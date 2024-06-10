Как понять, что ваш питомец проглотил несъедобный предмет: 9 характерных признаков

Если питомец проглотил какой-то инородный предмет, это может обернуться проблемами посерьезнее, чем изгрызенная обувь или мебель. От этого может зависеть здоровье и даже жизнь вашего хвостатого члена семьи. По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, чем быстрее хозяева поймут, что животное проглотило что-то несъедобное, и обратятся в клинику, тем меньше последствий у него будет.