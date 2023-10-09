Вопрос психологу: «Мой ребенок заболевает в день контрольной. Похоже, симулирует. Как быть?»

Десятилетний сын нами манипулирует: получив плохую оценку, не желая идти на контрольную или писать диктант, он «заболевает» — жалуется на живот, головную боль, которые объективно не проверить. Изображает слабость и бессилие, весьма успешно… Мы, родители, понимаем, что это самая настоящая симуляция. Но как не реагировать на жалобы ребенка и гнать «больного» в школу? Ведь он готов даже к тому, что мы вызовем врача, страдает, кашляет натужно… Что делать в этой ситуации? Как не поддаваться на манипуляции ребенка?
Мария и Александр, 39 лет
Почему ребенок не хочет в школу
Манипуляции — это действия (сознательные или бессознательные), направленные на получение желаемого вопреки воле других. Нежелание идти в школу может быть связано с несколькими причинами.
Неприятие родителями плохих оценок и домашние конфликты после их получения.
Конфликты с учителями и одноклассниками.
Банальная лень.
Нежелание не соответствовать ожиданиям ребенка об его «идеальности» и др.
Как противостоять манипуляциям школьника
Поговорите с ребенком, если еще есть контакт, и попытайтесь выяснить, что именно стоит за его нежеланием идти в школу (страх провала, нежелание конфликтов, лень и т.д.).
Будьте милосердны (но не жалостливы): если ребенок заболевает, то обязательно обратитесь к врачу. Если это действительно болезнь, то пусть школьник получит своевременное лечение. либо будет разоблачен врачом.
Не сравнивайте оценки ребёнка с другими учениками, братьями, сёстрами и т.д. В конце концов, не в оценках дело, а в полученных знаниях. Не расстраивайтесь сами из-за полученных детьми плохих оценок. Не провоцируйте детей.
Не используйте сами манипуляции в отношении детей, они легко перенимают наши модели поведения.
Помните, что ребенок манипулирует не потому, что он ленивый (злой, наглый и т.д), а потому, что нуждается в помощи и внимании. Поэтому важно все-таки разобраться, что с ним происходит.
Не стоит игнорировать школьника. Игнорирование может быть воспринято как отвержение, а это может усугубить ситуацию.
Можно раскрыть манипуляцию и дать понять, что вы знаете мотивы поведения школьника.
Если аргументируете свой отказ, то будьте тверды и последовательны, не отступайте от своих решений.
Сильные и слабые стороны
Главная слабость современного ребенка — клиповое мышление. Родившись в диджитал-среде, дети неизбежно приобретают склонность быстро терять интерес и испытывают нехватку мотивации. Их мозг привык получать информацию быстро и ярко: аудиосообщения, видеосообщения, посты с яркими фото и короткие видео. На фоне таких источников ребенок воспринимает учебник намного труднее, чем воспринимал его родитель в том же возрасте.
Но у современных детей есть другое преимущество — способность понимать свои чувства и желание понимать смысл своих усилий. Поколение миллениалов можно было без объяснений строгой дисциплиной заставить учиться. Современный ребенок меньше боится наказаний, для него гораздо важнее не делать то, в чем он не видит смысла. Поэтому нынешним детям важно все объяснять, какие реальные, а не абстрактные плоды принесет им выполнение того или иного задания. Точно так же нужно рассказывать ребенку и о своей борьбе с нежеланием делать что-либо.
Оставьте его в покое
Этот ребенок гениален и в жизни точно не пропадет! Если он догадался, как можно отлынивать от контрольной, то его мозг достаточно пластичен и знает (или придумает) стратегии, как выкрутиться из ситуации и в школе, и в жизни.
Если отличник в школе осваивает свои навыки (учит, анализирует, запоминает, тренирует память, развивает логическое мышление), то троечник осваивает ничуть не меньше навыков. Он где-то просит списать — вот вам умение договариваться, просит учителя о пересдаче — это уже искусство ведения переговоров, на переменке быстро-быстро читает учебник — это навык работать в жестких дедлайнах, ходит в кабинет директора — а это будущая проекция диалогов с руководителем.
Итого: троечник из школы выходит с целым набором жизненных навыков и стратегий коммуникации и решения задач, с которыми он точно не пропадет.