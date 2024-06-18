Охота или любовь? Почему кошка пинается задними лапами

И наконец, еще одна причина такого поведения — это проявление своих чувств. Кошка может заигрывать с хозяином, слегка подталкивая его задними лапами, при этом мурлыкая или ластясь. Так питомец выражает любовь, привязанность и может всем своим видом показать, что рядом с человеком ему хорошо и спокойно. Бывает так, что кошка сильно увлекается — начинает сильно пинаться, царапаться и даже покусывать хозяина (собакам тоже свойственно такое поведение). В этом случае лучше не ругать питомца, а постараться мягко, но быстро закончить игру или ласки.