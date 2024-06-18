Охота или любовь? Почему кошка пинается задними лапами

Если вы пристально наблюдаете за своей кошкой, то наверняка замечали в ее поведении одну интересную особенность. Питомец может спокойно лежать на полу или диване, наслаждаясь отдыхом, а потом вдруг резко начинает пинаться задними лапами. Рядом может быть игрушка, любой предмет или даже любимый хозяин — действие будет одинаковым. Более того, кошка начинает так делать даже без видимых на то причин.
Оказывается, такое поведение вполне объяснимо. Одна из главных причин — это охотничий инстинкт, который заложен генетически. В дикой природе кошки используют передние лапы во время охоты для захвата и удержания добычи, а задние лапы — для нанесения сильных ударов,
Еще одна причина, почему кошка постоянно пинается, — это игра, которая подразумевает под собой еще и тренировку. Дело в том, что такие «толчки» помогают юному животному быстро развить координацию и научиться прыгать и охотиться. Однако не стоит котенку постоянно позволять пинать вас: взрослое животное тоже будет так делать, рискуя поранить своего хозяина.
Также стоит учитывать тот факт, что у кошек хорошо развит защитный инстинкт, именно поэтому животное может пинать вас задними лапами. Питомцы очень чтут личные границы, им может быть некомфортно, если человек или другое животное находится слишком близко. Поэтому кошка сделает все, чтобы это показать: грозно мяукнет, зашипит или слегка оттолкнет задними лапами.
И наконец, еще одна причина такого поведения — это проявление своих чувств. Кошка может заигрывать с хозяином, слегка подталкивая его задними лапами, при этом мурлыкая или ластясь. Так питомец выражает любовь, привязанность и может всем своим видом показать, что рядом с человеком ему хорошо и спокойно. Бывает так, что кошка сильно увлекается — начинает сильно пинаться, царапаться и даже покусывать хозяина (собакам тоже свойственно такое поведение). В этом случае лучше не ругать питомца, а постараться мягко, но быстро закончить игру или ласки.
Почему кошка топчет вас лапками
Некоторые уверены, что кошки могут определять, где у человека болит, после чего начать делать хозяину «массаж» или же просто усаживаться на проблемное место. На самом же деле это обычный «молочный шаг», он проявляется у новорожденных котят.
Этот инстинкт нужен для того, чтобы они могли получить больше молока у мамы. Они присасываются к соску, начинают мять вокруг лапками — соответственно, приток увеличивается. Когда котята вырастают, молоко им больше не нужно, но срабатывает память тела — после «молочного шага» они успокаиваются.
Котики еще умеют посылать своим хозяевам настоящие поцелуи. Главное — понять язык тела своего питомца. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.