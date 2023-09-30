Консультация психолога: «Не могу спать перед важными событиями, что делать?»

Уже не в первый раз возникает серьезнейшая проблема со сном перед важными событиями (в наибольшей степени касается путешествий дальнего следования). Проблем каких-то нет в плане здоровья.

Во-первых, в такие дни я сплю не более двух часов. Если же засыпаю, меня раз за разом донимают кошмары. При этом тематика кошмаров, вне зависимости от обстоятельств, всегда одна и та же: 1. Меня преследуют часы. 2. Я по разным обстоятельствам опаздываю на важные и не очень события.

Во-вторых (это проявляется реже, но все же), за пару часов до сна сердце начинает биться с невероятной силой и кружится голова. В крайний раз начался бесконтрольный смех. Как можно с этим бороться?

Максим, 23 года