Онколог Карасев объяснил, почему нельзя игнорировать изжогу

Наверняка хоть раз в жизни вы сталкивались с изжогой — например, после плотного праздничного застолья или определенных продуктов (жареных, соленых или слишком жирных блюд). Ничего страшного в этом явлении нет. Вы чувствуете небольшое жжение в груди, боль в желудке, иногда легкую тошноту, но со временем это проходит, стоит только принять таблетку, выпить газированной воды или пожевать жвачку.
Но что если изжога беспокоит вас практически ежедневно? Онколог Иван Карасев в своем
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист
Отчего бывает изжога?
Дело в том, отмечает врач, что если изжога стала беспокоить вас регулярно, то это явный симптом поломки в вашем организме. Когда человек ест, продукты опускаются по пищеводу прямо в желудок. В конце пищевода есть специальный клапан, он дает еде пройти только в одном направлении. После того как съеденное попадает в желудок, клапан закрывается и запускается процесс пищеварения.
Что происходит при изжоге? Этот же клапан пропускает содержимое желудка в пищевод, именно поэтому и появляются неприятные симптомы. Дело в том, что для переваривания еды в нашем желудке есть соляная кислота. В норме она не доставляет никакого дискомфорта, после приема пищи у вас не должно что-то болеть или жечь. А вот когда кислота попадает в пищевод, появляются дискомфортные ощущения, потому что этот орган на то не рассчитан.
В каких случаях изжога — повод для беспокойства
Нет ничего страшного, если вы переели жирного или слишком острой пищи и потом столкнулись с неприятными симптомами.
Но если вы едите привычную пищу, а изжога беспокоит раз в неделю или каждый день, стоит пройти обследование и проверить свое здоровье. Врач рекомендует отправиться на гастроскопию: эта процедура поможет эффективно выявить причину неприятного явления.
Нередко изжога указывает, что клапан сломался. Также она может быть:
первым симптомом гастрита, язвы:
свидетельствовать о проблемах с кислотностью желудка;
указывать на опухолевые процессы в желудке.
А о том, какие есть способы быстро справиться с изжогой, можно узнать ЗДЕСЬ.