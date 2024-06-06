Правило «3 через 30» и еще 15 способов превратить домашние дела в тренировку и похудеть

Но что, если просто увеличить объем активности, занимаясь своими привычными делами? Ведь на протяжении дня мы можем потратить больше энергии, чем на тренировке.

Такой способ расходовать калории описывает врач-консультант, преподаватель Стэнфордского университета и биохакер Кремниевой долины Молли Малуф в своей новой книге «Вернуть энергию: Как наука помогает женщине сохранить молодость, здоровье и жизненную силу», которая вышла в издательстве «Альпина». Автор известна тем, что создала инновационную методику восстановления жизненной энергии и профилактики хронических заболеваний для женщин, которую успешно практикуют ее пациентки. «Доктор Питер» публикует отрывки из книги.