Тест IQ не поможет: 5 признаков, которые легко выдадут глупого человека

По словам Анастасии Корнеевой, психолога онлайн-платформы «Грань.рф», определение интеллектуальных способностей у человека — одна из самых сложных задач в психологии. Более того, до сих нет четкого определения, что такое ум и как он определяется.
«Есть понятие IQ — коэффициент интеллекта, но это измерение довольно конкретных навыков человека. Тест IQ не охватывает всего спектра умственных способностей. Наверняка вы видели людей, которые невероятно интеллектуально развиты и имеют по данному тесту сверхвысокие баллы, но совершенно не приспособлены к реальной жизни — например, не умеют строить отношения и полноценно обслуживать себя в быту. Все потому, что IQ — лишь часть способностей. Есть еще так называемый EQ — эмоциональный интеллект, жизненный опыт и так далее», — объясняет Анастасия Корнеева.
Однако даже несмотря на то, что ученые до сих пор не договорились, что же такое ум и как его измерять, интуитивно все понимают, о чем речь. По словам специалиста, ум и глупость в житейском понимании — это, скорее, субъективный взгляд, основанный на «общей температуре по больнице» и отражающий общепринятое мнение.
«Приведенные ниже критерии не призваны никого обидеть или унизить. Стоит помнить о том, что каждый человек индивидуален. И если по каким-то признакам в чьих-то глазах он кажется глупым, это не значит, что так оно и есть. Вполне может оказаться, что в какой-то конкретной области у этого человека потрясающий набор знаний и навыков», — добавляет психолог.
Анастасия Корнеева назвала пять признаков, по которым можно заподозрить глупого в общепринятом значении человека.
1. Недостаток самокритики
Один из ключевых признаков глупости — отсутствие способности к самокритике. Глупый человек склонен считать себя всезнающим и непогрешимым, не признает свои ошибки и не стремится к самосовершенствованию. Отсутствие критического мышления и готовности признать свои недостатки могут указывать на глупость.
Это явление в психологии называется «эффект Даннинга — Крюгера». Краткая суть феномена: дурак, признавший, что он дурак, — уже не дурак. Люди высококвалифицированные и умные склонны сомневаться в себе и своих способностях, а вот дилетанты и недалекие, наоборот, уверены в своей правоте и непогрешимости. Дело в том, что их низкий уровень квалификации и опыта как раз не позволяет трезво и полноценно оценить ситуацию и увидеть, какой на самом деле у них низкий уровень опыта и квалификации. Порочный круг глупости. Отсюда вывод: если вы в себе не уверены и склонны занижать свои способности, то, по всей вероятности, на самом деле вы человек гениальный. Ну или просто умный.
2. Импульсивность
Глупый человек склонен принимать решения без проведения анализа и оценки ситуации. Он может делать поспешные выводы, основываясь на эмоциях или поверхностных данных, игнорируя необходимость взвешенного подхода. Недостаток аналитических способностей может привести к ошибочным решениям и непродуманным поступкам.
У человеческой психики есть «рацио» и есть «эмоцио». Испытывать чувства — нормально и естественно, и эмоциональность как таковая никак не указывает на глупость. Но проблемы начинаются тогда, когда «эмоцио» заглушает «рацио» и начинает руководить принятием решений.
И умный, и дурак могут вспылить и проявить эмоцию — это естественно для человека. Но, в отличие от дурака, умный возьмет паузу «на остыть» и не станет принимать скоропалительных решений в состоянии аффекта. Иными словами, испытывать и проявлять чувства — это нормальное человеческое свойство, а вот идти на поводу у своих эмоций и принимать решения только на их основе — довольно глупо.
3. Бескомпромиссность и отсутствие гибкости
Глупый человек склонен к поверхностному и ограниченному мышлению. Такой способ мышления в психологии называется черно-белы»: весь мир делится на хорошее или плохое, правильное и неправильное. В системе координат такого человека нет полутонов и деталей, все предельно упрощено. Похожим образом мыслят дети, и именно им до поры до времени это необходимо. Дело в том, что сначала формируются базовые принципы, чтобы можно было от чего-то отталкиваться и ориентироваться в этом непростом мире. Но с возрастом категоричность становится ненужной и даже вредной, ведь взрослый человек уже способен разглядеть все оттенки реальности с ее многообразием и неоднозначностью.
Но далеко не каждый взрослый вырастает из черно-белого мира. И у таких людей существуют два мнения: «мое» и «неправильное», с ними невозможно дискутировать. Причем, даже когда сама жизнь подбрасывает объективные факты, которые противоречат картине мира такого принципиального человека, он в упор не хочет видеть реальность, пребывая в своих стойких иллюзиях. Вывод: люди, которые никогда ни в чем не меняют своего мнения и до хрипоты настаивают на своей точке зрения, умом не блещут.
4. Излишняя серьезность и пафосность
«Дурак — умничает, а умный — дурачится». Это правило часто работает, хоть и звучит парадоксально. Чувство юмора как таковое — признак психического здоровья, а отменное и изысканное чувство юмора — свидетельство высокого уровня интеллекта. Живость и гибкость ума позволяют по достоинству оценить комичную ситуацию, понять иронию и самому генерировать остроумные, меткие высказывания. Иметь прекрасное чувство юмора способен лишь человек неглупый».
Что касается баловства и дурачливого поведения, то мудрый человек периодически с удовольствием позволяет себе таким образом расслабиться. Он знает, что не глуп, а значит, усердно поддерживать образ умницы нет никакой необходимости. Глупый же человек предпочитает делать вид умного, вести себя гипертрофированно серьезно, использовать витиеватые фразы и всячески демонстрировать свое мнимое превосходство. Глупый вряд ли честно признается, что чего-то не знает или в своей ошибке, — он станет оскорбленно оправдываться.
Сюда же можно отнести и высокомерное отношение к другим людям. Глупый выделывается, а умный вежлив и ведет себя с достоинством и уважением.
5. Отсутствие стремления к знаниям и саморазвитию
Глупый человек не ощущает потребности стремиться к новым знаниям и саморазвитию. Он безразличен к новым идеям, книгам, обучению. Когда нет стремления к познанию и самосовершенствованию, это тревожный звоночек. Людям от природы свойственно развиваться. Особенно это видно по маленьким детям: их неподдельный интерес к этому миру огромен, все новое им жутко интересно и захватывает. Просто потому, что это новое. И любая возможность расширить свой опыт используется с энтузиазмом.
Некоторые люди теряют эту естественную человеческую эмоцию — интерес. Хотя в норме она сохраняется на протяжении всей жизни: век живи, век учись. Согласно идеям гуманистической психологии, самоактуализация — наивысшая потребность любого человека. Именно интерес делает из обычного человека в конце концов умного, а его отсутствие приводит к деградации, стагнации сознания и мышления.
«На самом деле глупость — не неизлечимое состояние, его можно преодолеть. У каждого человека есть свой уникальный интеллектуальный потенциал. Но быть по-житейски умным и быть эрудированным интеллектуалом — разные вещи. Нет необходимости стремиться получать ученую степень, но поддерживать в тонусе свой разум под силу каждому здоровому человеку. Ум не в количестве прочитанных страниц и цвете диплома, ум — в определенном способе мышления и постоянном развитии, открытости новому», — заключила Анастасия Корнеева.