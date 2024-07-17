Подойдут и новичкам: 6 упражнений с фитболом от тренера Екатерины Варнавы

5 упражнений с фитболом для беременных

Все положения должны быть безопасны — это первое правило. Для беременных важно, чтобы мячик был хорошей опорой и помощником. Не рекомендую упражнения, при которых женщина может потерять равновесие и упасть. Например, не надо ставить ногу на мяч или делать выпады. Не рекомендую работать беременным с внутренней поверхностью бедер, чтобы не вызвать преждевременные роды или осложнения.

Разгрузка спины. Садимся на мяч и начинаем в минимальной амплитуде на нем прыгать. Это должны быть небольшие покачивания на мяче, при которых мы будем разгружать позвоночник и буквально напитывать межпозвонковые диски. Почувствуете пружинистые движения по всему позвоночнику. Тазовые часы. Упражнение отлично снимает напряжение с поясницы, его можно делать даже перед родами. Сидя на фитболе, на вдохе немного надуваем живот, копчик уводим назад, как бы перекатывая с тазом. На выдохе копчик направляем немного вперед, поясница слегка округляется. Амплитуда в этом движении совсем небольшая. Приседания у стены, описанные выше, также прекрасно подойдут для беременных. Если ранее вы не занимались, можно придерживаться за стул при выполнении этого упражнения. Подъемы ноги в сторону тоже отлично подойдут беременным, упражнение описано выше. Ягодичный мостик. Беременные могут делать его, пока нет большого живота. Желательно установить фитбол таким образом, чтобы он был устойчивым. Например, близко к стенке, чтобы избежать скольжения.

Во время выполнения упражнений на коврике, женщина всегда может придерживаться за мяч как за дополнительную опору. Например, в положении на одном колене или на четвереньках и т.п.