Бороться с изжогой можно разными способами. Многие люди игнорируют прием лекарств и прибегают к народным средствам. Однако их эффективность нередко оставляет желать лучшего. Так, для устранения приступа изжоги часто советуют пить воду с содой. Средство действительно помогает убрать жжение, но лишь на очень короткое время. При попадании в желудок сода провоцирует выработку углекислого газа. В результате орган начинает «раздуваться», а изжога возвращается .