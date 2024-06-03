Проклятие хорошей девочки: как перфекционизм и синдром отличницы разрушают здоровье

«Проклятие хорошей девочки» — не просто модный термин, а целый комплекс симптомов, который строится на глубоком повреждении внутреннего ребенка. Для него характерна потребность заслужить похвалу и любовь, желание показать себя в лучшем свете, постоянно носить маску, чтобы соответствовать чужим ожиданиям.
О том, как это влияет на самочувствие и поведение человека, рассказывает психосоматолог Екатерина Тур.
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Все начинается с детства: роль матери и отца
Деформация личности под названием «проклятие хорошей девочки» возникает в результате длительного подавления эмоций и травмирующего детского опыта. Оно создается внутри семьи как осознанно, так и неосознанно.
Как правило, ключевой фигурой воспитательного процесса выступает мать. Она часто использует не только токсичные фразы, обесценивая любые достижения дочери, но и такие меры, как игнорирование и лишение свобод. Ребенку внушаются различные негативные установки о том, что любовь надо заслужить делами и примерным поведением. Эта манипуляция способна разрушить будущее, потому что создает определенную маску, которую девочка надевает на себя. И чем дольше она живет в травмирующем окружении, тем больше привыкает к нему. Ребенок становится зависимым от чужого мнения, одобрения, результатов, которые он получает благодаря перфекционизму и трудоголизму.
У таких детей часто бывают деспотичные и холодные отцы. Это очень опасные фигуры: они не обращают внимания на чувства маленького человека, оказывают на него давление, заставляют притворяться. Когда папа приходит с работы, ребенок должен улыбаться, быть радостным и позитивным, не портить никому настроение. То есть на малыша возлагают ответственность за психическое благополучие взрослых, что крайне вредно для неокрепшей детской личности.
Хорошие девочки очень часто вырастают в семье алкоголиков, они рано взрослеют, вынуждены оказывать комплексную психотерапевтическую помощь непутевым родителям. Детский травмирующий опыт влечет за собой необратимое повреждение психики, особенно пока ребенок этого не замечает.
«Проклятие хорошей девочки»: как реагирует тело
Внешние проявления такого состояния — это лишь верхушка айсберга: внутри скрыты еще более глубокие проблемы. Ведь в ответ на эмоциональные перестройки и связанный с ними дискомфорт тело тоже начинает страдать. Поэтому быть хорошей девочкой опасно не только для психики, но и для физического здоровья: повышенный уровень тревоги и стресса провоцирует развитие психосоматозов.
У таких детей нередко встречается нарушение сосудистого тонуса, то есть вегетососудистая дистония или нейроциркуляторная дисфункция.
Они страдают от головных болей, нервного напряжения, у них холодные руки и ноги.
Одним из основных проявлений синдрома является пищевая зависимость (пищевые «запои»).
Дети часто испытывают стыд и чувство вины, из-за этого возникают различные неприятные ощущения внутри организма.
В будущем напряжение может вылиться в ранние формы деменции, целый спектр аутоиммунных заболеваний, различные формы зависимостей.
Повышается риск развития инсультов, инфарктов, сосудистых патологий, хронических заболеваний.
И все это становится результатом постоянного стресса, в основе которого лежит травмирующий детский опыт.
Взрослая жизнь хорошей девочки: что с ней происходит
Даже если детство давно закончилось, негативное воздействие психотравм продолжается. Они словно встроены в бессознательный паттерн поведения, меняя и искажая стереотипы мышления.
Личные отношения
Взрослой хорошей девочке гораздо удобнее двигаться по привычной траектории, вместо того чтобы менять жизнь к лучшему. Она не умеет отказывать, склонна к самобичеванию, буквально изводит себя чувством вины.
Эти черты характера привлекают не самых позитивных партнеров. К хорошим девочкам тянутся такие же раненые мальчики. В итоге создаются дисфункциональные семьи, где жена не может запретить мужу повышать голос, позволяет над собой издеваться, потому что не ощущает внутренней опоры. Далее повреждение личности передается детям этой пары.
Карьера
Хорошая девочка боится критики, воспринимает ее близко к сердцу, считает свои ошибки настоящей трагедией. В отличие от других людей, за свой труд она не ждет награды или премии, а лишь пытается таким образом избежать безденежья. Женщина мотивирует себя тем, что ей нужно выжить, чтобы ее не съели. Став взрослой, хорошая девочка готова пахать без отдыха, не имея увлечений и личного времени, боится качественных изменений, которые принесут ей счастье и удовольствие. При этом она избегает серьезных решений, но остается гиперответственной.
Социум
Хорошая девочка не умеет с достоинством принимать похвалы и комплименты. В ответ на добрые слова на ее глаза наворачиваются слезы, ей очень сложно сдерживать эмоции внутри себя. Такая женщина может быть внимательной подругой, ответственным сотрудником, хорошей, заботливой дочерью. И в этом нет ничего плохого, но только до тех пор, пока она не начинает приносить себя в жертву.
Как избавиться от «проклятия хорошей девочки»
Таким симптомокомплексом должен заниматься психолог или психотерапевт, чтобы помочь пациентке снизить уровень тревоги и внутреннего напряжения. Важно также научиться осознанному расслаблению, не гонять в голове мысли об ошибках пятилетней давности, уметь отдыхать ментально.
В основе терапии лежат принципы психогигиены: нужно обращать на себя внимание, стать надежной опорой для своего организма. Кроме того, необходимо выйти из токсичных отношений и навсегда отказаться от роли жертвы домашнего насилия.
У хорошей девочки формируется конкретный патологический паттерн поведения, который деформирует представление человека о мире и наносит вред здоровью. Чтобы изменить ситуацию, важно всерьез заняться проблемой — обратиться за консультацией к специалисту и строго выполнять медицинские рекомендации.