10+1 причина, почему мучит похмелье, если вы не пили алкоголь

О здоровье в разном возрасте шутил еще знаменитый Семен Альтов: в двадцать лет наутро даже после бурной ночи чувствуешь себя огурцом, а в пятьдесят лет, даже если крепко спал, ни капли спиртного в рот не брал, наутро выглядишь так, будто всю ночь пил, курил и черт знает чем занимался.
В чем может быть причина такого безалкогольного похмелья?
Обезвоживание
Это состояние очень похоже на похмелье. Многие замечали, что если долго не пить жидкость, начинает болеть голова, появляется чувство усталости. Один из тревожных признаков, что вы пьете мало воды, — темная моча, а еще сухость губ. (Другие признаки, что вы пьете слишком мало воды.)
Передоз кофеина или его нехватка
Кофе вымывает воду из организма. Диетологи советуют на каждую чашку кофе выпивать стакан воды. Если вы кофеман и не очень любите пить воду, то симптомы, похожие на признаки похмелья, вам знакомы: сердцебиение, сонливость, головная боль, тошнота, повышенная раздражительность.
Примечательно, что похмельный синдром может мучить и тех, кто решит резко отказаться от кофе, если раньше пил его ведрами. Могут появиться симптомы отмены: головная боль, сонливость и раздражительность. 7 тревожных признаков, что вы перебрали с кофеином.
Кишечный вирус
Симптомы похмелья могут проявиться, если вы подхватили очень неприятную кишечную инфекцию. Заболевание часто протекает с клинической картиной интоксикации — рвотой, диареей, головной болью. Очень важно пить много воды и обратиться за помощью к врачам.
Вообще, когда организм борется с любой инфекцией, похожие на симптомы похмелья проявления — это нормально. Важно помочь организму и проконсультироваться с медиками. Врач подсказала 9 экстренных методов борьбы с ОРВИ.
Дисбаланс электролитов
Основные электролиты в организме человека — натрий и калий. Они необходимы для функционирования мышц и нервов, нормализации артериального давления и гидратации. Признаки дефицита электролитов могут быть похожи на похмелье. Возможно, в вашем организме не хватает некоторых минералов и необходимо восполнить их запасы.
Снотворное
Если вы пользуетесь лекарствами или добавками для улучшения качества сна, утром можете испытывать неприятные симптомы, похожие на похмельные. Многие препараты от бессонницы обладают седативным эффектом и могут вызвать чувство усталости и слабости. Это касается как сильных, так и безрецептурных лекарств и даже добавок мелатонина. (Что будет с организмом, если принимать мелатонин от бессонницы.)
Антигистаминные препараты
Их принимают при аллергии и рискуют получить ряд побочных эффектов, которые вполне схожи с похмельем. Некоторые антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, головные боли, головокружение, помутнение зрения, сухость во рту и даже тошноту.
Недостаток сна
«Доктор Питер» уже писал, что бессонница может серьезно повысить риски инсульта. Но в первую очередь ночные бдения и проблемы со сном вызывают такие последствия, как трудности с концентрацией внимания, усиление беспокойства, депрессия.
Анемия
Похмелье лишает нас сил, доставляет физические страдания, и мы целый день, не вылезая из кровати, переживаем последствия злоупотребления алкоголем. Похожее состояние может быть и при анемии: усталость, туман в голове, слабость, головокружение…
Этот диагноз ставить самому себе ни в коем случае нельзя. Надо разобраться с опытным врачом, почему у вас снижен гемоглобин, есть ли недостаток железа, нехватка витаминов группы B и так далее. Только доктор может назначить терапию. Врач объяснил, почему нельзя самому принимать железо при подозрении на анемию.
Мигрень
Это намного хуже, чем просто головная боль. Развиться мигрень может даже от небольшого количества спиртного, но триггерами могут быть и вполне безобидные продукты вроде сыра или шоколада. (7 неочевидных причин-триггеров сильной головной боли.)
Беременность
Когда женщина вынашивает ребенка, ее организм отдает приоритет плоду и в первую очередь «посылает» ему всю энергию и питательные вещества. Это может вызвать у женщины чувство усталости и обезвоживания наряду со всеми другими симптомами, которые возникают из-за дефицита питательных веществ.
Проблемы с печенью или почками
Если вы часто просыпаетесь с ощущением «не пил, но чувствую себя будто с похмелья», это может быть признаком того, что у вас не в порядке печень или почки. Самый ранний признак нарушения функции почек — тошнота, особенно по утрам, а еще усталость из-за нехватки гормона эритропоэтина. (5 симптомов, которые могут указать на серьезные проблемы с почками.)
Если вам регулярно дурно с утра — тошнит и мутит, как при похмелье, обязательно обратитесь к врачу. Материал подготовлен по данным StarsInsider.