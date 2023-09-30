Консультация психолога: «Не могу спать перед важными событиями, что делать?»

Уже не в первый раз возникает серьезнейшая проблема со сном перед важными событиями (в наибольшей степени касается путешествий дальнего следования). Проблем каких-то нет в плане здоровья.
Во-первых, в такие дни я сплю не более двух часов. Если же засыпаю, меня раз за разом донимают кошмары. При этом тематика кошмаров, вне зависимости от обстоятельств, всегда одна и та же: 1. Меня преследуют часы. 2. Я по разным обстоятельствам опаздываю на важные и не очень события.
Во-вторых (это проявляется реже, но все же), за пару часов до сна сердце начинает биться с невероятной силой и кружится голова. В крайний раз начался бесконтрольный смех. Как можно с этим бороться?
Максим, 23 года
Психолог, член Общества группового анализа, сооснователь семейного психологического центра Lighthouse
Психика не справляется с нагрузкой
Ваши проявления выглядят, как очень высокая степень волнения, потому что меняется не только качество сна, но есть и другие физиологические реакции, такие как учащенный пульс и головокружение. Это, как минимум, говорит о том, что психика не справляется с эмоциональной нагрузкой и напряжение проявляется уже на другом уровне — телесном или соматическом.
Вы пишете, что в последний раз был сильный бесконтрольный смех. Это тоже говорит в пользу того, что внутри вас есть сильное напряжение, которое требует разрядки — видимо, иногда незамедлительной. А это, согласитесь, довольно-таки небезопасно.
Нужна помощь
Когда наши психические реакции становятся настолько связаны с соматическими, первым делом стоит обратиться к доктору. Такими вопросами занимаются неврологи и врачи-психотерапевты. После обследования они могут назначить препараты, которые помогут уменьшить беспокойство, или порекомендуют обратиться к психологу, чтобы разобраться с психологической составляющей проблемы.
Говорящие кошмары
Как психолог, я хочу выразить восхищение вашим бессознательным, которое посылает такие говорящие кошмары. Я понимаю, что смотреть такие сны неприятно, но в вашем случае в них присутствуют очень яркие образы, которые могут сильно помочь в понимании причин того, что с вами происходит. Сны — это очень индивидуальный, личный материал. Даже общечеловеческие символы в них нужно рассматривать через призму жизненного опыта конкретной личности.
Пока сложно размышлять, о чем именно говорят ваши сны, нужен подробный анализ. Но по характеру их содержания можно предположить, что высокий уровень тревоги может быть связан со страхом потери контроля.
Задайте себе вопросы
Какую роль контроль играет в моей жизни?
Насколько сильно я хочу все контролировать?
Что я чувствую, когда ситуация складывается не так, как я планировал?
Были ли мои родители гиперопекающими или же я был предоставлен сам себе?
«Есть еще один важный вопрос, о котором стоит поразмышлять, — продолжает психолог. — Вы говорите, что ваша проблема со сном проявляется перед важными событиями. Если это так, то есть вероятность того, что имеется какая-то определенная причина или набор причин, которые приводят к такому результату. Например, некоторая травмирующая ситуация из прошлого. В таком случае вполне возможно, что путь к решению проблемы будет достаточно коротким».
Но, возможно, вы в целом склонны глубоко воспринимать окружающую реальность, обладаете высокой чувствительностью к происходящему. В таком случае, эти ситуации с нарушением сна могут стать проявлением чего-то более комплексного.
Брали у организма взаймы
Проблемы со сном перед важными событиями могут быть сигналом того, что вы на протяжении долгого времени чем-то были сильно перегружены, но справлялись с этим за счет внутренних ресурсов, беря у своего организма взаймы. Но забывали платить по счетам, не заботясь о себе должным образом.
Тогда путь к решению проблемы может оказаться более длинным, так как, скорее всего, речь будет идти либо о базовом отношении к самому себе и миру, либо о жизни в условиях дистресса, то есть постоянного стресса, уровень которого превышает способность с ним справляться.
Например, такое бывает, когда человек долго ухаживает за близким родственником, который тяжело болеет, либо работает продолжительное время под руководством начальника-тирана.
Здесь есть над чем подумать. В любом случае ваш организм твердо решил обратить на себя ваше внимание, и это значит, что он нуждается в заботе и поддержке. Пожалуйста, попробуйте отнестись к себе бережнее и найдите время для себя и для своего здоровья.