Если вы считаете, что противоположности притягиваются, то через пару-тройку лет совместной жизни с человеком, абсолютно не похожим на вас в своих увлечениях и взглядах, можете почувствовать серьезное разочарование и даже прийти к решению расстаться. Правда, есть и пары с кардинально разными интересами, многие годы живущие душа в душу. В чем же секрет?
Что делать, если партнер — совсем другой, не похожий на вас человек, отличающийся даже по темпераменту, а его увлечения и то, как он проводит свой досуг, кажутся вам скучными? Может, именно поэтому так часто у вас возникают конфликты?
Разобраться в этом помогла гештальт-терапевт, семейный психолог, создательница терапевтического дневника Мария Ермолаева.
Гештальт-терапевт, семейный психолог
Не все так однозначно
- На первый взгляд, общие увлечения кажутся надежным фундаментом для крепких и здоровых отношений, — признает психолог Мария Ермолаева. — Ведь, казалось бы, что может быть лучше, чем проводить время вместе, разделяя общие интересы? Однако, в реальности все может быть не так однозначно.
Простой пример: многие уверены, если мужчина увлекается спортом, а женщина — садоводством, то они могут заскучать за совместным времяпрепровождением. Дама, скорее всего, уснет за просмотром матча, а ее мужчина потеряется в цветочном магазине. Логичный вывод — в следующий раз они уже не так охотно согласятся проводить время за любимым делом друг друга.
Различия — не равно конфликт
— Но важно осознавать, что различия в увлечениях партнеров не всегда означают конфликт, — продолжает психолог. — Напротив, они могут дополнять личность каждого партнера, обогащая их внутренний мир. Об этом говорил, например, австрийский психиатр и психолог Виктор Франкл. Он утверждал: «Если человек хочет прийти к себе, его путь идет через мир и других людей». Поэтому так важно научиться видеть в разнообразии не источник проблем, а возможность обогатить свою жизнь новым опытом.
Способ сохранить индивидуальность
Разнообразие увлечений может также означать, что каждый партнер имеет свою сферу, где он может раскрыть свой потенциал.
- Это может быть не только источником радости, но и способом сохранить индивидуальность в паре, а также стать источником дохода вашего партнера в будущем — или даже вашим общим, — объясняет Мария Ермолаева.
Не стоит забывать, что залог успешных отношений — это, прежде всего, совокупность любви, взаимного уважения и поддержки. Конечно, если каждый партнер в дополнение к этому уважает интересы другого, даже если они различны, связь между ними, как правило, становится крепче, а совместная жизнь — насыщенней.
Нужен баланс
- Но это правда, что слишком разные интересы и вкусы у партнеров, если они не сопровождаются уважением и пониманием, могут стать преградой для близости и понимания друг друга, — объясняет психолог. — Здесь важно найти золотую середину, баланс: когда общие интересы создают базу для близости, различия придают отношениям шарм, а взаимное уважение и поддержка ведут к гармонии и счастью.
Как же приблизиться к такому балансу, чтобы обмен интересами стал частью повседневной жизни ваших отношений? Можно практиковаться.
Как ужиться людям с разным характером
Ежедневно обсуждайте то, что вдохновляет вас именно сейчас и почему;
запланируйте определенные дни или время в неделе для общих занятий (совместные кулинарные эксперименты, прогулки или что-то еще);
делитесь друг с другом картинками, мемами, видео и т.п., чтобы поддерживать связь даже тогда, когда вы на расстоянии;
поставьте общие цели или задачи, связанные с вашими интересами (например, участие в совместном марафоне, чтение одной и той же книги или освоение нового навыка вместе);
поддерживайте друг друга в достижениях (даже если не сильно разделяете увлечение партнера — порадоваться и разделить успех будет не лишним);
расширяйте круг общения (например, запишитесь на групповое занятие по рисованию, подружитесь с кем-нибудь из присутствующих и узнайте, почему ей/ему нравится это занятие);
создайте общую рутину (например, вы можете заняться перестановкой мебели и одновременно обсуждать новый фильм или книгу).
«Найти своих и успокоиться»
- Чем больше общих интересов, тем легче найти общий язык с партнером, — отмечает психолог Мария Ермолаева. — Если же круги ваших интересов совсем не пересекаются, со временем вы начнете проводить меньше времени друг с другом, и, следовательно, искра между вами может начать угасать. Вы, так или иначе, будете стремиться оказаться с теми людьми, с которыми вас объединяет что-то большее, чем просто романтическая и/или дружеская связь. Вы начнете искать родственную душу.
Только не забывайте о том, что каждые отношения уникальны, обращает внимание эксперт. Чтобы предсказать, как будут развиваться события в вашей паре, нужно погрузиться в историю ваших отношений и разобрать конкретные ситуации. Например, важно определить, есть ли у вас уже общие интересы? Какие именно? Почему есть то, что нравится вам, а партнер не разделяет этого увлечения (или наоборот)?
- Уметь находить общие интересы, идти на компромиссы и ценить индивидуальность партнера — это очень важно, ведь именно это делает отношения настоящими и уникальными. Но главное — никогда не делайте что-то вопреки своим желаниям и убеждениям. Иначе, в погоне за идеальными отношениями, вы рискуете потерять себя, — резюмирует психолог.