Психолог Долгов рассказал о простом правиле, которое поможет не переживать по пустякам

В наше беспокойное время всегда найдутся поводы для волнения и грусти. Однако наша психика не резиновая, да и на физическое здоровье бесконечный стресс влияет далеко не самым лучшим образом.
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Все дело в эмоциях
Далеко не все, что в моменте воспринимается нами как трагедия и какое-то важное событие, на самом деле таковым является. Иногда все дело лишь в эмоциональной окраске. И очень часто люди застревают в этих переживаниях, которые даже могут в перспективе приобрести навязчивый характер и портить этим жизнь.
Повздорили с начальником или не поладили со второй половинкой, получили двойку, поругались с кем-то в автобусе — список таких неурядиц можно продолжать до бесконечности.
Однако интенсивность переживаний далеко не всегда соответствует реальной тяжести происшедшего.
Правило пяти лет
Чтобы прийти в себя и попробовать дать более объективную оценку происшедшему, понять, а стоит ли вообще оно ваших переживаний, есть простая и эффективная техника взаимопомощи, объясняет Долгов. Она называется «Правило пяти лет». Этот метод часто используют в когнитивно-поведенческой психотерапии.
Попробуйте подумать о событии, которое вызвало у вас такие сильные негативные эмоции. Постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны, для этого даже можно подумать о себе в третьем лице.
Еще лучше, если вы опишете событие на бумаге — так вы сможете снизить эмоциональный накал. Затем попробуйте задать себе вопрос: будет ли это событие действительно важным через пять лет?
Ответьте честно — и, вполне может быть, вы поймете, что большая часть вещей, так сильно расстраивающих вас, на самом деле уже через пять лет могут быть совсем незначительными.
Вы вряд ли будете через годы вспоминать о том, как вам нахамили в общественном транспорте, или грустить из-за полученной двойки.
Благодаря такой «реконструкции будущего» вы сможете изменить восприятие событий. А вместе с тем и свою эмоциональную реакцию на них.