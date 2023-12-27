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Делайте так каждый вечер: простая практика для тех, кто боится прожить жизнь впустую

Иногда мы сами склонны обесценивать собственные достижения. Узнайте, какое простое психологическое упражнение поможет перестать так делать.

27 декабря 20232
Делайте так каждый вечер: простая практика для тех, кто боится прожить жизнь впустую
Источник:
freepik

В наш век токсичной продуктивности люди часто не дают себе и минуты покоя. Кажется, если полежишь на диване один вечер, непременно потеряешь что-то важное. А еще временами кажется, будто все к твоему возрасту уже добились небывалых высот и лишь один ты постоянно отстаешь.

Чувство самобичевания за недостаточно активную жизнь ничего хорошего вам не даст, разве что приведет к полному выгоранию. Но что делать, если перед сном вы грызете себя, думая, что ничего полезного не сделали? О простой и эффективной практике, которая поможет справиться с этой проблемой, рассказал в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Как отмечает эксперт, он часто получает сообщения примерно с одинаковым содержанием, авторы которых боятся провести бесполезную жизнь. Им кажется, что они не делают ничего по-настоящему важного.

Если такие мысли посещают и вас, попробуйте воспользоваться практикой «Я — супергерой». Это упражнение поможет изменить отношение к жизни.

Попробуйте перед сном взять листок бумаги и выписать на него все дела, которые вы успели сделать за минувший день. Не стесняйтесь указывать даже самые мелкие и незначительные на первый взгляд задачи. Велик шанс, что результат вас приятно удивит, мы ведь часто и сами не замечаем, как много делаем.

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Разберитесь в себе

Чтобы стать по-настоящему счастливым человеком, важно научиться отличать, какие цели и мечты действительно ваши, а какие были навязаны извне. Иногда мечты других людей могут казаться настолько привлекательными со стороны, что мы неосознанно воспринимаем их за свои.

Влияет на нас и медиасфера. Социальные сети, общественное мнение, реклама, стереотипы — все это также формирует в нас определенное мировоззрение. Иногда очень непросто отличить собственные желания от мыслей «все хотят этого, значит, и я хочу». Подробнее о том, по каким еще причинам это происходит, можно узнать ЗДЕСЬ.

Единственный способ решить эту проблему — научиться слушать себя. Почаще задавайте себе вопросы о том, чего на самом деле хотите, и будьте честны с собой. Постарайтесь найти объяснение, зачем вам нужно достичь определенной цели, и распрощайтесь с идеей, что вам обязательно нужно быть как все и ни в коем случае не выделяться.

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Кстати

Совсем скоро наступит Новый год, и каждый из нас будет под бой курантов загадывать самые заветные желания. Есть несколько трюков, которые помогут сделать это так, чтобы мечты действительно превращались в реальность. О том, как правильно загадывать желания и почему их лучше максимально детализировать, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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