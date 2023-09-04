Вопрос терапевту: «Что делать, если давление подскакивает, а потом снова в норме?»

Пару раз в месяц в течение вечера давление поднимается до 140/90, потом падает до 90/60. Пора к терапевту?
Л., 40 лет
Есть важный нюанс
«Про этот нюанс, о котором я сейчас скажу, знает не очень большое количество врачей, — рассказал в своем блоге в соцсетях врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Гипертоническую болезнь, при которой у пациента наблюдается высокое давление, диагностируют, только если оно высокое в покое».
То есть — когда вы спокойно лежите или сидите и ничего не делаете, не переживаете, а у вас давление при этом такое, будто вы переживаете, куда-то бежите или занимаетесь какой-то физической активностью.
Для того чтобы поставить диагноз «гипертония», нужно давление в идеале пациенту измерять самостоятельно дома в спокойной обстановке — не один и даже не два раза, а иногда и пять, и десять. Хорошо это делать еще и несколько дней подряд, чтобы человек привык и не боялся тонометра, чтобы исключить эффект белого халата.
«Если в покое у вас давление в подавляющем большинстве случаев в норме, это значит, что вы не больны гипертонией. Если же у вас есть это заболевание, как бы вы ни старались, у вас давление нормальным не будет. Так что в этом конкретном случае можно расслабиться: скорее всего, у вас все хорошо».
Тонометр может ошибаться
Ранее «Доктор Питер» рассказал о том, что надо быть очень внимательным при выборе домашнего тонометра. Нужно обращать внимание на размер манжеты.
Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) утверждают: если она неподходящая, то человеку могут даже поставить неправильный диагноз. Здоровым людям могут диагностировать гипертонию или же, наоборот, пропустить заболевание, если показания занижены.
Кстати, ранее ученые называли еще одну ошибку, из-за которой тонометр может ошибаться, ее делают многие. Оказывается, давление надо измерять на обеих руках — и на правой, и на левой. Причем ориентироваться на те показатели, которые выше.