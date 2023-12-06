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Скрытая менопауза, тревожность и еще 3 причины, из-за которых вы не можете вылечить цистит

Если вы уже и забыли, каково это — жить без цистита и не пить бесконечные таблетки в попытке хоть ненадолго избавиться от боли, настало время подойти к решению проблемы более основательно.

6 декабря 2023
Как избежать цистита и пиелонефрита: советы врача
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iStockphoto

Хронический цистит — болезнь очень неприятная и способная превратить вашу жизнь в постоянный замкнутый круг из лечения и рецидивов. Активная фаза болезни сильно влияет на качество вашей жизни и не дает нормально заниматься привычными делами. О том, как выбраться из порочного круга и забыть про болезнь, в своем телеграм-канале рассказала гинеколог Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Как отмечает специалист, жизнь с хроническим циститом действительно может превратиться в ад, если вовремя не принять мер. Что же делать, если вы уже устали бороться с циститом и никакие антибиотики не помогают? Действовать нужно по следующему плану.

  • Проверьте гормональный баланс и исключите дефицит половых гормонов

Не все знают, что цистит нередко приходит вместе с менопаузой. Причем вы могли даже не догадываться о том, что этот период уже настал. Кроме того, болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров.

  • Проверьте здоровье кишечника

Есть правило: плохая флора в кишечнике свидетельствует о точно такой же флоре во влагалище. Имеет смысл сдать анализ на кишечную палочку.

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  • Исключите болезни ЖКТ

Заболевания поджелудочной железы, сбой в работе желчного пузыря, гастрит — все это может спровоцировать развитие воспалительных процессов и резкий рост бактерий сначала в кишечнике, а потом и во влагалище.

  • Подумайте о том, что вы едите

Лучше минимизировать количество продуктов, вызывающих воспаление: это выпечка, сладкое, газированные лимонады, спиртное и жареное.

  • Оценить свой уровень стресса

Дело в том, что слишком активная выработка кортизола ослабляет ресурсы всего вашего организма. Вместе с этим снижается и иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять и на гормональный баланс.

Симптомы цистита:

  • частые позывы к опорожнению мочевого пузыря, при которых зачастую не выделяется моча;

  • отхождение мутной мочи с примесями гноя, крови, хлопьев;

  • боль внизу живота, отдающая в пах, поясницу, внутрь живота;

  • жжение, резь, болезненность при мочеиспускании;

  • недержание в дневное время или по ночам;

  • повышение температуры;

  • общая слабость, недомогание. 

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Кстати

Зима — время обострений многих болезней, связанных с женским здоровьем. И дело тут не в особой сезонности недугов, а в том, что именно в это время года возрастает риск переохлаждения. О том, какие заболевания могут напомнить о себе в следующие три месяца и как этого избежать, можно узнать ЗДЕСЬ.

Иногда дамы и сами не замечают, как их обычные привычки постепенно разрушают женское здоровье. Подробнее об этих вредных привычках можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Женское здоровье