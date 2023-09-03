Как отличить невротические отношения от здоровых: психолог Лабковский назвал главный критерий

По словам известного психолога Михаила Лабковского, работать над отношениями, конечно, надо. Правда, люди по-разному понимают, что это значит — «работа над отношениями». Как говорит психолог, такая работа не подразумевает того, что вы должны вести себя определенным образом, быть настоящей женщиной или настоящим мужчиной и так далее. Это совсем о другом.
«Работать над отношениями — это проводить время вместе, учиться открыто разговаривать, быть уязвимым и настоящим рядом с партнером. Понимаете, это как хобби. Надо ли работать над рисованием, если вы любите рисовать? Надо ли работать над игрой на гитаре, если вам нравится, как она звучит и вы получаете удовольствие от процесса обучения?» —
Но не со всеми отношениями получается эффективно работать. Один из проигрышных изначально вариантов — невротические отношения. Отличить их от здоровых не так уж сложно.
По словам Михаила Лабковского, первый и главный критерий невротических отношений — вы в них страдаете, они вам вредят.
Как еще понять, что у вас именно невротические отношения? Эксперт назвал другие три признака.
Вы тратите много сил и времени на то, чтобы быть в этих отношениях. Например, постоянно что-то придумываете, чтобы партнер обратил на вас внимание, или пытаетесь ему отомстить.
У вас нет чувства дома. Вы не можете расслабиться в этих отношениях и быть собой: говорить, что думаете, выглядеть так, как хотите, делать то, что нравится.
Вы вечно носите маски или заботитесь о фасадной стороне вашей пары. Но не живете так, как нравится лично вам.
Без этого невозможно стать счастливым
Психологи утверждают, что ощущение счастья на самом деле мало зависит от внешних обстоятельств, событий в жизни или других людей. Его надо искать внутри себя.
По мнению Михаила Лабковского, одна из преград на пути к счастью — неумение быть свободными и делать так, как вы действительно хотите. Как считает психолог, чаще всего людям мешают быть свободными эти три причины:
Чужие ожидания. Многие с детства выполняют требования родителей и, повзрослев, либо пытаются быть «хорошими» и соответствовать ожиданиям семьи, либо бунтуют против «системы» и поступают назло близким — снова не так, как им хочется.
Непонимание себя и своих истинных желаний. Большинство людей просто не знают, что им по душе, и стараются жить так, как «принято».
Компромиссы. На любые предложения о том, чтобы найти себя и жить так, как хочется, человек отвечает: «Ты о чем вообще? У меня дети, больная мама, кто их кормить будет? На мне большая ответственность!» Так он или она объясняют себе, почему из года в год терпят нелюбимую работу, пренебрежительное отношение руководства и якобы не могут ничего изменить.