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Как понять, что ваш питомец проглотил несъедобный предмет: 9 характерных признаков

Собаки любят обнюхивать и подбирать на улице все, что попадается на их пути, не говоря уже про привычку погрызть, а иногда и проглотить что-нибудь из домашнего интерьера. Кошки тоже могут заиграться с нитками или мишурой.

10 июня 2024Обсудить
Как понять, что ваш питомец проглотил несъедобный предмет: 9 характерных признаков
Источник:

freepik

Если питомец проглотил какой-то инородный предмет, это может обернуться проблемами посерьезнее, чем изгрызенная обувь или мебель. От этого может зависеть здоровье и даже жизнь вашего хвостатого члена семьи. По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, чем быстрее хозяева поймут, что животное проглотило что-то несъедобное, и обратятся в клинику, тем меньше последствий у него будет.

Речь все же не про отраву (это другая история), а про инородный предмет. Если он долго находится в ЖКТ животного, дело может дойти до некроза или перфорации кишечника, попросту дырки, через которую содержимое кишечника может попасть в брюшную полость и вызвать острый перитонит.

Как понять, что собака или кошка проглотили что-то несъедобное

Специалист в своем телеграм-канале назвала девять характерных симптомов, по которым можно заподозрить проглоченный предмет.

Наталья Федосеева
Ветеринария

Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных

  1. Многократная рвота.

  2. Периодическая рвота после приема пищи или воды.

  3. Полное отсутствие аппетита.

  4. Снижение аппетита.

  5. Вялость, апатия.

  6. Изменения стула: его нет или снижается объем каловых масс.

  7. Живот становится напряженным и болезненным.

  8. Рвотные и каловые массы могут содержать частицы съеденного предмета.

  9. Иногда нитки, ленты, дождик или мишура, растянувшись по желудочно-кишечному тракту, могут частично торчать из анального отверстия либо зацепиться одним концом за язык. Важно: доктор предупреждает, что никогда нельзя тянуть за видимый конец, можно лишь обрезать его ножницами и бежать к ветеринару.

Если вы заметили у своего четверолапого друга хотя бы один из перечисленных симптомов, надо срочно везти его в ветеринарную клинику.

«Там уже сделают УЗИ, рентген, чтобы определить, где и что застряло. И дальше будет понятна тактика извлечения. Иногда можно достать предмет из желудка при помощи гастроскопа, но если предмет уже прошел в кишечник и там застрял, то без операции не обойтись», — заключает Наталья Федосеева.

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К слову

Для многих хозяев уход из дома — это настоящая катастрофа. Собаки воют, грызут мебель и обувь, вырывают плинтус, съедают двери и одежду. Этого всего можно избежать, если знать несколько правил. Как научить вашего питомца оставаться в одиночестве, читайте ЗДЕСЬ.

Если же ваша собака любит подбирать на улице мусор и еду, посмотрите инструкцию от кинолога, как ее отучить от этой вредной привычки.

Автор текста:Анастасия Романова
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