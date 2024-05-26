Иными словами такой человек считает, что если он станет незаменимым помощником всем и во всем, он никогда не будет одинок, его всегда будут любить и ценить. Ради этого он помчится на другой конец города встречать брата соседа, хотя на самом деле ему хотелось бы сходить в кино. Одолжит последнюю тысячу, и сам будет подсчитывать копейки до зарплаты. Выйдет на работу в свой выходной, потому что коллега жалуется, что мало проводит времени с ребенком и так далее.