Действуй как хороший психолог: этот простой навык поможет защититься от тысячи болезней

Замечали, что именно общение с другими людьми часто становится причиной стресса и даже травм? Например, поругался с женой, накричал начальник, психанул и не заметил красный свет на светофоре. Злишься на коллегу, на эмоциях не заметил неровность на асфальте, споткнулся и упал. А ведь еще есть психологические травмы, которые мы получаем от взаимодействия с людьми вокруг. Обиды, слезы, злость, тревога, стресс — эти переживания накапливаются и в перспективе могут приводить к целому букету болезней. В таких случаях говорят: психосоматика.
Между тем то же самое общение и другие люди дают большинству из нас силы, поддержку, ощущение счастья. Поэтому отказ от общения ради исключения стресса из своей жизни — не решение проблемы.
Как рассказала врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич, социальная изоляция — главный врач человека. К тому же практика показывает, что почти любая болезнь протекает мягче, если человек вовлечен в социальную жизнь и много общается.
Как общаться без ущерба для здоровья
По словам Анны Кореневич, чтобы проблемы в общении не стали причиной плохого самочувствия, надо научиться навыку, которым владеет каждый хороший психолог.
В своем телеграм-канале специалист
Он дает человеку выговориться.
Он не пытается обесценить проблему словами: «Да ладно тебе! Просто перестань переживать! Успокойся, тут не о чем переживать».
Он не пытается предлагать решение проблемы.
Он не соглашается с тем, что твой муж — плохой человек и тебе надо просто развестись с ним, чтобы решить все проблемы.
Он просто сидит и слушает, максимально внимательно, и при этом ничего не делает.
Не оценивает, не высказывает свое мнение и не дает советов.
«В 90% случаев, никакие советы и действия не нужны. Когда человек выговорится, успокоится, он сам все поймет и решит, что и как делать. Правильные решения приходят только из спокойного состояния», — добавляет врач.
По словам Анны Кореневич, чтобы правильно слушать людей, не нужны специальные знания, нужна только практика.
«Найдите себе партнера по выгрузке. Тренируйтесь парами. Слушайте друг друга по очереди. Это ничего не стоит и доступно каждому. Просто соблюдайте здоровый баланс и давайте друг другу равное количество внимания. Если вы научитесь слушать людей, просто слушать, не вовлекаясь и не помогая, то вам не будет цены. Вы будете исцелять одним своим присутствием. Если у вас есть такой человек, который готов вас просто выслушать, когда на вас „накатило“, болезни вам не страшны», — заключила специалист.