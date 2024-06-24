Слетели с катушек: 9 сигналов, что у вашего питомца проблемы не с поведением, а с психикой

Расстройства сна. Норма сна для взрослых животных составляет 14–18 часов, для детенышей и пожилых — чуть больше. Важно не только количество, но и качество сна: он должен быть спокойным и глубоким.

Бесцельное поведение. Например, собака кружится или хаотично рвется с поводка на прогулке, при этом нет никакого логичного стимула, который заставляет животное так себя вести.

Действия, неадекватные по силе и длительности внешнего раздражителя. Например, собака всегда пугается звука проезжающих автомобилей и в панике пытается убежать от хозяина. В норме звук мотора машины не должен настолько сильно пугать животное.

Игры с сородичами быстро заканчиваются дракой. По словам зоопсихолога, здесь надо выяснять, почему нервная система питомца не справилась с длительностью такой нагрузки.

Повторяющиеся или навязчивые движения. К ним можно отнести, например, чрезмерное вылизывание лап, ловлю несуществующих мух.

Самоповреждение. К примеру, собака или кошка выгрызает себе хвост.

Генерализация страха. Это когда страх постепенно распространяется на все большее количество ситуаций или мест. Сначала кошка боялась есть на кухонной столешнице, потом на кухне, затем во всех комнатах.

Уровень возбуждения, не соответствующий ситуации. Например, на прогулке собака постоянно перевозбуждается.