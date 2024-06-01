Картошка на ужин и еще 5 секретов британки, отметившей 102 года

Недавно Дебора Секели отметила свой 102-й день рождения. Женщина признается, что не успела понять, как так быстро пролетело время. Она каждый день проводит довольно активно, у нее масса планов, но при этом она строго соблюдает распорядок дня.
«Когда я проснулась утром, когда мне исполнилось 100 лет, я не могла найти ничего особенного, поэтому продолжала делать те же самые вещи», —
Вот ее главные принципы, которых она придерживается уже много десятков лет.
Много двигаться
По словам Деборы, она всегда старалась как можно больше ходить пешком. Каждый день она проходила минимум по 2 км, при этом еще активно занималась спортом: каталась на велосипеде и ходила на пилатес четыре раза в неделю.
Когда Деборе исполнилось 90 лет, то занятия пришлось оставить. Сейчас в свои 102 года женщина уже не может передвигаться без ходунков, однако все равно продолжает гулять каждый день.
Есть картошку и творог
Долгожительница всю жизнь старалась есть как можно меньше красного мяса. Она делала акцент на рыбу, овощи, фрукты.
Ее типичный рацион выглядит так:
Завтрак: йогурт, нарезанный банан, цельнозерновая каша и изюм.
Обед: салат, овощное рагу и творог.
Ужин: рыба и печеный картофель.
Однако Дебора не отказывает себе и в десертах. Ее любимое лакомство по сей день — это кофе с мороженым.
Много общаться
Светские мероприятия занимают огромную часть жизни Деборы, но ей это нравится. Она не только проводит много времени с друзьями и семьей, но и выступает с лекциями на фитнес- и спа-курортах — этим бизнесом Дебора занялась еще много лет назад.
«Друзья — это ключ к успеху. Никто не должен быть одиноким, и мы должны помогать тем, кто одинок», — говорит женщина.
Ходить в театры
Дебора никогда не забывала про культурную жизнь. Даже в свои 102 года женщина ходит в оперу, это ее постоянный ритуал.
У долгожительницы даже есть абонемент в любимый театр, ведь так гораздо выгоднее посещать спектакли.
Постоянно учиться
Один из лучших способов, с помощью которых Дебора сохраняет остроту ума, — это учиться чему-то новому.
Она говорит на четырех языках (английском, французском, испанском и немецком), хотя признает, что ее немецкий «заржавел», его надо подтянуть. Также она много читает и старается осваивать различные хобби.
«Здоровье начинается с образования», — говорит Дебора.
В меру работать
Дебора уверена, что важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. В молодости женщина работала каждый день, однако не забывала про качественный отдых и путешествия.
Сейчас у нее уже нет столько сил. Однако Дебора все равно продолжает работать. Сегодня семейным бизнесом заправляет ее дочь Сара Ливия Брайтвуд, но женщина по-прежнему вносит свой вклад, насколько это возможно.
Три раза в неделю Дебора уделяет время своему бизнесу, общается с персоналом и клиентами, слушает лекции. Она уверена, что без работы уже давно бы обленилась и чувствовала себя гораздо хуже.