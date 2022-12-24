С алкоголем — умеренно

Хотя говорят, что «закуска градус крадет», но во время корпоратива даже при употреблении большого количества пищи можно изрядно напиться. И подобная неумеренность с алкоголем может обернуться тошнотой, часть вечеринки придется провести в туалете. Вторая проблема — это тяжелое утреннее похмелье, из-за которого многие просто не могут прийти в себя несколько часов, а то и дней.

Избыток алкоголя опасен и тем, что растормаживает нервную систему, в результате человек может совершать необдуманные поступки: вождение в нетрезвом виде, ссоры и драки с коллегами, падения и получение тяжелых травм.

Еще одна проблема — некачественный алкоголь, которым можно банально отравиться . Конечно, если это уважающий себя ресторан, риск подобного невелик, но мелкие кафе и бары не так безопасны. Поэтому в идеале стоит отказаться от приема горячительных напитков.

Если от алкоголя вы не отказываетесь, старайтесь как можно больше пить воды между приемами горячительного, предварительно плотно поешьте и закусывайте между тостами.