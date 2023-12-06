Скрытая менопауза, тревожность и еще 3 причины, из-за которых вы не можете вылечить цистит

Зима — время обострений многих болезней, связанных с женским здоровьем. И дело тут не в особой сезонности недугов, а в том, что именно в это время года возрастает риск переохлаждения. О том, какие заболевания могут напомнить о себе в следующие три месяца и как этого избежать, можно узнать ЗДЕСЬ.