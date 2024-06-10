Жир тает на глазах: 8 способов сжигать больше калорий во время обычной прогулки

Ходьба — самый простой и доступный каждому вид физической активности. Даже если вам не по душе ни один из видов спорта, обычная пешая прогулка вряд ли доставит вам сильный дискомфорт.
Однако, если вы поставили перед собой цель похудеть, обычной ходьбы может быть недостаточно для того, чтобы создать профицит калорий за счет спорта. Хорошая новость в том, что есть несколько хитростей, которые помогут вам эффективнее жечь энергию во время прогулок.
Увеличьте скорость
Самый простой и вместе с тем эффективный совет — попробуйте ходить немного быстрее. Конечно, перебарщивать и задыхаться на ходу не стоит. Лучше попробуйте постепенно ускорять свой привычный темп.
Ищите горки
Правильный выбор места для прогулок тоже может сыграть свою роль. В идеале выбирать маршрут с большим количеством спусков и подъемов. Это увеличит количество сжигаемых калорий и поможет лучше накачать ноги.
Во время подъема вы тратите много сил на продвижение своего тела. А вот при спуске приходится напрягаться, чтобы грамотно затормозить.
Используйте дополнительный вес
Количество сжигаемых калорий можно также повысить, если вы возьмете с собой дополнительный вес. Для начала в качестве утяжелителя вполне подойдет рюкзак с вашими вещами.
Главное — не торопиться и не взваливать на свои плечи слишком большую ношу, иначе есть риск повредить спину.
Гуляйте дольше
Вроде бы совсем банальная рекомендация, но как часто мы упускаем этот момент из виду! Если максимум ваших прогулок — 15-минутный моцион от офиса до метро, этого может быть маловато для значительной потери веса.
Постарайтесь выкраивать чуть больше времени на ходьбу — результат не заставит себя ждать.
Попробуйте интервальную ходьбу
Продолжительная прогулка может казаться вам серьезным испытанием. Поэтому можно обмануть свой мозг с помощью перерывов.
Прошли километр, сделали паузу, прошли еще чуть-чуть — и так незаметно преодолели значительные расстояния. А заодно и сожгли уйму калорий.
Бегайте!
Можно время от времени разбавлять пешую прогулку небольшими пробежками. Это позволит эффективнее худеть и пойдет на пользу сердечно-сосудистой системе.
Пятиминутные тренировки
Возможно, у вас нет возможности уделить час-полтора полноценной тренировке. Но можно попробовать сделать буквально несколько приседаний или других интенсивных упражнений после прогулки. Процесс сжигания жира значительно ускорится.
Правильный перекус
Еда тоже может повлиять на качество вашей прогулки. Перед тем как начать тренировку, лучше как следует поесть. Выбрать лучше что-то питательное и в меру калорийное. Одни огурцы с куриной грудкой не смогут дать достаточно энергии для того, чтобы вы смогли выложиться по полной во время прогулки.
Совет увеличить калорийность перекуса перед прогулкой для лучшего сжигания жира может показаться нелогичным, однако на самом деле все работает именно так, пишет издание