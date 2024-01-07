Действуй как хороший психолог: этот простой навык поможет защититься от тысячи болезней

«Найдите себе партнера по выгрузке. Тренируйтесь парами. Слушайте друг друга по очереди. Это ничего не стоит и доступно каждому. Просто соблюдайте здоровый баланс и давайте друг другу равное количество внимания. Если вы научитесь слушать людей, просто слушать, не вовлекаясь и не помогая, то вам не будет цены. Вы будете исцелять одним своим присутствием. Если у вас есть такой человек, который готов вас просто выслушать, когда на вас „накатило“, болезни вам не страшны», — заключила специалист.