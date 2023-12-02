- Чем больше общих интересов, тем легче найти общий язык с партнером, — отмечает психолог Мария Ермолаева. — Если же круги ваших интересов совсем не пересекаются, со временем вы начнете проводить меньше времени друг с другом, и, следовательно, искра между вами может начать угасать. Вы, так или иначе, будете стремиться оказаться с теми людьми, с которыми вас объединяет что-то большее, чем просто романтическая и/или дружеская связь. Вы начнете искать родственную душу.