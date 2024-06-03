Проклятие хорошей девочки: как перфекционизм и синдром отличницы разрушают здоровье

Как правило, ключевой фигурой воспитательного процесса выступает мать. Она часто использует не только токсичные фразы, обесценивая любые достижения дочери, но и такие меры, как игнорирование и лишение свобод. Ребенку внушаются различные негативные установки о том, что любовь надо заслужить делами и примерным поведением. Эта манипуляция способна разрушить будущее, потому что создает определенную маску, которую девочка надевает на себя. И чем дольше она живет в травмирующем окружении, тем больше привыкает к нему. Ребенок становится зависимым от чужого мнения, одобрения, результатов, которые он получает благодаря перфекционизму и трудоголизму.