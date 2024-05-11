Никогда не поздно: тренировки в 50 помогут восполнить отсутствие спорта в молодости

Беречь здоровье лучше смолоду — это достаточно очевидная истина. Но на практике в юные годы сначала на многое попросту не хватает денег, а потом появляются проблемы со временем. Нужно и карьеру строить, и отношения с супругом поддерживать, и детям время уделять… Нелегко выкроить время на себя, а уж тем более на полноценные тренировки.