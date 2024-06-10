Как понять, что ваш питомец проглотил несъедобный предмет: 9 характерных признаков

Если питомец проглотил какой-то инородный предмет, это может обернуться проблемами посерьезнее, чем изгрызенная обувь или мебель. От этого может зависеть здоровье и даже жизнь вашего хвостатого члена семьи. По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, чем быстрее хозяева поймут, что животное проглотило что-то несъедобное, и обратятся в клинику, тем меньше последствий у него будет.
Речь все же не про отраву (это другая история), а про инородный предмет. Если он долго находится в ЖКТ животного, дело может дойти до некроза или перфорации кишечника, попросту дырки, через которую содержимое кишечника может попасть в брюшную полость и вызвать острый перитонит.
Как понять, что собака или кошка проглотили что-то несъедобное
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Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
Многократная рвота.
Периодическая рвота после приема пищи или воды.
Полное отсутствие аппетита.
Снижение аппетита.
Вялость, апатия.
Изменения стула: его нет или снижается объем каловых масс.
Живот становится напряженным и болезненным.
Рвотные и каловые массы могут содержать частицы съеденного предмета.
Иногда нитки, ленты, дождик или мишура, растянувшись по желудочно-кишечному тракту, могут частично торчать из анального отверстия либо зацепиться одним концом за язык. Важно: доктор предупреждает, что никогда нельзя тянуть за видимый конец, можно лишь обрезать его ножницами и бежать к ветеринару.
Если вы заметили у своего четверолапого друга хотя бы один из перечисленных симптомов, надо срочно везти его в ветеринарную клинику.
«Там уже сделают УЗИ, рентген, чтобы определить, где и что застряло. И дальше будет понятна тактика извлечения. Иногда можно достать предмет из желудка при помощи гастроскопа, но если предмет уже прошел в кишечник и там застрял, то без операции не обойтись», — заключает Наталья Федосеева.
К слову
Для многих хозяев уход из дома — это настоящая катастрофа. Собаки воют, грызут мебель и обувь, вырывают плинтус, съедают двери и одежду. Этого всего можно избежать, если знать несколько правил. Как научить вашего питомца оставаться в одиночестве, читайте ЗДЕСЬ.
Если же ваша собака любит подбирать на улице мусор и еду, посмотрите инструкцию от кинолога, как ее отучить от этой вредной привычки.