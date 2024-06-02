Вовсе не подарок: зачем собаки и кошки приносят хозяевам пойманных животных

Даже самый милый домашний кот или ленивый пес по своей натуре все равно хищник. Поэтому когда животное оказывается на улице, инстинкты рано или поздно возьмут свое. Стоит только собаке во время прогулки услышать шуршание в траве, как она вся напрягается и припадает к земле. Такое же поведение демонстрируют и кошки, чаще всего это можно увидеть на даче, когда питомец прогуливается по участку.
Животное может долго сидеть в засаде, выслеживая мышь, ящерицу или птицу. Как только жертва будет поймана, питомец или расправляется с ней сразу, или же тащит в дом, словно демонстрируя добычу хозяину.
Может показаться, что питомец как будто дарит своему хозяину добычу, ведь не зря же он кладет ее чуть ли не возле ног человека. Однако все совсем не так,
Такое поведение, согласно выводам ученых, объяснимо. Все гораздо проще.
Одна из самых распространенных причин: ваша собака или кошка хотела спрятать пойманную дичь в укромном уголке, чтобы спокойно с ней расправиться. На пути к месту, куда животное направлялось, вдруг оказался человек. Поскольку питомец дома чувствует себя в безопасности, а хозяин не посягает на его еду, он может спокойно оставить добычу в любом месте, даже посередине комнаты.
Также животное может специально продемонстрировать человеку свой трофей, однако это вовсе не значит, что оно собирается им делиться. Если ваша кошка или собака издает громкие звуки и смотрит вам в глаза, то питомец хочет, чтобы вы обратили на него внимание. Возможно, охота им воспринимается как игра или же ему просто хочется похвастаться уловом.
Бывает и так, что питомец готов разделить «ужин» с хозяином. В этом случае он не перестанет привлекать ваше внимание и сделает все возможное, чтобы вы отреагировали на его трофей. Однако в этом случае есть важный природный нюанс: скорее всего, кошка или собака не сами поймали добычу, а нашли уже мертвое животное.
В 2015 году биологи из Квинсленда
Каждый хозяин должен помнить, что когда питомец приносит такой трофей, то это может быть опасно для здоровья животного. Особенно если он нашел уже мертвую птицу или мышь. На добыче могут быть паразиты, клещи и даже черви, которые становятся причиной различных заболеваний.
Поэтому, если ваш питомец любит охотиться, регулярно показывайте его ветеринару. И не забывайте вовремя глистогонить и делать прививки.