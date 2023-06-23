Эндокринолог Павлова рассказала о полезном напитке, который на самом деле разрушает печень

Если спросить, какой напиток кажется вам самым полезным, то многие укажут на свежевыжатый сок. В теории все понятно: в фруктах много витаминов, сам продукт натуральный, добавленного сахара нет. Что тут может быть вредного?
Однако эндокринолог Зухра Павлова в своем
В качестве примера Павлова привела апельсиновый сок. Для одного стакана напитка понадобится в средним два-три апельсина. Причем в цельном виде обычно люди в таких количествах цитрус не едят. В соке практически не остается ценной клетчатки, она осядет в жмыхе. Между тем именно клетчатка замедляет скорость поступления глюкозы и фруктозы в кровь. А еще она очень полезна для нашего пищеварения.
Когда человек выпивает стакан сока, он сразу получает заряд легкоусвояемых простых углеводов. А это вредит углеводному обмену и метаболизму печени.
Интересно, что ту же кока-колу мы воспринимаем как не слишком полезный напиток, который не стоит употреблять в слишком больших количествах. Однако, если сравнить 100 мл этого лимонада и 100 мл того же апельсинового сока, то количество сахара в них будет приблизительно одинаковым.
Поэтому привычка потреблять большое количество фруктозы из соков может довести до неалкогольной жировой болезни печени — гепатоза.
А еще слишком большие дозы фруктозы также могут довести до развития метаболического синдрома, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, а также подагры.
Кстати
Вообще в жаркую погоду врачи советуют в первую очередь пить в больших количествах обыкновенную воду. Какими еще напитками можно побаловать себя в знойные деньки? Ответ на этот вопрос можно найти ЗДЕСЬ.
Впрочем, мера очень важна во всем, и даже с водой можно переборщить. Более того, врачи говорят, что переизбыток жидкости иногда бывает опаснее, чем дефицит. О том, что происходит с организмом человека, который пьет слишком много воды, можно узнать ЗДЕСЬ.
Кофе считается напитком довольно неоднозначным. Однако последние исследования говорят о том, что в умеренных количествах он способен продлить жизнь. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.