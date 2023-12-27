Делайте так каждый вечер: простая практика для тех, кто боится прожить жизнь впустую

Единственный способ решить эту проблему — научиться слушать себя. Почаще задавайте себе вопросы о том, чего на самом деле хотите, и будьте честны с собой. Постарайтесь найти объяснение, зачем вам нужно достичь определенной цели, и распрощайтесь с идеей, что вам обязательно нужно быть как все и ни в коем случае не выделяться.