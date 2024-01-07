Тревожно, еще тревожнее: 6 мыслей и действий, которые только усилят ваше беспокойство

Оно же катастрофизация, то есть обдумывание наихудшего сценария и вера в то, что этот сценарий наиболее вероятен. Например, вы уже убедили себя в том, что в метро будет душно, вы упадете в обморок и никто вам не поможет. Или же, что ваш платеж по кредиту не придет вовремя и вам начислят огромные пени.