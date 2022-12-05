Конец года — суетное время для многих: перед новогодними каникулами хочется закончить важные дела, да и к самому празднику нужно подготовиться. Последнее, чего хочется в этот период, — свалиться с какой-нибудь простудой. Увы, в холодное время года подобное не редкость.

А если ОРВИ, грипп или коронавирус приходят в ваш дом слишком часто? Что делать, если вы стали очень уж много болеть? Объясняет терапевт Марат Фаррахов.