В жизни это совсем не сказочная проблема: на работе, в дружеской компании, в семье — «жертвенность» ведет к эмоциональному выгоранию и истощению. Наши коллеги из издания Parents спросили у эксперта: сильно ли влияет синдром Венди на нашу жизнь и как его идентифицировать.
Педагог-психолог и эксперт Центра толерантности Еврейского музея
«Синдром Венди формируется из глубокого желания быть нужным и принятым, — говорит психолог Ольга Давыдова. — Это может быть связано с детскими травмами или недостатком родительского внимания, когда ребенок учится, что любовь и принятие зависят от того, насколько он полезен другим».
Иными словами такой человек считает, что если он станет незаменимым помощником всем и во всем, он никогда не будет одинок, его всегда будут любить и ценить. Ради этого он помчится на другой конец города встречать брата соседа, хотя на самом деле ему хотелось бы сходить в кино. Одолжит последнюю тысячу, и сам будет подсчитывать копейки до зарплаты. Выйдет на работу в свой выходной, потому что коллега жалуется, что мало проводит времени с ребенком и так далее.
И, кстати, именно такой человек скорее всего попадет в созависимые отношения. Но эксперт подчеркивает: нельзя его осуждать за это. Чаще всего это последствия влияния социума.
«В некоторых культурах, особенно в тех, где высоко ценятся семейные ценности и коллективизм, от людей ожидается, что они будут ставить интересы других выше своих, — говорит психолог. — Женщины, к сожалению, в большей группе риска, ведь именно им отводится роль хранительницы очага, заботливой матери и жены, а значит их с детства учат быть заботливыми и самоотверженными. Если женщина поставит свои интересы выше семейных — уедет в командировку, оставив детей на мужа или родителей; предпочтет одна сходить в салон красоты, чем с семьей в зоопарк, найдет себе личное хобби — она может столкнуться с общественным осуждением».
Как понять, есть ли у вас синдром Венди
Интересы других людей для вас чаще важнее своих собственных.
Вам сложно отказать человеку, даже если просьба для вас неудобна.
Вы чувствуете себя виноватым, если не можете помочь другим.
Вы часто взваливаете на себя больше обязанностей, чем можете выполнить.
Ваше эмоциональное состояние зависит от настроения окружающих.
Вы часто откладываете свои планы, чтобы кому-то помочь.
Вы избегаете конфликтов, чтобы сохранить мир в отношениях любой ценой.
Вам сложно попросить о помощи, даже когда это жизненно необходимо.
Вы чувствуете себя ответственным за счастье и благополучие других людей.
Вы часто жертвуете своим временем для выполнения чужих просьб.
Вы стараетесь предугадывать желания и потребности других людей.
Вам грустно и обидно, если ваши усилия не ценят и не замечают.
Вы стараетесь не показывать эмоции и желания, чтобы не беспокоить других.
Вам некогда заниматься собой, своими увлечениями.
Вы устали постоянно заботиться о других.
Вы чувствуете себя ненужным или незначимым, если не можете помочь другим.
Вы часто берете на себя роль «посредника» в чужих конфликтах.
Вы откладываете свои карьерные и личные цели ради семейных или дружеских обязательств.
Вы тревожитесь, если не можете контролировать ситуацию.
Вас часто разочаровывает отсутствие взаимности в отношениях.
Узнали себя в большинстве утверждений?
Значит, у вас есть признаки синдрома Венди. Это не очень приятная новость, но есть и хорошая — с жертвенностью можно и нужно бороться. Для этого надо установить личные границы и научиться разграничивать желания — свои и окружающих.
«Представьте, что вы — прекрасный парк с забором: люди могут входить, но только через ворота, а еще внутри стоит табличка „по газонам не ходить и цветы не рвать“, — говорит Ольга Давыдова. — Становитесь ли вы менее прекрасны? Нет. Проще ли вам поддерживать чистоту и сохранять популяцию белок и роз? Да».
Как научиться говорить «нет»
Осознайте, что ваши нужды тоже важны.
Примите для себя факт, что отказ — это не акт агрессии, а способ самозащиты.
Скажите близким или коллегам, что вам нужно время для себя и на себя, потому что у вас есть своя зона ответственности.
Запланируйте хотя бы час в день для своих интересов. Вносите отдых в план.
Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь к психологу.