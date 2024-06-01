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Картошка на ужин и еще 5 секретов британки, отметившей 102 года

Деборе Секели 102 года, и она до сих пор ведет активную жизнь: много гуляет, общается с друзьями и даже читает лекции. Ее секреты долголетия довольно просты и, самое главное, приносят удовольствие.

1 июня 20246
Картошка на ужин и еще 5 секретов британки, отметившей 102 года
Источник:
Getty Images

Недавно Дебора Секели отметила свой 102-й день рождения. Женщина признается, что не успела понять, как так быстро пролетело время. Она каждый день проводит довольно активно, у нее масса планов, но при этом она строго соблюдает распорядок дня.

«Когда я проснулась утром, когда мне исполнилось 100 лет, я не могла найти ничего особенного, поэтому продолжала делать те же самые вещи», — признается Дебора.

Вот ее главные принципы, которых она придерживается уже много десятков лет.

Много двигаться

По словам Деборы, она всегда старалась как можно больше ходить пешком. Каждый день она проходила минимум по 2 км, при этом еще активно занималась спортом: каталась на велосипеде и ходила на пилатес четыре раза в неделю.

Когда Деборе исполнилось 90 лет, то занятия пришлось оставить. Сейчас в свои 102 года женщина уже не может передвигаться без ходунков, однако все равно продолжает гулять каждый день.

Есть картошку и творог

Долгожительница всю жизнь старалась есть как можно меньше красного мяса. Она делала акцент на рыбу, овощи, фрукты.

Ее типичный рацион выглядит так:

  • Завтрак: йогурт, нарезанный банан, цельнозерновая каша и изюм.

  • Обед: салат, овощное рагу и творог.

  • Ужин: рыба и печеный картофель.

Однако Дебора не отказывает себе и в десертах. Ее любимое лакомство по сей день — это кофе с мороженым.

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Много общаться

Светские мероприятия занимают огромную часть жизни Деборы, но ей это нравится. Она не только проводит много времени с друзьями и семьей, но и выступает с лекциями на фитнес- и спа-курортах — этим бизнесом Дебора занялась еще много лет назад.

«Друзья — это ключ к успеху. Никто не должен быть одиноким, и мы должны помогать тем, кто одинок», — говорит женщина.

Ходить в театры

Дебора никогда не забывала про культурную жизнь. Даже в свои 102 года женщина ходит в оперу, это ее постоянный ритуал.

У долгожительницы даже есть абонемент в любимый театр, ведь так гораздо выгоднее посещать спектакли.

Постоянно учиться

Один из лучших способов, с помощью которых Дебора сохраняет остроту ума, — это учиться чему-то новому.

Она говорит на четырех языках (английском, французском, испанском и немецком), хотя признает, что ее немецкий «заржавел», его надо подтянуть. Также она много читает и старается осваивать различные хобби.

«Здоровье начинается с образования», — говорит Дебора.

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В меру работать

Дебора уверена, что важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. В молодости женщина работала каждый день, однако не забывала про качественный отдых и путешествия.

Сейчас у нее уже нет столько сил. Однако Дебора все равно продолжает работать. Сегодня семейным бизнесом заправляет ее дочь Сара Ливия Брайтвуд, но женщина по-прежнему вносит свой вклад, насколько это возможно.

Три раза в неделю Дебора уделяет время своему бизнесу, общается с персоналом и клиентами, слушает лекции. Она уверена, что без работы уже давно бы обленилась и чувствовала себя гораздо хуже.

Автор текста:Софья Хромова
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