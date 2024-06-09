Что будет, если заниматься спортом после еды, объяснила врач Черная

Еда перед любой тренировкой должна быть легкой, чтобы трапеза не сопровождалась тяжестью в желудке. Если перед тренировкой будет обильный, сытный прием пищи, еда не успеет покинуть желудок и при совершении упражнений, особенно с наклонами, возможны неприятные ощущения и обратный заброс еды в пищевод. А это грозит изжогой и болью за грудиной, неприятным привкусом во рту и тошнотой. Лучше всего планировать свое питание за 1,5-2 часа до тренировки.