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Спорт отнимает молодость? Почему фитнес-модели выглядят старше своих лет

«Сзади пионерка, спереди пенсионерка» — так нередко говорят про некоторых девушек, которые увлекаются бодибилдингом. Худое лицо, впалые щеки, морщины… Может ли спорт ускорить старение, рассказывает врач.

10 августа 20231
Почему фитнес-модели выглядят старше своих лет
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iStockphoto

Мы ждем от спорта красоты и долгой молодости, но, кажется, он не всегда оправдывает ожидания. Да, тела культуристок подтянуты и рельефны, но что происходит с кожей лица? Почему многие бодибилдерши выглядят старше своих лет?

Амина Пирманова

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог

«Я немного знаю фитнес изнутри, поскольку сама посещаю тренажерные залы. Приоткрою завесу тайны. Дело не в спорте, а в фарме», — рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Амина Пирманова. 

К сожалению, рельефное тело без жира — это, как правило, не заслуга правильного питания. По словам доктора, многие спортсменки во время подготовки к соревнованиям принимают препараты для набора массы или сжигания жира. Часто в ход идут различные гормоны. Такой рацион питания едва ли можно назвать полезным.

«Тяжелая фарма» дает нужный рельеф и пропорции телу, но нередко у женщин страдает лицо, которое очень сильно зависит от гормонального фона», — говорит Пирманова.

Еще одна причина быстрого старения фитнес-моделей — частые посещения солярия.

«Увлечение солярием приводит к раннему фотостарению кожи, — объясняет врач.  — Профессиональные спортсмены занимаются не для здоровья и красоты, а для достижений».

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По словам врача, люди, которые ходят в фитнес-зал для здоровья, выглядят иначе.

«Скорее всего, у них не будет идеальной „соревновательной“ формы, рельефа и пропорций, зато будут выносливость, хорошее кровообращение и здоровый метаболизм», — говорит эксперт.

Впрочем, спортсменов старят не только «химия» и солярий. Дело в том, что спорт ускоряет метаболизм, а также частоту пульса во время тренировок.

Многие думают, что быстрый метаболизм — это хорошо: еда быстро перерабатывается, не откладываясь на боках. Однако есть наблюдение, что животные с высокой скоростью метаболизма («быстроживущие»), как правило, умирают раньше, чем животные с медленным метаболизмом. Да и маленькие существа с быстрым сердечком живут совсем недолго. А теперь возьмем, к примеру, черепах. Некоторые их виды живут до 200 лет. При этом у черепах очень медленный обмен веществ, а сердце бьется от 25 до 40 ударов в минуту.

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«У всех людей с возрастом метаболизм замедляется, и это вполне объяснимо с точки зрения физиологии. Чем быстрее метаболические процессы, тем скорее происходит изнашивание организма и старения, — говорит эндокринолог Елизавета Дзантиева. — Поэтому организм сам включает своего рода anti-age-программу».

Так что чрезмерные физические нагрузки действительно могут привести к раннему старению.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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