Тест IQ не поможет: 5 признаков, которые легко выдадут глупого человека

Это явление в психологии называется «эффект Даннинга — Крюгера». Краткая суть феномена: дурак, признавший, что он дурак, — уже не дурак. Люди высококвалифицированные и умные склонны сомневаться в себе и своих способностях, а вот дилетанты и недалекие, наоборот, уверены в своей правоте и непогрешимости. Дело в том, что их низкий уровень квалификации и опыта как раз не позволяет трезво и полноценно оценить ситуацию и увидеть, какой на самом деле у них низкий уровень опыта и квалификации. Порочный круг глупости. Отсюда вывод: если вы в себе не уверены и склонны занижать свои способности, то, по всей вероятности, на самом деле вы человек гениальный. Ну или просто умный.