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Конец года — суетное время для многих: перед новогодними каникулами хочется закончить важные дела, да и к самому празднику нужно подготовиться. Последнее, чего хочется в этот период, — свалиться с какой-нибудь простудой. Увы, в холодное время года подобное не редкость.

А если ОРВИ, грипп или коронавирус приходят в ваш дом слишком часто? Что делать, если вы стали очень уж много болеть? Объясняет терапевт Марат Фаррахов.

Марат Фаррахов
Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

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По словам врача, если вы болеете простудой приблизительно несколько раз за год, без серьезных осложнений и последствий, это абсолютно нормально и патологией не считается. Кроме того, организм каждого человека имеет свои особенности. Однако все-таки есть несколько советов, которые помогут увеличить промежуток между больничными.

Не общайтесь близко с заболевшими. Безусловно, вы вряд ли сможете вычислить каждого простудившегося в метро. Но если увидите коллегу, который чихает и кашляет, или приболевшего родственника — постарайтесь держаться от них подальше. Терапевт Фаррахов предупреждает: родителям детсадовцев или школьников придется смириться с тем, что болеть вы будете все-таки несколько чаще.

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Не забывайте о прививках. Есть вакцина, которая помогает снизить риск заразиться респираторными инфекциями, например отитами, бронхитами, пневмониями, которые нередко вызываются бактерией Streptococcus pneumoniae или просто пневмококком. Такие прививки в первую очередь стоит сделать людям с хроническими недугами.

Бросьте курить. Совет может показаться банальным, но, поясняет врач, отказ от сигарет — единственный работающий способ снизить частоту обострений болезней бронхов и легких. Курение провоцирует хроническое воспаление на всех уровнях дыхательных путей. Ослабленная слизистая — открытые ворота для любой инфекции. Поэтому курильщики со стажем более подвержены простудам.

Ешьте много, часто и вкусно. Радикальные диеты, дефицит калорий и белка в итоге приводят к ослаблению иммунитета, человек начинает чувствовать себя хуже. В ответ на прием пищи в нашем теле повышается уровня лейкоцитов в крови.

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Не забывайте отдыхать и работайте с уровнем стресса. Постоянно находиться в состоянии тревоги опасно — иммунитет начнет падать из-за высокого уровня кортизола в крови. Вы не можете убрать все неприятные события и новости из своей жизни. Но можете хотя бы постараться высыпаться, отдыхать. При необходимости стоит обратиться за помощью к психологу.

Занимайтесь спортом. Да-да, фитнес нужен далеко не только тем, кто пытается сбросить лишний вес. Есть исследование, которое подтвердило: люди, которые регулярно занимаются спортом на протяжении 16 недель, реже простужаются и в случае болезни отмечают значимые симптомы на 3,5 дня меньше.

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Не игнорируйте хронические болезни. Диабет, анемия, проблемы с печенью или легкими — все это сказывается на вашей иммунной системе сильнее, чем вам кажется. Поэтому не забывайте время от времени показываться к врачу.

Восполняйте дефициты. Как поясняет Фаррахов в своей группе в соцсети, дефицит некоторых элементов может снизить эффективность работы иммунитета. Речь идет о цинке, железе и витамине Д.

Перестаньте переносить болезнь на ногах. Если заболели — идите лечиться на больничный.

Дарья Гапионок