Гастроэнтеролог Пустовит объяснила, почему нельзя пить соду при изжоге

Определите продукты, провоцирующие изжогу, и уберите их или сократите количество потребления.

Отрегулируйте режим питания, чтобы порции были равномерными без переедания.

Скорректируйте режим дня, чтобы после еды не ложиться, но и не работать активно, тем более в наклон.

Если изжога возникает ночью, отодвиньте время ужина подальше от времени отхода ко сну, приподнимите изголовье кровати или старайтесь спать на левом боку.

Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь).

При избыточной массе тела приложите усилия для ее нормализации. Иногда бывает достаточным снизить вес на 2-3 кг, чтобы симптомы изжоги перестали вас мучить.