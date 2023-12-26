Эндокринолог Лебедева рассказала, как по анализам распознать начало преддиабета

На начальных стадиях заболевания может развиться пародонтит. Это воспалительное заболевание полости рта, которое приводит к повреждению десен и корней зубов, способствуя их разрушению.

Может появиться неприятный запах изо рта. Чаще всего он похож на запах подгнивших фруктов, например груш или яблок. Некоторые люди говорят, что их дыхание стало таким, словно они «глотнули жидкость для снятия лака», появляется специфический запах ацетона.

Появляются коричневые пятна, от которых не спасает усиленная гигиена. Чаще всего их можно обнаружить на локтях, шее, в подмышечных впадинах, пахе, а также на линиях сгиба рук и ног.

Развиваются грибковые и инфекционные заболевания. Например, вы стали замечать, что у вас часто появляются фурункулы или ячмени, хотя раньше такого не было. Стоит только вылечить, пройдет какое-то время, и все возвращается. Еще один вариант — проблемы, вызванные дрожжевыми грибками Candida.

Появляются проблемы со зрением, которые возникают из-за повреждения мелких сосудов глаз. У людей с диабетом могут появиться мушки перед глазами, им сложно сфокусироваться на каком-то объекте, или же зрение резко падает, причем даже на один глаз.