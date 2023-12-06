Скрытая менопауза, тревожность и еще 3 причины, из-за которых вы не можете вылечить цистит

Хронический цистит — болезнь очень неприятная и способная превратить вашу жизнь в постоянный замкнутый круг из лечения и рецидивов. Активная фаза болезни сильно влияет на качество вашей жизни и не дает нормально заниматься привычными делами. О том, как выбраться из порочного круга и забыть про болезнь, в своем
Как отмечает специалист, жизнь с хроническим циститом действительно может превратиться в ад, если вовремя не принять мер. Что же делать, если вы уже устали бороться с циститом и никакие антибиотики не помогают? Действовать нужно по следующему плану.
Проверьте гормональный баланс и исключите дефицит половых гормонов
Не все знают, что цистит нередко приходит вместе с менопаузой. Причем вы могли даже не догадываться о том, что этот период уже настал. Кроме того, болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров.
Проверьте здоровье кишечника
Есть правило: плохая флора в кишечнике свидетельствует о точно такой же флоре во влагалище. Имеет смысл сдать анализ на кишечную палочку.
Исключите болезни ЖКТ
Заболевания поджелудочной железы, сбой в работе желчного пузыря, гастрит — все это может спровоцировать развитие воспалительных процессов и резкий рост бактерий сначала в кишечнике, а потом и во влагалище.
Подумайте о том, что вы едите
Лучше минимизировать количество продуктов, вызывающих воспаление: это выпечка, сладкое, газированные лимонады, спиртное и жареное.
Оценить свой уровень стресса
Дело в том, что слишком активная выработка кортизола ослабляет ресурсы всего вашего организма. Вместе с этим снижается и иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять и на гормональный баланс.
Симптомы цистита:
частые позывы к опорожнению мочевого пузыря, при которых зачастую не выделяется моча;
отхождение мутной мочи с примесями гноя, крови, хлопьев;
боль внизу живота, отдающая в пах, поясницу, внутрь живота;
жжение, резь, болезненность при мочеиспускании;
недержание в дневное время или по ночам;
повышение температуры;
общая слабость, недомогание.
Кстати
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