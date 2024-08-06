Работай или умри: почему мы пашем, даже когда устали: 8 причин от психолога

Современные люди часто не умеют отдыхать, и это еще полбеды. Мало того, что мы не даем себе времени восстановиться, мы еще и продолжаем работать на грани возможностей даже после того, как заканчиваются последние силы.
Почему так происходит? Как приучить себя останавливаться и не пахать до полного выгорания? Об этом изданию Psychologies рассказала психолог Ольга Давыдова.
Педагог-психолог и эксперт Центра толерантности Еврейского музея
Так принято
В современном обществе принято думать, что профессиональные достижения, успешность — единственные мерила ценности человека. Кажется, будто любой разумный человек обязан жить в режиме бешеной продуктивности.
И потому переработки не считаются чем-то плохим. Наоборот, хочешь достичь чего-то в этой жизни — забудь про выходные, забудь про сон, иди работай!
Зачастую доходит до абсурда. Порой кажется, что если ты не заработался до выгорания — значит, работал слишком мало. Как будто важность имеет не результат, а уровень усталости в конце.
Почему мы так себя ведем
Есть несколько важных психологических моментов, которые приводят нас к хроническому трудоголизму и привычке работать на грани возможностей и сил.
1. Синдром спасателя
Человек с таким паттерном ощущает свою ответственность за благополучие и счастье окружающих. Причем настолько сильно, что в итоге начинает портить собственную жизнь.
Вот несколько признаков синдрома спасателя:
ощущение, что вы один можете решить проблему и без вас все рухнет;
самопожертвование и пренебрежение собственными интересами;
чрезмерная потребность в похвале и благодарности;
невозможность отказать.
2. Комплекс бога
Думаете, что никто кроме вас не может сделать работу как следует? Уверенность в собственной незаменимости может заставить вас брать все больше и больше обязанностей.
Вы можете думать, что комплекс бога делает вас лучшим сотрудником. На самом деле вы ставите под удар не только собственное благополучие, но и состояние коллег.
Симптомы комплекса бога:
чрезмерный контроль, причем даже в случаях, когда это не входит в ваши обязанности;
неумение просить о помощи и делегировать задачи;
страх за качество работы.
3. Страх потери контроля
Эта черта может превратить вас из профи своего дела в микроменеджера, который достает коллег подсчетом ручек на рабочих столах. И все из-за идеи: если не проконтролировать даже мелкие детали, все пойдет прахом. В итоге и сами выгорите, и коллектив замучите.
Признаки страха потери контроля:
постоянное вмешательство в работу коллег без причин, агрессивное навязывание своих методов работы;
проблемы с делегированием задач;
чрезмерное внимание к мелочам;
неумение расставлять приоритеты и выделять действительно важные задачи.
4. Страх непрофессионализма
Переработки иногда указывают на скрытый синдром самозванца. То есть вы можете перерабатывать из-за мысли, что вас считают недостаточно хорошим сотрудником.
Вот какие признаки этого страха можно выделить:
привычка обесценивать собственные успехи, слишком пристальное внимание к собственным недостаткам;
избегание задач, в которых есть риск потерпеть неудачу;
постоянное сравнивание себя с коллегами;
навязчивые мысли о том, насколько окружающие люди более успешны и компетентны.
5. Внутренний критик
Работать с постоянным чувством вины неприятно. Самокритика без причины не заставит вас развиваться. Это не мотивация, а дополнительный груз на плечи, который будет только мешать.
Симптомы, что вы перерабатываете из-за чувства вины:
для вас нормально работать после работы на постоянной основе;
границы ваших рабочих обязанностей становятся все шире, хотя вас никто об этом не просил;
чувство вины за вещи, которые вообще не лежат в зоне вашей ответственности, — например, ошибки коллег.
6. Синдром мученика
На любой работе могут возникать ситуации, когда нужно пойти навстречу и пожертвовать чем-то. Однако если вы постоянно отдаете свое время и ресурсы работе, если чувствуете, что именно страдания делают вас ценным сотрудником, — значит, что-то пошло не так.
Признаки синдрома мученика:
работа в отпуске, в выходные и нерабочие часы;
ощущение, что только такие жертвы помогут заслужить признание и уважение;
демонстративные страдания и стремление подчеркнуть свой подвиг;
отказ от помощи.
7. Синдром отличника
Конечно, любому человеку приятно слышать похвалу. Однако болезненная потребность в признании заставляет человека постоянно искать подтверждения своего профессионализма и значимости.
Вот несколько симптомов синдрома отличника:
зависимость от чужого мнения и обратной связи;
неумение принимать конструктивную критику;
чрезмерная конкуренция;
привычка коллекционировать задачи.
8. Привычка к занятости
Иногда корни проблемы стоит искать в детстве. Некоторым людям родители привили убеждение: просто лежать — это что-то неправильное, нужно всегда быть чем-то занятым. Как будто только продуктивный и деятельный человек может быть по-настоящему важен.
Несколько признаков, что именно такая привычка заставляет вас перерабатывать:
чувство вины за моменты, когда вы не нагружены работой;
вы любите делать несколько дел одновременно — зачем смотреть сериал на диване, если можно параллельно убраться дома;
вы обожаете планировать и составлять списки задач;
страх остаться без дела и без конкретного занятия, желание придумать себе проект.
Что делать
Ведите дневник. Попробуйте отслеживать и фиксировать, какие чувства вы испытываете в разных ситуациях, что именно вызывает реакцию.
Установите границы. Вам важно уметь говорить «нет» и четко разделять рабочее время от личного. Иногда помочь могут только радикальные меры: заблокированный в нерабочие часы телефон, хобби и занятия на вечер, которые помешают перерабатывать.
Планируйте отдых. Увлечения и спорт помогут снизить уровень стресса. Возьмите за правило считать время на отдых обязательным пунктом в расписании.
Делегируйте. Не бойтесь просить о помощи и передавать задачи другим.
Научитесь адекватно реагировать на любой фидбэк — и на похвалу, и на критику.
Будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию.