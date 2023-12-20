Психолог Лабковский объяснил, почему в новом году не получается начать жизнь с чистого листа

До Нового года осталось чуть меньше двух недель — это тот самый период, когда мы начинаем покупать подарки, украшать дом к празднику, планировать, где и с кем будем отмечать. Хочется избавиться от ненужного: выкинуть лишнее из квартиры, завершить все дела и оставить в старом году все плохое, что происходило.
Многие люди обещают себе начать жизнь с чистого листа. Цели могут быть самые разные: похудеть, сменить работу, закрутить роман, отправиться в путешествие, выучить новый язык. И вы даже начинаете что-то делать для осуществления своей мечты, только руки рано или поздно опускаются, и старая жизнь все равно приходит в новый год.
«Все данные обещания себе прекрасны, однако мы часто забываем про одно очень важное „но“: в новый год мы в любом случае берем с собой себя. И если ничего в себе не менять, а просто ставить перед собой новые цели, то стоит ли надеяться на другой результат? Не думаю», — говорит Михаил Лабковский.
Особенно опасно, если вы постоянно говорите себе:
«Начну с понедельника»;
«Вот праздники закончатся — и все, вперед»;
«Худеть надо весной, зимой не имеет смысла».
В этом случае цель становится все дальше и дальше, а мотивация сходит на нет. Есть риск, что вы так и не начнете осуществлять задуманное, особенно если склонны к лени и прокрастинации.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
По словам клинического психолога Дениса Долгова не стоит откладывать новую жизнь на какой-то определенный период времени. Надо ковать железо, пока горячо!
«Секрет в том, что это ресурсное состояние надо использовать немедленно, пока оно есть. Решили идти на спорт — запишитесь в клуб прямо сейчас и назначьте первую тренировку немедленно. Или пойдите на спортплощадку, благо они сейчас на каждом углу. Решили заниматься английским — найдите репетитора или курсы прямо сейчас, заплатите вперед, присоединитесь к уже работающей группе и так далее», — поясняет эксперт.
Если вы понимаете, что готовы к переменам, но дело не двигается с мертвой точки, скорее всего в этом виноват страх. Вот как с ним можно справиться.
Разберитесь в том, чего именно вы боитесь, найдите реальную причину.
Пробуйте делать новое каждый день: чем больше неизвестных ситуаций, тем лучше.
Научитесь принимать решения. Можно начать с малого, постепенно увеличивая сложность задач.
Изучите свой прошлый опыт — наверняка что-то подобное вы уже проходили?
Поговорите с близкими людьми о своих опасениях. Они могут помочь вам понять, что вы не одни, и поддержать вас в трудный момент.
Хвалите себя за любые достижения, даже самые маленькие.