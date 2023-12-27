Делайте так каждый вечер: простая практика для тех, кто боится прожить жизнь впустую

В наш век токсичной продуктивности люди часто не дают себе и минуты покоя. Кажется, если полежишь на диване один вечер, непременно потеряешь что-то важное. А еще временами кажется, будто все к твоему возрасту уже добились небывалых высот и лишь один ты постоянно отстаешь.
Чувство самобичевания за недостаточно активную жизнь ничего хорошего вам не даст, разве что приведет к полному выгоранию. Но что делать, если перед сном вы грызете себя, думая, что ничего полезного не сделали? О простой и эффективной практике, которая поможет справиться с этой проблемой, рассказал в своем
Как отмечает эксперт, он часто получает сообщения примерно с одинаковым содержанием, авторы которых боятся провести бесполезную жизнь. Им кажется, что они не делают ничего по-настоящему важного.
Если такие мысли посещают и вас, попробуйте воспользоваться практикой «Я — супергерой». Это упражнение поможет изменить отношение к жизни.
Попробуйте перед сном взять листок бумаги и выписать на него все дела, которые вы успели сделать за минувший день. Не стесняйтесь указывать даже самые мелкие и незначительные на первый взгляд задачи. Велик шанс, что результат вас приятно удивит, мы ведь часто и сами не замечаем, как много делаем.
Разберитесь в себе
Чтобы стать по-настоящему счастливым человеком, важно научиться отличать, какие цели и мечты действительно ваши, а какие были навязаны извне. Иногда мечты других людей могут казаться настолько привлекательными со стороны, что мы неосознанно воспринимаем их за свои.
Влияет на нас и медиасфера. Социальные сети, общественное мнение, реклама, стереотипы — все это также формирует в нас определенное мировоззрение. Иногда очень непросто отличить собственные желания от мыслей «все хотят этого, значит, и я хочу». Подробнее о том, по каким еще причинам это происходит, можно узнать ЗДЕСЬ.
Единственный способ решить эту проблему — научиться слушать себя. Почаще задавайте себе вопросы о том, чего на самом деле хотите, и будьте честны с собой. Постарайтесь найти объяснение, зачем вам нужно достичь определенной цели, и распрощайтесь с идеей, что вам обязательно нужно быть как все и ни в коем случае не выделяться.
Кстати
Совсем скоро наступит Новый год, и каждый из нас будет под бой курантов загадывать самые заветные желания. Есть несколько трюков, которые помогут сделать это так, чтобы мечты действительно превращались в реальность. О том, как правильно загадывать желания и почему их лучше максимально детализировать, можно узнать ЗДЕСЬ.