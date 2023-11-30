Психологический тест на ревность: проверь себя

Но ярая, неконтролируемая ревность — это признак нездоровой психики, как мужская так и женская. Такая ревность разрушает отношения, потому что способна довести до невротических расстройств. Поэтому, если у вас или у мужа бывают приступы ревности, с которыми вы не можете справиться, это точно сигнал, что нужно в первую очередь работать с собственной самооценкой.