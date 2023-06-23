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Эндокринолог Павлова рассказала о полезном напитке, который на самом деле разрушает печень

Некоторые продукты имеют репутацию более здоровых, хотя на самом деле могут представлять реальную опасность. Узнайте, почему этот напиток не так хорош, как кажется на первый взгляд.

23 июня 20233
Эндокринолог Павлова рассказала о полезном напитке, который на самом деле разрушает печень
Источник:
IStockphoto

Если спросить, какой напиток кажется вам самым полезным, то многие укажут на свежевыжатый сок. В теории все понятно: в фруктах много витаминов, сам продукт натуральный, добавленного сахара нет. Что тут может быть вредного?

Однако эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале предупреждает: слишком часто пить свежевыжатый сок очень вредно для вашего здоровья.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

В качестве примера Павлова привела апельсиновый сок. Для одного стакана напитка понадобится в средним два-три апельсина. Причем в цельном виде обычно люди в таких количествах цитрус не едят. В соке практически не остается ценной клетчатки, она осядет в жмыхе. Между тем именно клетчатка замедляет скорость поступления глюкозы и фруктозы в кровь. А еще она очень полезна для нашего пищеварения.

Когда человек выпивает стакан сока, он сразу получает заряд легкоусвояемых простых углеводов. А это вредит углеводному обмену и метаболизму печени.

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Интересно, что ту же кока-колу мы воспринимаем как не слишком полезный напиток, который не стоит употреблять в слишком больших количествах. Однако, если сравнить 100 мл этого лимонада и 100 мл того же апельсинового сока, то количество сахара в них будет приблизительно одинаковым.

Поэтому привычка потреблять большое количество фруктозы из соков может довести до неалкогольной жировой болезни печени — гепатоза.

А еще слишком большие дозы фруктозы также могут довести до развития метаболического синдрома, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, а также подагры.

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Кстати

Вообще в жаркую погоду врачи советуют в первую очередь пить в больших количествах обыкновенную воду. Какими еще напитками можно побаловать себя в знойные деньки? Ответ на этот вопрос можно найти ЗДЕСЬ.

Впрочем, мера очень важна во всем, и даже с водой можно переборщить. Более того, врачи говорят, что переизбыток жидкости иногда бывает опаснее, чем дефицит. О том, что происходит с организмом человека, который пьет слишком много воды, можно узнать ЗДЕСЬ.

Кофе считается напитком довольно неоднозначным. Однако последние исследования говорят о том, что в умеренных количествах он способен продлить жизнь. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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