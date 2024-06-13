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А что вы увидели первым? Точность этого теста — 97%, уверены психологи

Пройдите простой психологический тест. Только взгляните на картинку — и первое, что увидите, многое расскажет о вас. Попробуйте! Но важно только первое впечатление.

13 июня 2024Обсудить
тест, психология
Источник:

iStockphoto

Узнать о собственных скрытых чертах личности может быть сложно, поскольку они обычно явно не проявляются. Но способы лучше понять себя да и других тоже, есть. Например, пройти несложные психологические тесты.

Есть визуальные образы, которые люди могут воспринимать по-разному. И на первый план здесь выходит наше подсознание: оно подсказывает нужный и правильный ответ. Чтобы услышать его, достаточно не пропустить подсказку «внутреннего голоса» — довериться самому первому впечатлению. Попробуйте!

Взгляните на картинку ниже и, не раздумывая, отвечайте, что вы увидели самым первым.

ТЕСТ
Психологический тест
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Что вы заметили первым?

  • Ключ

  • Плачущий человек

Другие способы лучше понять себя

  • Самоанализ. Побольше размышляйте о своих поступках, реакциях и мыслях. Это может помочь выявить скрытые черты личности.

  • Обратная связь. Общение с близкими друзьями или членами семьи способно помочь увидеть себя со стороны.

  • Терапия. Обращение к психологу или психотерапевту позволит лучше понять себя и выявить скрытые черты личности через глубокий разговор.

  • Наблюдение за собой. Внимательное наблюдение за своими реакциями в различных ситуациях помогает также лучше разобраться в себе.

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Автор текста:Анна Майская
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