Узнать о собственных скрытых чертах личности может быть сложно, поскольку они обычно явно не проявляются. Но способы лучше понять себя да и других тоже, есть. Например, пройти несложные психологические тесты.
Есть визуальные образы, которые люди могут воспринимать по-разному. И на первый план здесь выходит наше подсознание: оно подсказывает нужный и правильный ответ. Чтобы услышать его, достаточно не пропустить подсказку «внутреннего голоса» — довериться самому первому впечатлению. Попробуйте!
Взгляните на картинку ниже и, не раздумывая, отвечайте, что вы увидели самым первым.
Что вы заметили первым?
Ключ
Плачущий человек
Другие способы лучше понять себя
Самоанализ. Побольше размышляйте о своих поступках, реакциях и мыслях. Это может помочь выявить скрытые черты личности.
Обратная связь. Общение с близкими друзьями или членами семьи способно помочь увидеть себя со стороны.
Терапия. Обращение к психологу или психотерапевту позволит лучше понять себя и выявить скрытые черты личности через глубокий разговор.
Наблюдение за собой. Внимательное наблюдение за своими реакциями в различных ситуациях помогает также лучше разобраться в себе.