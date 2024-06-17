Зоопсихолог Клюсовец объяснила, почему кошки делают «тыгыдык» по ночам

Между тем не каждая коробка понравится кошке. Обычно в их вкусе немного тесные коробки. По словам специалиста, это может напоминать кошкам утробу матери. У таких коробок есть и другие плюсы. Из-за тесноты температура в них увеличивается на 1–2 градуса, а еще они шуршат и издают звуки — животным это интересно. У магазинных же домиков есть определенные недостатки. К примеру, многим животным не нравится слишком замкнутое пространство из-за небольшого обзора, поэтому домик с крышей они могут не оценить.