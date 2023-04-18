Онколог Карасев объяснил, почему нельзя игнорировать изжогу

Что происходит при изжоге? Этот же клапан пропускает содержимое желудка в пищевод, именно поэтому и появляются неприятные симптомы. Дело в том, что для переваривания еды в нашем желудке есть соляная кислота. В норме она не доставляет никакого дискомфорта, после приема пищи у вас не должно что-то болеть или жечь. А вот когда кислота попадает в пищевод, появляются дискомфортные ощущения, потому что этот орган на то не рассчитан.