Никогда не поздно: тренировки в 50 помогут восполнить отсутствие спорта в молодости

Беречь здоровье лучше смолоду — это достаточно очевидная истина. Но на практике в юные годы сначала на многое попросту не хватает денег, а потом появляются проблемы со временем. Нужно и карьеру строить, и отношения с супругом поддерживать, и детям время уделять… Нелегко выкроить время на себя, а уж тем более на полноценные тренировки.
Значит ли это, что если в юности не начал посещать спортзал, то в пожилом возрасте уже можно и не пытаться? Вовсе нет.
Более того, ученые выяснили: если начать тренироваться в возрасте после 50 лет, можно компенсировать недостаток активности в раннем возрасте, выполняя больше упражнений.
Сколько нам нужно двигаться
Чтобы сохранить здоровье, взрослому человеку в возрасте от 19 до 64 лет необходимо поддерживать активный образ жизни и выполнять:
не менее 150 минут умеренной аэробной активности, подойдут обычная прогулка или езда на велосипеде;
силовые упражнения два или более дней в неделю.
Как проводили исследование
Авторы работы также оценили качество жизни участников эксперимента. Уровень физического здоровья ученые оценили по 100-балльной шкале. Чем выше балл, тем лучше у «подопытного» здоровье.
Кроме того, высокий балл указывал на отсутствие проблем с энергичными действиями и бытовыми задачами вроде подъема по лестнице или тяжелых сумок с продуктами.
Выводы
Оказалось, что люди, которые всегда соблюдали рекомендации по физической активности и те, кто впервые начал следовать советам ВОЗ в 55 лет, имели показатель физического здоровья на три балла выше, чем те, кто никогда их не соблюдал.
Исследователи подчеркивают: конечно, это не значит, что вы можете всю жизнь сидеть на диване и предаваться вредным привычкам, а потом внезапно начать заниматься спортом в преклонном возрасте и резко оздоровиться. Чем раньше вы начнете вести активный образ жизни, тем лучше.
Однако также лучше стартовать поздно, чем никогда: начать тренировки в 50 лет будет более здоровым решением в перспективе.
Как отмечают авторы работы, результат анализа показал: чтобы в 70 иметь возможность поддерживать хороший уровень жизни и чувствовать себя неплохо, нужно компенсировать отсутствие активности в более молодые годы, а для этого годится начать тренировки даже после 50, пишет издание
Кстати
Физические нагрузки очень полезны для нашего здоровья, но только в адекватном количестве, иначе есть риск износить свой организм. Кроме того, даже у самых полезных видов спорта есть существенные недостатки и особенности.
О том, почему даже шахматы трудно считать совсем безвредными с точки зрения врачей, можно прочитать ЗДЕСЬ.