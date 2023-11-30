Психологический тест на ревность: проверь себя

Некоторые склонны думать, что ревность — это проявление любви: раз ревнует, значит, любит. Психологи подтверждают: да, умеренная ревность может внести в отношения некоторое разнообразие.
Но иногда встречаются люди с болезненной ревностью, которая может превратить самые, казалось бы, прекрасные отношения в сплошной кошмар. Чтобы узнать, ревнивы ли вы, ответьте на простые вопросы.
Когда ревность губительна
«Ревность возникает тогда, когда человек боится, что у него отберут что-то важное и ценное. И вот в таких случаях ревность — это следствие страха и чувства собственной неполноценности, это гнев на объект, который дорог, вместо гнева на источник опасности. Тогда ревность приобретает уже другие масштабы и становится признаком невроза», —
Признак нездоровой психики
Ревность в здоровом количестве, если не перегибать палку, может быть полезной. Мужчина и женщина должны привлекать внимание противоположного пола, чтобы продолжать быть интересными друг для друга, чтобы не остыть друг к другу.
Но ярая, неконтролируемая ревность — это признак нездоровой психики, как мужская так и женская. Такая ревность разрушает отношения, потому что способна довести до невротических расстройств. Поэтому, если у вас или у мужа бывают приступы ревности, с которыми вы не можете справиться, это точно сигнал, что нужно в первую очередь работать с собственной самооценкой.