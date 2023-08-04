Изжога возникает при попадании на слизистую пищевода содержимого желудочного сока. В медицине этот процесс принято называть «забросом», или кислотным рефлюксом. Кислый желудочный сок раздражает чувствительные ткани пищевода, провоцирует характерное жжение, дискомфорт в груди и горечь во рту. Кроме того, могут возникать легкая тошнота, недомогание, и важно эффективно и безопасно устранить эти ощущения. Как это сделать правильно, «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
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Чем опасна изжога?
Это не заболевание, а только симптом различных нарушений пищеварения. Чаще всего изжога возникает при наличии ГЭРБ — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При ней нижняя часть пищевода чрезмерно расслаблена, сфинктер не смыкается, из-за чего кислое содержимое из желудка возвращается в нижнюю часть пищевода, а иногда и выше. Кислота для стенок пищевода — сильный раздражитель, она повреждает слизистые, провоцируя жжение и дискомфорт.
Народные средства от изжоги: минусы и плюсы
Бороться с изжогой можно разными способами. Многие люди игнорируют прием лекарств и прибегают к народным средствам. Однако их эффективность нередко оставляет желать лучшего. Так, для устранения приступа изжоги часто советуют пить воду с содой. Средство действительно помогает убрать жжение, но лишь на очень короткое время. При попадании в желудок сода провоцирует выработку углекислого газа. В результате орган начинает «раздуваться», а изжога возвращается.
Метод также не подходит для регулярного использования, так как частое употребление соды вредит водно-солевому балансу организма. Другое популярное народное средство — молоко. Оно очищает стенки пищевода от кислоты и успокаивает слизистую желудка, но, как и в случае с содой, эффект оказывается непродолжительным. Дело в том, что молоко само по себе стимулирует выделение желудочного сока, что может вызвать новый приступ изжоги.
Жвачка как метод борьбы
Впрочем, существуют и вполне рабочие способы для снятия симптомов изжоги без таблеток. Самый быстрый вариант — жевательная резинка. Она стимулирует слюноотделение, что помогает очистить пищевод и нейтрализовать кислоту желудочного сока. Аналогичным действием обладают бананы, в состав которых также входит щелочь. Справиться с изжогой поможет и жидкая каша: она обволакивает стенки пищевода и снимает раздражение. Полезно будет использовать настой имбиря. Такой напиток нейтрализует кислоту, а заодно устраняет тошноту, которая часто сопровождает изжогу.
Препараты от изжоги: польза и вред
Лечение зависит от того, насколько часто возникают симптомы. Хроническая рефлюксная болезнь с регулярными приступами изжоги требует применения препаратов для подавления выработки соляной кислоты в желудке и защиты пищевода. Это так называемые блокаторы H2-гистаминовых рецепторов и ингибиторы протонной помпы.
Назначать лечение в этом случае обязательно должен врач-гастроэнтеролог. Помимо медикаментозной терапии специалист также поможет скорректировать рацион. Из ежедневного меню придется исключить жирную и кислую пищу, алкоголь и специи. Не менее важно следить за размером порций и не переедать.
Если же речь идет об эпизодических приступах изжоги, то стандартом лечения здесь является прием препаратов-антацидов. Они снижают кислотность желудочного сока и делают его воздействие менее агрессивным. Антациды отличаются быстрым эффектом и достаточно оперативно снимают симптомы изжоги, хотя и не лишены недостатков. Так, они блокируют действие других лекарственных препаратов, поэтому принимать их всегда следует отдельно.
Подробнее об антацидах
Антациды бывают всасывающимися и невсасывающимися. Первый тип содержит соду или комбинацию карбонатов кальция и магния. Всасывающиеся антациды действуют максимально быстро, но при определенных условиях могут спровоцировать повторный приступ изжоги. Например, если снижение кислотности оказывается слишком резким или в желудке осталась непереваренная еда. Они также содержат углекислый газ и при продолжительном применении могут растянуть стенки желудка и усилить выработку в нем соляной кислоты.
Невсасывающиеся антациды действуют мягче и имеют меньше побочных эффектов, но на постоянной основе и в больших дозах принимать их все равно нежелательно. В состав таких препаратов часто входят соли алюминия, которые способны значительно снижать уровень фосфатов в организме. В запущенных случаях это может привести к проблемам с костной тканью, вплоть до развития остеопороза. Кроме того, переизбыток соединений алюминия чреват нарушением работы кишечника и почек.