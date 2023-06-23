Эндокринолог Павлова рассказала о полезном напитке, который на самом деле разрушает печень

В качестве примера Павлова привела апельсиновый сок. Для одного стакана напитка понадобится в средним два-три апельсина. Причем в цельном виде обычно люди в таких количествах цитрус не едят. В соке практически не остается ценной клетчатки, она осядет в жмыхе. Между тем именно клетчатка замедляет скорость поступления глюкозы и фруктозы в кровь. А еще она очень полезна для нашего пищеварения.