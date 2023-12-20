Психолог Лабковский объяснил, почему в новом году не получается начать жизнь с чистого листа

«Все данные обещания себе прекрасны, однако мы часто забываем про одно очень важное „но“: в новый год мы в любом случае берем с собой себя. И если ничего в себе не менять, а просто ставить перед собой новые цели, то стоит ли надеяться на другой результат? Не думаю», — говорит Михаил Лабковский.