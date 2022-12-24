Помимо испорченной репутации из-за излишков алкоголя, во время предновогодних вечеринок можно существенно подпортить свое здоровье. И дело не только в жестоком похмелье наутро после корпоратива. Обильные застолья, экстремальные развлечения, стресс и притупленное внимание могут сыграть злую шутку.
«Доктор Питер» обсудил с Ириной Резяповой, гастроэнтерологом клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской, как провести посиделки с друзьями, новогодние офисные корпоративы или застолья с родственниками без вреда для здоровья.
Чихающим и кашляющим на вечеринке не место
Еженедельный прирост заболеваемости врачи называют тревожным. Поэтому тем, кто простужен, имеет признаки ОРВИ или гриппа, стоит отказаться от посещения вечеринки. Тесное общение с коллегами и друзьями, объятия и поздравления — отличный способ щедро поделиться вирусами.
И даже если сам болеющий переносит вирусную инфекцию легко, не факт, что более зрелые коллеги не получат осложнений гриппа и не проведут новогодние каникулы в стационаре. Если же вы заметили простуженного среди гостей, постарайтесь сесть от него за столом как можно дальше, тщательно мойте руки и избегайте тесных контактов.
Как снизить риск простуды
В идеале для корпоратива лучше выбрать отдельный зал, а не общий ресторанный, и ограничиться тесным кругом коллег. Так риски ОРВИ будут меньше. Стоит отказаться от выходов на перекур на улицу, особенно без верхней одежды, чаще проветривать помещение, одеваться по погоде, чтобы не переохладиться. После жарких танцев, если вы вспотели, нужно дать себе время «остыть» и только потом выходить на улицу. Риск переохлаждения и снижения иммунитета будет ниже. Следите за обувью, чтобы ноги не замерзали.
Профилактика травм: осторожнее с шампанским и танцами
Перед праздниками увеличивается количество пострадавших от пробок шампанского, попавших в глаз, лицо и нанесших травму. Поэтому на вечеринке старайтесь не трясти бутылки с игристым, не направляйте их в толпу и не открывайте напиток по-гусарски.
Осторожнее и с посудой, которая разбивается. Осколками можно сильно пораниться, поэтому не теряйте бдительности, старайтесь не ходить с бокалом в руке или тарелкой по залу, где много подвыпивших людей.
Во время танцев и конкурсов избегайте резких движений, берите с собой устойчивую обувь. Падения, подвернутые ноги из-за высоких каблуков — одна из проблем в новогодние праздники. Результатом могут стать переломы, вывихи и более тяжелые травмы.
Не старайтесь съесть все
Пищевые отравления, кишечные инфекции, переедание с расстройствами стула — еще одна проблема корпоративов. Каким бы богатым ни был стол, соблюдайте умеренность в еде. Попробуйте буквально по 1-2 ложки каждого салата. А от жирных, экзотических и потенциально аллергенных блюд лучше вообще воздержаться.
Старайтесь во время еды больше пить, оценивайте все блюда на столе внешне, на запах и на вкус. Малейшие сомнения в доброкачественности — повод для отказа от блюда. Рестораторы грешат приготовлением праздничного меню из дешевых, с истекающим сроком годности продуктов — подвыпившие гости могут и не заметить подобного.
С алкоголем — умеренно
Хотя говорят, что «закуска градус крадет», но во время корпоратива даже при употреблении большого количества пищи можно изрядно напиться. И подобная неумеренность с алкоголем может обернуться тошнотой, часть вечеринки придется провести в туалете. Вторая проблема — это тяжелое утреннее похмелье, из-за которого многие просто не могут прийти в себя несколько часов, а то и дней.
Избыток алкоголя опасен и тем, что растормаживает нервную систему, в результате человек может совершать необдуманные поступки: вождение в нетрезвом виде, ссоры и драки с коллегами, падения и получение тяжелых травм.
Еще одна проблема — некачественный алкоголь, которым можно банально отравиться. Конечно, если это уважающий себя ресторан, риск подобного невелик, но мелкие кафе и бары не так безопасны. Поэтому в идеале стоит отказаться от приема горячительных напитков.
Если от алкоголя вы не отказываетесь, старайтесь как можно больше пить воды между приемами горячительного, предварительно плотно поешьте и закусывайте между тостами.
Чтоб не обострились «старые раны»
Не все из нас могут похвастаться идеальным здоровьем. К третьему-четвертому десятку практически каждый имеет какую-либо хроническую болезнь. Поэтому в период вечеринок нужно помнить, какие продукты, напитки или действия в вашем случае недопустимы. Если вы гипертоник, диабетик, сердечник — осторожнее с жирным, сладким и алкоголем, не сидите на корпоративе до последнего, уезжайте домой по мере того, как почувствовали усталость.
При проблемах с пищеварением оцените блюда, выберите те, которые наиболее легкие для усвоения, избегайте жирных соусов, острых маринадов. Если вы на диете, вполне можно взять с собой допустимую еду, есть именно свои продукты — вы же пришли веселиться, а не есть.