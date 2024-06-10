Жир тает на глазах: 8 способов сжигать больше калорий во время обычной прогулки

Однако, если вы поставили перед собой цель похудеть, обычной ходьбы может быть недостаточно для того, чтобы создать профицит калорий за счет спорта. Хорошая новость в том, что есть несколько хитростей, которые помогут вам эффективнее жечь энергию во время прогулок.