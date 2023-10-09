Вопрос психологу: «Мой ребенок заболевает в день контрольной. Похоже, симулирует. Как быть?»

Поговорите с ребенком, если еще есть контакт, и попытайтесь выяснить, что именно стоит за его нежеланием идти в школу (страх провала, нежелание конфликтов, лень и т.д.).

Будьте милосердны (но не жалостливы): если ребенок заболевает, то обязательно обратитесь к врачу. Если это действительно болезнь, то пусть школьник получит своевременное лечение. либо будет разоблачен врачом.

Не сравнивайте оценки ребёнка с другими учениками, братьями, сёстрами и т.д. В конце концов, не в оценках дело, а в полученных знаниях. Не расстраивайтесь сами из-за полученных детьми плохих оценок. Не провоцируйте детей.

Не используйте сами манипуляции в отношении детей, они легко перенимают наши модели поведения.

Помните, что ребенок манипулирует не потому, что он ленивый (злой, наглый и т.д), а потому, что нуждается в помощи и внимании. Поэтому важно все-таки разобраться, что с ним происходит.

Не стоит игнорировать школьника . Игнорирование может быть воспринято как отвержение, а это может усугубить ситуацию.

Можно раскрыть манипуляцию и дать понять, что вы знаете мотивы поведения школьника.