ячмени, хотя раньше такого не было. Стоит только вылечить, пройдет какое-то время, и все возвращается. Еще один вариант — проблемы, вызванные дрожжевыми грибками Candida.
Появляются проблемы со зрением, которые возникают из-за повреждения мелких сосудов глаз. У людей с диабетом могут появиться мушки перед глазами, им сложно сфокусироваться на каком-то объекте, или же зрение резко падает, причем даже на один глаз.
Снижается острота слуха. Такие проблемы также могут быть связаны с высоким уровнем сахара в крови, который повреждает мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха. Может развиться тугоухость, поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу.