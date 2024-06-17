Зоопсихолог Клюсовец объяснила, почему кошки делают «тыгыдык» по ночам

Обычно большую часть времени кошки спокойные, грациозные, милые и забавные. Как правило, со знанием собственного достоинства. Но иногда в них словно бес вселяется: ни с того ни с сего начинают носиться по квартире, скидывать все с полок или надрывно мяукать. Некоторым выходкам хозяева не могут найти объяснения.
Что же хотят сказать нам кошки своими действиями? С кошачьего на человеческий перевела нашим коллегам из NGS.ru Елена Клюсовец, зоопсихолог и автор книги «На одном языке с кошкой».
Зоопсихолог, фелинолог, автор книги «На одном языке с кошкой»
1. Бегает по ночам — «тыгыдык-тыгыдык»
По словам специалиста, чаще всего такая кошачья привычка говорит о недостаточной физической и умственной нагрузки у вашего питомца.
«Эти животные — сумеречные. В природе кошки просыпаются в 3-4 часа ночи и собираются на охоту. Это работает и у домашних котов. Им в это время надо чем-то заняться, и они находят для себя развлечения: бегают, в том числе по людям, играют со своими хвостами, скидывают что-то с полок», — объясняет Елена Клюсовец.
Если вы хотите нормально спать по ночам, надо придумать для своей кошки какие-то увлекательные занятия на это время. Например, приобрести для нее интеллектуальные игрушки, игрушки-кормушки. Желательно также позаботиться о достаточной физнагрузке питомца перед сном. И да, стараться следить за ее режимом питания: надо приучить кошку есть в определенное время, чтобы она не будила вас посреди ночи.
2. Любит картонные коробки
Некоторые кошки действительно недолюбливают красивые домики с когтеточками, предпочитая им невзрачные картонные коробки. Оказывается, этому есть даже научное объяснение.
«По поводу сидения в коробках ученые проводили исследование. Для этого на две группы разделили котов, которые только что попали в приют. Группа, в ареале которой присутствовали коробки, быстро социализировалась, в другой это происходило немного дольше. Ученые сделали вывод, что благодаря нахождению в коробках кошки себя чувствуют более уверенно, быстрее успокаиваются», — рассказала зоопсихолог.
Между тем не каждая коробка понравится кошке. Обычно в их вкусе немного тесные коробки. По словам специалиста, это может напоминать кошкам утробу матери. У таких коробок есть и другие плюсы. Из-за тесноты температура в них увеличивается на 1–2 градуса, а еще они шуршат и издают звуки — животным это интересно. У магазинных же домиков есть определенные недостатки. К примеру, многим животным не нравится слишком замкнутое пространство из-за небольшого обзора, поэтому домик с крышей они могут не оценить.
3. Громко мяукает, когда хозяин ругается
По словам Елены Клюсовец, так кошки реагируют на уровень звука, который воспроизводят люди.
«Им нравятся высокие тона, и когда мы ласково с ними разговариваем, то поднимаем голос. А когда люди говорят на эмоциях, переходят на низкий тон, то кот понимает, что происходит что-то нехорошее, считывает эмоции. И поэтому пытается всем сказать, что надо быть тише», — объясняет эксперт.
4. Смотрит в одну точку или охотится на невидимый объект
Оказывается, часто коты действительно что-то видят. Особенно учитывая, что со зрением у них все хорошо: они прекрасно ориентируются и в сумерках, и ночью.
«Больше всего их интересуют предметы, которые двигаются. Если кошка видит летящую пылинку, то ее привлечет движение», — добавляет Елена Клюсовец.
5. Не любит покупные игрушки, но играет с резинкой для волос
«Большая часть индустрии рассчитана не на кошек, а на людей. И поэтому мы видим яркие игрушки, пищащих мышей. А если выбирать игрушку для кошки, то нужно понимать, что цвет не столь важен: яркие цвета они все равно не видят. Пищащие игрушки своим звуком не нравятся», — рассказывает зоопсихолог.
Также стоит учитывать, что кошкам интереснее играть с натуральными материалами, а не с искусственными.
«Резинка для волос удобна тем, что она мягкая, ближе к ощущению добычи и пружинит. Плюс для кошек привлекателен звук шуршания», — уточняет Елена Клюсовец.
6. Поворачивается хвостом к лицу хозяина
Вы думаете, что это выражение презрения? Вовсе нет. Так кошка показывает свою любовь и доверие этому человеку.
«У кошек у анального отверстия много желез, в которых находятся феромоны. Они содержат огромное количество информации о кошке: пол, возраст, готовность к спариванию. Животные, когда знакомятся, обнюхивают друг друга под хвостом. И когда кошка поворачивается попой к оппоненту, в том числе к человеку, она хочет показать свое доверие и благодушие.
7. После похода в туалет бегает по всей квартире
Кот может бегать по квартире как до, так и после похода в туалет. Однако в том и другом случае подоплека будет одна. Такая привычка досталась котам от их собратьев. Дело в том, что дикие кошки ходят в туалет подальше от своего места обитания: запах фекалий может привлечь хищников.
«Чтобы не привлекать хищников и как можно быстрее от них отделаться, нужно убегать от этого места», — заключила зоопсихолог.