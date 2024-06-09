Что будет, если заниматься спортом после еды, объяснила врач Черная

Неправильное сочетание приемов пищи и занятий может вести к проблемам сжигания жира, постоянной вялости и усталости. Как правильно распределять время, как разумно сочетать приемы пищи и активную нагрузку? Когда лучше тренироваться — до еды или после? На эти вопросы отвечаем вместе с экспертом Еленой Черной — врачом-эндокринологом, диетологом «Московской клиники».
Эндокринолог, диетолог «Московской клиники»
Тренировки должны быть во благо
В погоне за обретением стройности или желаемого рельефа мышц многие люди готовы проводить в спортзале по нескольку часов ежедневно. Конечно, активные физические нагрузки будут давать выраженные результаты, но только при разумном и грамотном подходе, в том числе в сочетании с достаточным объемом энергии из пищи. В противном случае они могут принести и обратные результаты, навредив здоровью, нарушая метаболизм, провоцируя неприятные ощущения.
Натощак — не вариант
Одна из серьезных ошибок тех, кто впервые приходит в спортзал, чтобы скорректировать вес и набрать мышечную массу, — это убеждение в том, что лучше заниматься на голодный желудок. По мнению профессиональных тренеров и врачей-диетологов, подобный подход в корне неверный, он может грозить вам серьезными проблемами в плане здоровья. Поскольку спортивные нагрузки расходуют большое количество энергии, голодание перед занятиями может грозить резким снижением уровня глюкозы в плазме крови и привести к недомоганию, головокружению, обмороку.
На голодный желудок можно делать только короткую кардиотренировку, да и то в редких случаях. Полноценную тренировку, особенно силовую, не рекомендуется делать натощак, это негативно отразится на самочувствии.
Сразу после еды не стоит
Но и отправляться в спортзал сразу после того, как вы вышли из-за стола, плотно поев, тоже не нужно. Особенно если большую часть вашего приема пищи составляла жирная или плотная пища. Переедание может привести к общему недомоганию, провоцирует ощущение вялости и сбой в работе пищеварительного тракта. Поэтому не стоит нагружать организм пищей, если вы планируете тренировки в зале или даже дома.
Еда перед любой тренировкой должна быть легкой, чтобы трапеза не сопровождалась тяжестью в желудке. Если перед тренировкой будет обильный, сытный прием пищи, еда не успеет покинуть желудок и при совершении упражнений, особенно с наклонами, возможны неприятные ощущения и обратный заброс еды в пищевод. А это грозит изжогой и болью за грудиной, неприятным привкусом во рту и тошнотой. Лучше всего планировать свое питание за 1,5-2 часа до тренировки.
Что выбрать
Самым лучшим вариантом питания перед тренировкой считаются сложные углеводы и легкоусвояемый белок. Для этого за 1,5-2 часа нужно съесть небольшую порцию любой каши, например гречневой, или макароны из твердых сортов пшеницы и порцию рыбы, или омлет.
Неверно перед тренировкой есть только белковую еду. В этом случае у вас не будет сил для полноценной тренировки, могут появиться слабость и головокружение.
Если не успели полноценно поесть перед тренировкой, то допустим небольшой перекус за 30-40 минут перед тренировкой, примерно на 150-200 ккал. Например, это могут быть фрукты, сухофрукты, немного горького шоколада, нежирный творог или сыр.
Питание после тренировки
После тренировки, особенно силовой, организм испытывает потребность быстро восполнить питательные вещества. Желательно сделать легкий перекус через 30-40 минут после тренировки, но не раньше. Перекус или прием пищи должны обязательно содержать белок (лучше — животный) и небольшое количество углеводов.
Примерные варианты питания после тренировки: нежирный творог с фруктами или омлет с цельнозерновым хлебом. Если ваша цель — снизить вес, то калорийность перекуса после тренировки — не более 150-200 ккал. Если это набор мышечной массы, можно сделать калорийность больше, добавив белковой пищи.