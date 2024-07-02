Потому что гладиолус: какие дачные и уличные растения опасны для кошек

В разгаре пора дач, пикников и прогулок на природе. Очень часто можно видеть хозяина, гуляющего не только со своей собакой, но и с кошкой. Считается, что полезно дать питомцу поесть свежей травки. Действительно ли зелень полезна кошачьим и какую травку или растение можно «пожевать», а что — категорически запрещено? «Доктор Питер» разбирался с ассистентом ветеринарного врача Ольгой Лешатон.
ассистент ветеринарного врача
Растения на даче и в парке — опасны
Некоторые привычные нам растения очень ядовиты для кошек. Если животное их поест, трапеза способна привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Наиболее токсичны для кошек:
Алоэ вера
Растение из семейства лилейных (Liliaceae). Основные токсические вещества в составе: сапонины, антрахиноны, которые раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника питомца.
Клинические признаки отравления животного: рвота, вялость, диарея, изменение цвета мочи.
Садовые растения
В группу опасных входят абрикос, слива, персик, вишня, яблоня из семейства розоцветных. Основные токсичные вещества — цианогенные гликозиды, содержащиеся в некоторых видах. Стебли, листья, семена содержат цианид, особенно токсичный в процессе увядания.
Клинические признаки отравления кошки: кирпично-красные слизистые оболочки, расширенные зрачки, затрудненное дыхание, одышка, шок.
Бегония
Основные токсичные вещества растений из семейства бегониевых (Begoniaceae) — это растворимые оксалаты кальция, также бегонии содержат щавелевую кислоту.
Клинические признаки отравлений: рвота, слюнотечение у кошек, ожог слизистой оболочки рта, гортани, удушье. Наиболее токсичная часть находится под землей.
Гардения жасминовая
Цветок из семейства рубиновых (Rubiaceae). Основные токсичные вещества для животного — это гениопозид, гарденозид.
Клинические признаки отравления пушистика: легкая рвота и/или диарея, крапивница, аллергический дерматит.
Ромашка
Для людей растение полезно, а вот для кошек — нет. Избегайте любых видов ромашки из семейства сложноцветных. Основные токсичные вещества растения — эфирное масло, бисаболол, хамазулен, антониновая кислота, дубильная кислота.
Клинические проявления отравления: контактный дерматит, рвота, диарея, анорексия, аллергические реакции. Длительное применение может привести к появлению кровотечений.
Герань
Любимое многими дачное и комнатное растение из семейства гераневых опасно для котиков. Основные токсичные вещества — гераниол, линалоол, особенно опасны листья.
Чаще всего возникают клинические проявления: рвота, анорексия, депрессия, дерматит.
Чеснок и лук
Любимые людьми растения из семейства лилейных (Liliaceae) содержат основные токсичные вещества: N-пропил дисульфид.
Клинические признаки отравления кошки: рвота, разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия, анемия тела Хайнца), кровь в моче, слабость, учащенное сердцебиение, одышка.
Гладиолусы
Растения из семейства иридовых (Iridaceae).
Клинические признаки отравления: слюноотделение, рвота, слюнотечение, вялость, диарея. Самая высокая концентрация в клубнелуковицах (луковицах).
Гортензия
Красивое растение из семейства гортензиевых (Hydrangeaceae). Основные токсичные вещества: цианогенный гликозид.
Клинические признаки: рвота, депрессия, диарея. Отравление цианидами встречается редко — обычно вызывает более серьезные желудочно-кишечные расстройства.
Гиацинт
Семейство: лилейные (Liliaceae). Основные токсические вещества: возможно, алкалоиды, подобные нарциссу.
Клинические признаки: сильная рвота, диарея, иногда с примесью крови, депрессия и тремор.
Каланхоэ
Семейство: толстянковые (Crassulaceae). Основные токсические вещества: буфодиенолиды
Клинические признаки: рвота, диарея, нарушение сердечного ритма (редко).
Лаванда обыкновенная
Растение из семейства ламиевых. Основные токсичные вещества: линлоол, линалилацетат.
Клинические признаки: тошнота, рвота, отсутствие аппетита
Лилия
Красивое, ароматное растение семейства лилейных (Liliaceae). Даже высохшие цветы могут вызвать интоксикацию. Кошкам нельзя даже вдыхать запах этих цветов.
Клинические признаки у кошек: почечная недостаточность.
Томат и картофель
Растения из семейства пасленовых, основные токсичные вещества: соланин.
Клинические признаки: повышенное слюноотделение, отсутствие аппетита, тяжелые желудочно-кишечные расстройства, депрессия, слабость, расширенные зрачки, замедленное сердцебиение; спелые плоды не токсичны.
Тюльпан
Семейство: лилейные (Liliaceae). Основные токсические вещества: тулипалин А и В.
Клинические признаки: рвота, депрессия, диарея, повышенное слюноотделение. Самая высокая концентрация токсина — в луковице.