Вопрос терапевту: «Что делать, если давление подскакивает, а потом снова в норме?»

«Если в покое у вас давление в подавляющем большинстве случаев в норме, это значит, что вы не больны гипертонией. Если же у вас есть это заболевание, как бы вы ни старались, у вас давление нормальным не будет. Так что в этом конкретном случае можно расслабиться: скорее всего, у вас все хорошо».