Есть визуальные образы, которые люди могут воспринимать по-разному. И на первый план здесь выходит наше подсознание: оно подсказывает нужный и правильный ответ. Чтобы услышать его, достаточно не пропустить подсказку «внутреннего голоса» — довериться самому первому впечатлению. Попробуйте!