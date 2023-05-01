Гастроэнтеролог Пустовит объяснила, почему нельзя пить соду при изжоге

Изжога чаще возникает после еды, может появляться ночью или просто в лежачем положении. Наиболее частая причина возникновения неприятного жгучего ощущения — гастроэзофагеальный рефлюкс, когда кислое или смешанное содержимое из желудка поднимается в пищевод.
При этом далеко не все люди с рефлюксом ощущают изжогу, поскольку во многом она обусловлена гиперчувствительностью тканей. Но если изжога возникла, как с ней бороться и что можно применять?
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Подробнее
Почему возникает изжога
«Развитие ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) отражает дисбаланс между факторами защиты и повреждающими эффектами, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-гастроэнтеролог Екатерина Пустовит. — К защитным относится целостность слизистой оболочки пищевода и клиренс (скорость выведения) кислоты из пищевода. К повреждающим — кислота, заброшенная из желудка, кислотность содержимого (чем рН ниже, тем сильнее повреждение слизистой) и чувствительность пищевода».
Вот несколько причин
Несостоятельность нижнего пищеводного сфинктера (если он слишком слабый, плохо смыкается) позволяет кислоте попасть в пищевод.
Удлинение времени опорожнения пищевода (кислота слишком долго из него удаляется) при неэффективной моторике, когда пищевод плохо сокращается.
Развитие эзофагита (воспаления слизистой оболочки пищевода).
Наличие грыжи пищевода, которая создает риск ретроградного (обратного) потока.
Нарушение функции слюны.
В группе риска — курильщики и беременные
«7 мл слюны нейтрализуют 1 мл соляной кислоты. Поэтому уменьшение слюноотделения или изменение химического состава слюны (уменьшение бикарбонатов) продлевают нахождение кислоты в пищеводе. С этим (помимо положения тела во время сна) связывают яркие ночные симптомы изжоги, — поясняет врач. — По этой причине изжогой могут страдать курильщики. У них часто наблюдается уменьшение количества выделения слюны (гипосаливация)».
Факторы риска ГЭРБ помимо курения:
ожирение;
инфекция Helicobacter pylori;
соблюдение определенной диеты и прием ряда лекарств;
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
беременность.
Какие продукты вызывают изжогу
Чтобы вас не мучила изжога, в первую очередь стоит пересмотреть свой образ жизни и рацион. Вот эти продукты, наиболее рискованные:
сладкие газированные напитки;
пиво, шампанское;
шоколад;
кофе и крепкий чай;
жирные блюда;
томаты;
цитрусовые;
острые специи;
лук, чеснок;
мята (снижает тонус гладкой мускулатуры).
«Если исключить эти продукты, скорее всего, изжога если и не исчезнет, то наверняка уменьшится по своей интенсивности, — добавляет Екатерина Пустовит. — Но надо оговориться, что у человека возможна индивидуальная чувствительность к продуктам. Поэтому ведение пищевого дневника и персонализация своего рациона — задача каждого страдающего изжогой».
Важен и размер порции, уточняет гастроэнтеролог. Если съедать меньше, изжога не будет так мучить.
«Провоцируют изжогу также лежание после еды, ношение тугих поясов, а также силовые тренировки и работа в наклон после приема пищи», — говорит врач.
7 способов избавиться от изжоги
Давайте подведем краткий итог вышесказанному. Для эффективной борьбы с изжогой действуйте планомерно и тактически целесообразно.
Определите продукты, провоцирующие изжогу, и уберите их или сократите количество потребления.
Отрегулируйте режим питания, чтобы порции были равномерными без переедания.
Скорректируйте режим дня, чтобы после еды не ложиться, но и не работать активно, тем более в наклон.
Если изжога возникает ночью, отодвиньте время ужина подальше от времени отхода ко сну, приподнимите изголовье кровати или старайтесь спать на левом боку.
Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь).
При избыточной массе тела приложите усилия для ее нормализации. Иногда бывает достаточным снизить вес на 2-3 кг, чтобы симптомы изжоги перестали вас мучить.
Если вышеуказанные рекомендации неэффективны и изжога выражена, примите антацид или альгинат для купирования симптомов и обратитесь к врачу. Суспензия действует быстрее, чем таблетированная форма. Антациды не предотвращают ГЭРБ, их роль — облегчить изжогу «по требованию».
Быстрый способ — помогает ли сода при изжоге
«При употреблении пищевой соды эффект наступает быстро, но действует непродолжительное время, плюс есть риск эффекта рикошета, когда изжога вернется с большей интенсивностью, — объясняет Екатерина Пустовит. — Иногда при употреблении соды возникают болевой синдром, отрыжка и повышенное газообразование за счет выделения углекислого газа как конечного продукта взаимодействия соды с кислотой».
Терпеть нельзя: когда срочно надо к врачу
Впервые появилась в возрасте старше 60 лет.
Есть признаки желудочно-кишечного кровотечения (стул стал темным).
В анализе крови есть признаки железодефицитной анемии.
Появление изжоги сопровождается необъяснимой потерей веса.
Изжога сопровождается нарушением глотания, или при глотании появилась боль в области пищевода.
Изжога сопровождается рвотой.
У родственников первой линии (родители) был рак желудочно-кишечного тракта.