Психолог Долгов рассказал о простом правиле, которое поможет не переживать по пустякам

Далеко не все, что в моменте воспринимается нами как трагедия и какое-то важное событие, на самом деле таковым является. Иногда все дело лишь в эмоциональной окраске. И очень часто люди застревают в этих переживаниях, которые даже могут в перспективе приобрести навязчивый характер и портить этим жизнь.