10+1 причина, почему мучит похмелье, если вы не пили алкоголь

Если вы часто просыпаетесь с ощущением «не пил, но чувствую себя будто с похмелья», это может быть признаком того, что у вас не в порядке печень или почки. Самый ранний признак нарушения функции почек — тошнота, особенно по утрам, а еще усталость из-за нехватки гормона эритропоэтина. (5 симптомов, которые могут указать на серьезные проблемы с почками.)