Как отличить невротические отношения от здоровых: психолог Лабковский назвал главный критерий

Чужие ожидания. Многие с детства выполняют требования родителей и, повзрослев, либо пытаются быть «хорошими» и соответствовать ожиданиям семьи, либо бунтуют против «системы» и поступают назло близким — снова не так, как им хочется.

Непонимание себя и своих истинных желаний . Большинство людей просто не знают, что им по душе, и стараются жить так, как «принято».

Компромиссы. На любые предложения о том, чтобы найти себя и жить так, как хочется, человек отвечает: «Ты о чем вообще? У меня дети, больная мама, кто их кормить будет? На мне большая ответственность!» Так он или она объясняют себе, почему из года в год терпят нелюбимую работу, пренебрежительное отношение руководства и якобы не могут ничего изменить.