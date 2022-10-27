Терять близких всегда очень тяжело. Иногда мы, как страусы, прячем голову в песок, не желая признавать очевидное. И даже не успеваем попрощаться с кем-то близким, потому что не понимаем, что он доживает последние дни.
Но есть несколько ключевых признаков, на которые врачи
Снижается аппетит
Умирающему организму уже не нужно так много энергии, как раньше. Поэтому человек намного меньше ест или пьет, практически не чувствует голода. За несколько дней до смерти он может вообще отказаться от еды и воды: тогда ему нужно постоянно хотя бы смачивать губы.
Человек больше спит
Человек начинает реже бодрствовать за 2-3 месяца до смерти. Это связано с тем, что обмен веществ в организме замедляется, ему не хватает метаболической энергии.
Тем не менее, в те моменты, когда он не спит, его надо, по возможности, поощрять вставать и двигаться, чтобы не было пролежней.
Нет сил и желания общаться
Не надо обижаться, если умирающий человек отказывается видеть вас или других близких. У него уже нет энергии, чтобы проводить с людьми много времени, поддерживать разговор. К тому же, не все хотят, чтобы их видели в таком ослабевающем состоянии.
Меняются жизненно важные показатели
Эти изменения не болезненны, но очень значительны. По мере приближения к смерти у человека снижается давление, становится неравномерным дыхание и нерегулярным — сердцебиение. Меняет цвет моча — она может стать коричневой из-за того, что отказывают почки.
Слабеют мышцы
Сначала он не сможет встать, потом перевернуться на другой бок. В конце, возможно, у него даже не получится держать чашку — пальцы откажутся слушаться. Если так случилось, умирающему понадобится помощь тех, кто за ним ухаживает, даже в мелочах.
Снижается температура тела
За несколько дней до смерти у человека уменьшается кровообращение. Кровь сосредотачивается во внутренних органах, минимально поступая к рукам и ногам. Кожа будет на ощупь холодной и скорее всего бледной с синими или фиолетовыми пятнами.
При этом сам пациент не будет чувствовать холода, но лучше его в таком случае укрыть.
Путаются мысли
Известно, что последним умирает мозг и человек даже практически при смерти слышит, как к нему обращаются. Возможно, он даже попытается обратиться в ответ, но его мысли будут путаться, а речь станет бессвязной. Но с ним все равно надо продолжать разговаривать, чтобы даже в этот момент он понимал, что его любят.
Меняется дыхание
Человек может начать дышать медленнее, хватать ртом воздух, дышать с большими паузами. Как правило, это не вызывает болезненных ощущений, но врач должен проконтролировать ситуацию.
Усиливается боль
Это сложнее всего: видеть, как близкий человек мучается от сильной боли — а так бывает часто, особенно, если это онкозаболевание. В таком случае лучше заранее обсудить варианты обезболивающих, которые облегчат состояние пациента.
Появляются галлюцинации
Это нормальное явление для умирающего человека. Он может как будто впасть в детство, быть в этот момент с родными, которые давно умерли. Хоть со стороны это и выглядит тревожно, думайте о том, что эти видения облегчают переход.
Кстати, ранее психиатр Кирилл Сычев рассказывал, что чаще всего люди боятся смерти перед сном. И вообще страх смерти — это нормально, если он только не перерастает в паническое состояние — танатофобию. Этим отчасти можно объяснить наш страх общения с умирающим человеком.
— Человек старается всячески избегать разговоров о смерти, переключает фильмы, в которых есть сцены на эту тему, боится читать книги, где герои умирают, — объяснял эксперт. — В итоге избегание всего, что касается собственного страха, приводит к тому, что человек начинается бояться еще больше.