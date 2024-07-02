Потому что гладиолус: какие дачные и уличные растения опасны для кошек

В разгаре пора дач, пикников и прогулок на природе. Очень часто можно видеть хозяина, гуляющего не только со своей собакой, но и с кошкой. Считается, что полезно дать питомцу поесть свежей травки. Действительно ли зелень полезна кошачьим и какую травку или растение можно «пожевать», а что — категорически запрещено? «Доктор Питер» разбирался с ассистентом ветеринарного врача Ольгой Лешатон.