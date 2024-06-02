Вовсе не подарок: зачем собаки и кошки приносят хозяевам пойманных животных

Даже самый милый домашний кот или ленивый пес по своей натуре все равно хищник. Поэтому когда животное оказывается на улице, инстинкты рано или поздно возьмут свое. Стоит только собаке во время прогулки услышать шуршание в траве, как она вся напрягается и припадает к земле. Такое же поведение демонстрируют и кошки, чаще всего это можно увидеть на даче, когда питомец прогуливается по участку.