С чем у нас ассоциируется Новый год? Конечно же, с застольем, дружескими посиделками с обильным ужином. Если бы организм только подозревал, какой «сюрприз» вы готовите ему в ночь с 31 декабря на 1 января! Для него все эти ужины, которые плавно перетекают в завтраки, серьезное испытание. Как подготовить наше пищеварение к праздникам, рассказала диетолог Светлана Титова.
Диетолог
31 декабря придерживайтесь облегченного меню: утром позавтракайте, а обед перенесите на более позднее время — 16-17 часов. В обед можно съесть половник супа или немного рыбы и свежих овощей, а вот мучное лучше ограничить.
Чтобы в праздники не было проблем с кишечником от обилия непривычной жирной пищи, не забывайте пить воду — для взрослых 1-2 литра в день, не считая остальной жидкости в супах, чае или кофе.
К новогодней ночи приготовьте что-то легкое, вкусное, необычное и, что немаловажно, красивое. Еда должна приносить и эстетическое удовольствие, тем более на праздничном столе. Выбирайте не очень сложные блюда, чтобы остались силы и настроение на само празднование.
Поставьте на стол блюдо с разнообразной зеленью — укропом, кинзой, петрушкой, зеленым луком, листовым салатом, рукколой. Она поможет организму усваивать более калорийную пищу. Зелень можно «разбавить» мандаринами, апельсинами, грушами, авокадо. Получится полезно и ярко.
Для горячего лучше отдать предпочтение более легким сортам мяса (индейке, курице, кролику), рыбе или морепродуктам.
При составлении новогоднего меню не мешайте основное блюдо с тяжелыми углеводными гарнирами (картофелем, крупами, пастой). Такой «коктейль» тяжело и долго усваивается, поэтому для ночного застолья точно не подойдет.
Десерты к столу выбирайте творожные или йогуртовые.
Старайтесь не переедать в новогоднюю ночь. Оставляйте время, чтобы организм успел переварить пищу и во время сна отдыхал, а не работал. В праздники ему и так приходится нелегко.
Не ограничивайте себя традиционным оливье. Есть много рецептов полезных и интересных салатов. К примеру, такой салат с авокадо и креветками можно назвать более изысканным вариантом традиционного оливье.
Ингредиенты:
300 грамм замороженных вареных креветок;
2 авокадо;
2 свежих огурца;
2 маринованных огурца;
1 крупная морковь;
3 яйца;
80 грамм консервированного зеленого горошка;
соль по вкусу;
3 столовые ложки натурального йогурта.
Способ приготовления:
Креветки заливаем кипятком на 5 минут, а потом очищаем от панциря.
Плоды авокадо выбираем покрупнее, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
Параллельно варим морковь и яйца — когда они будут готовы, тоже нарезаем кубиками.
Таким же способом режем свежие и маринованные огурцы.
Все ингредиенты смешиваем с зеленым горошком, заправляем йогуртом и солим по вкусу.