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Работай или умри: почему мы пашем, даже когда устали: 8 причин от психолога

Работать много — еще не значит работать хорошо. Однако эту разницу не понимают многие. Но почему и что с этим можно сделать?

6 августа 20241
Работай или умри: почему мы пашем, даже когда устали: 8 причин от психолога
Источник:
iStocphoto

Современные люди часто не умеют отдыхать, и это еще полбеды. Мало того, что мы не даем себе времени восстановиться, мы еще и продолжаем работать на грани возможностей даже после того, как заканчиваются последние силы.

Почему так происходит? Как приучить себя останавливаться и не пахать до полного выгорания? Об этом изданию Psychologies рассказала психолог Ольга Давыдова.

Ольга Давыдова
Психология

Педагог-психолог и эксперт Центра толерантности Еврейского музея

Так принято

В современном обществе принято думать, что профессиональные достижения, успешность — единственные мерила ценности человека. Кажется, будто любой разумный человек обязан жить в режиме бешеной продуктивности.

И потому переработки не считаются чем-то плохим. Наоборот, хочешь достичь чего-то в этой жизни — забудь про выходные, забудь про сон, иди работай!

Зачастую доходит до абсурда. Порой кажется, что если ты не заработался до выгорания — значит, работал слишком мало. Как будто важность имеет не результат, а уровень усталости в конце.

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Почему мы так себя ведем

Есть несколько важных психологических моментов, которые приводят нас к хроническому трудоголизму и привычке работать на грани возможностей и сил.

1. Синдром спасателя

Человек с таким паттерном ощущает свою ответственность за благополучие и счастье окружающих. Причем настолько сильно, что в итоге начинает портить собственную жизнь.

Вот несколько признаков синдрома спасателя:

  • ощущение, что вы один можете решить проблему и без вас все рухнет;

  • самопожертвование и пренебрежение собственными интересами;

  • чрезмерная потребность в похвале и благодарности;

  • невозможность отказать.

2. Комплекс бога

Думаете, что никто кроме вас не может сделать работу как следует? Уверенность в собственной незаменимости может заставить вас брать все больше и больше обязанностей.

Вы можете думать, что комплекс бога делает вас лучшим сотрудником. На самом деле вы ставите под удар не только собственное благополучие, но и состояние коллег.

Симптомы комплекса бога:

  • чрезмерный контроль, причем даже в случаях, когда это не входит в ваши обязанности;

  • неумение просить о помощи и делегировать задачи;

  • страх за качество работы.

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3. Страх потери контроля

Эта черта может превратить вас из профи своего дела в микроменеджера, который достает коллег подсчетом ручек на рабочих столах. И все из-за идеи: если не проконтролировать даже мелкие детали, все пойдет прахом. В итоге и сами выгорите, и коллектив замучите.

Признаки страха потери контроля:

  • постоянное вмешательство в работу коллег без причин, агрессивное навязывание своих методов работы;

  • проблемы с делегированием задач;

  • чрезмерное внимание к мелочам;

  • неумение расставлять приоритеты и выделять действительно важные задачи.

4. Страх непрофессионализма

Переработки иногда указывают на скрытый синдром самозванца. То есть вы можете перерабатывать из-за мысли, что вас считают недостаточно хорошим сотрудником.

Вот какие признаки этого страха можно выделить:

  • привычка обесценивать собственные успехи, слишком пристальное внимание к собственным недостаткам;

  • избегание задач, в которых есть риск потерпеть неудачу;

  • постоянное сравнивание себя с коллегами;

  • навязчивые мысли о том, насколько окружающие люди более успешны и компетентны.

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5. Внутренний критик

Работать с постоянным чувством вины неприятно. Самокритика без причины не заставит вас развиваться. Это не мотивация, а дополнительный груз на плечи, который будет только мешать.

Симптомы, что вы перерабатываете из-за чувства вины:

  • для вас нормально работать после работы на постоянной основе;

  • границы ваших рабочих обязанностей становятся все шире, хотя вас никто об этом не просил;

  • чувство вины за вещи, которые вообще не лежат в зоне вашей ответственности, — например, ошибки коллег.

6. Синдром мученика

На любой работе могут возникать ситуации, когда нужно пойти навстречу и пожертвовать чем-то. Однако если вы постоянно отдаете свое время и ресурсы работе, если чувствуете, что именно страдания делают вас ценным сотрудником, — значит, что-то пошло не так.

Признаки синдрома мученика:

  • работа в отпуске, в выходные и нерабочие часы;

  • ощущение, что только такие жертвы помогут заслужить признание и уважение;

  • демонстративные страдания и стремление подчеркнуть свой подвиг;

  • отказ от помощи.

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7. Синдром отличника

Конечно, любому человеку приятно слышать похвалу. Однако болезненная потребность в признании заставляет человека постоянно искать подтверждения своего профессионализма и значимости.

Вот несколько симптомов синдрома отличника:

  • зависимость от чужого мнения и обратной связи;

  • неумение принимать конструктивную критику;

  • чрезмерная конкуренция;

  • привычка коллекционировать задачи.

8. Привычка к занятости

Иногда корни проблемы стоит искать в детстве. Некоторым людям родители привили убеждение: просто лежать — это что-то неправильное, нужно всегда быть чем-то занятым. Как будто только продуктивный и деятельный человек может быть по-настоящему важен.

Несколько признаков, что именно такая привычка заставляет вас перерабатывать:

  • чувство вины за моменты, когда вы не нагружены работой;

  • вы любите делать несколько дел одновременно — зачем смотреть сериал на диване, если можно параллельно убраться дома;

  • вы обожаете планировать и составлять списки задач;

  • страх остаться без дела и без конкретного занятия, желание придумать себе проект.

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Что делать

  • Ведите дневник. Попробуйте отслеживать и фиксировать, какие чувства вы испытываете в разных ситуациях, что именно вызывает реакцию.

  • Установите границы. Вам важно уметь говорить «нет» и четко разделять рабочее время от личного. Иногда помочь могут только радикальные меры: заблокированный в нерабочие часы телефон, хобби и занятия на вечер, которые помешают перерабатывать.

  • Планируйте отдых. Увлечения и спорт помогут снизить уровень стресса. Возьмите за правило считать время на отдых обязательным пунктом в расписании.

  • Делегируйте. Не бойтесь просить о помощи и передавать задачи другим.

  • Научитесь адекватно реагировать на любой фидбэк — и на похвалу, и на критику.

  • Будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию.

Автор текста:Дарья Гапионок
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