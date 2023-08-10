Спорт отнимает молодость? Почему фитнес-модели выглядят старше своих лет

Мы ждем от спорта красоты и долгой молодости, но, кажется, он не всегда оправдывает ожидания. Да, тела культуристок подтянуты и рельефны, но что происходит с кожей лица? Почему многие бодибилдерши выглядят старше своих лет?
Дерматовенеролог, косметолог, трихолог
«Я немного знаю фитнес изнутри, поскольку сама посещаю тренажерные залы. Приоткрою завесу тайны. Дело не в спорте, а в фарме», —
К сожалению, рельефное тело без жира — это, как правило, не заслуга правильного питания. По словам доктора, многие спортсменки во время подготовки к соревнованиям принимают препараты для набора массы или сжигания жира. Часто в ход идут различные гормоны. Такой рацион питания едва ли можно назвать полезным.
«Тяжелая фарма» дает нужный рельеф и пропорции телу, но нередко у женщин страдает лицо, которое очень сильно зависит от гормонального фона», — говорит Пирманова.
Еще одна причина быстрого старения фитнес-моделей — частые посещения солярия.
«Увлечение солярием приводит к раннему фотостарению кожи, — объясняет врач. — Профессиональные спортсмены занимаются не для здоровья и красоты, а для достижений».
По словам врача, люди, которые ходят в фитнес-зал для здоровья, выглядят иначе.
«Скорее всего, у них не будет идеальной „соревновательной“ формы, рельефа и пропорций, зато будут выносливость, хорошее кровообращение и здоровый метаболизм», — говорит эксперт.
Впрочем, спортсменов старят не только «химия» и солярий. Дело в том, что спорт ускоряет метаболизм, а также частоту пульса во время тренировок.
Многие думают, что быстрый метаболизм — это хорошо: еда быстро перерабатывается, не откладываясь на боках. Однако есть наблюдение, что животные с высокой скоростью метаболизма («быстроживущие»), как правило, умирают раньше, чем животные с медленным метаболизмом. Да и маленькие существа с быстрым сердечком живут совсем недолго. А теперь возьмем, к примеру, черепах. Некоторые их виды живут до 200 лет. При этом у черепах очень медленный обмен веществ, а сердце бьется от 25 до 40 ударов в минуту.
«У всех людей с возрастом метаболизм замедляется, и это вполне объяснимо с точки зрения физиологии. Чем быстрее метаболические процессы, тем скорее происходит изнашивание организма и старения, — говорит эндокринолог Елизавета Дзантиева. — Поэтому организм сам включает своего рода anti-age-программу».
Так что чрезмерные физические нагрузки действительно могут привести к раннему старению.