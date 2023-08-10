Спорт отнимает молодость? Почему фитнес-модели выглядят старше своих лет

Многие думают, что быстрый метаболизм — это хорошо: еда быстро перерабатывается, не откладываясь на боках. Однако есть наблюдение, что животные с высокой скоростью метаболизма («быстроживущие»), как правило, умирают раньше, чем животные с медленным метаболизмом. Да и маленькие существа с быстрым сердечком живут совсем недолго. А теперь возьмем, к примеру, черепах. Некоторые их виды живут до 200 лет. При этом у черепах очень медленный обмен веществ, а сердце бьется от 25 до 40 ударов в минуту.