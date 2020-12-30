31 декабря придерживайтесь облегченного меню: утром позавтракайте, а обед перенесите на более позднее время — 16-17 часов. В обед можно съесть половник супа или немного рыбы и свежих овощей, а вот мучное лучше ограничить.

Чтобы в праздники не было проблем с кишечником от обилия непривычной жирной пищи, не забывайте пить воду — для взрослых 1-2 литра в день, не считая остальной жидкости в супах, чае или кофе.

К новогодней ночи приготовьте что-то легкое, вкусное, необычное и, что немаловажно, красивое. Еда должна приносить и эстетическое удовольствие, тем более на праздничном столе. Выбирайте не очень сложные блюда, чтобы остались силы и настроение на само празднование.

Поставьте на стол блюдо с разнообразной зеленью — укропом, кинзой, петрушкой, зеленым луком, листовым салатом, рукколой. Она поможет организму усваивать более калорийную пищу. Зелень можно «разбавить» мандаринами, апельсинами, грушами, авокадо. Получится полезно и ярко.