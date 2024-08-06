Работай или умри: почему мы пашем, даже когда устали: 8 причин от психолога

Так принято

В современном обществе принято думать, что профессиональные достижения, успешность — единственные мерила ценности человека. Кажется, будто любой разумный человек обязан жить в режиме бешеной продуктивности.

И потому переработки не считаются чем-то плохим. Наоборот, хочешь достичь чего-то в этой жизни — забудь про выходные, забудь про сон, иди работай!

Зачастую доходит до абсурда. Порой кажется, что если ты не заработался до выгорания — значит, работал слишком мало. Как будто важность имеет не результат, а уровень усталости в конце.