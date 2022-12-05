Конец года — суетное время для многих: перед новогодними каникулами хочется закончить важные дела, да и к самому празднику нужно подготовиться. Последнее, чего хочется в этот период, — свалиться с какой-нибудь простудой. Увы, в холодное время года подобное не редкость.
А если ОРВИ, грипп или коронавирус приходят в ваш дом слишком часто? Что делать, если вы стали очень уж много болеть? Объясняет терапевт Марат Фаррахов.
По словам врача, если вы болеете простудой приблизительно несколько раз за год, без серьезных осложнений и последствий, это абсолютно нормально и патологией не считается. Кроме того, организм каждого человека имеет свои особенности. Однако все-таки есть несколько советов, которые помогут увеличить промежуток между больничными.
Не общайтесь близко с заболевшими. Безусловно, вы вряд ли сможете вычислить каждого простудившегося в метро. Но если увидите коллегу, который чихает и кашляет, или приболевшего родственника — постарайтесь держаться от них подальше. Терапевт Фаррахов предупреждает: родителям детсадовцев или школьников придется смириться с тем, что болеть вы будете все-таки несколько чаще.
Не забывайте о прививках. Есть вакцина, которая помогает снизить риск заразиться респираторными инфекциями, например отитами, бронхитами, пневмониями, которые нередко вызываются бактерией Streptococcus pneumoniae или просто пневмококком. Такие прививки в первую очередь стоит сделать людям с хроническими недугами.
Бросьте курить. Совет может показаться банальным, но, поясняет врач, отказ от сигарет — единственный работающий способ снизить частоту обострений болезней бронхов и легких. Курение провоцирует хроническое воспаление на всех уровнях дыхательных путей. Ослабленная слизистая — открытые ворота для любой инфекции. Поэтому курильщики со стажем более подвержены простудам.
Ешьте много, часто и вкусно. Радикальные диеты, дефицит калорий и белка в итоге приводят к ослаблению иммунитета, человек начинает чувствовать себя хуже. В ответ на прием пищи в нашем теле повышается уровня лейкоцитов в крови.
Не забывайте отдыхать и работайте с уровнем стресса. Постоянно находиться в состоянии тревоги опасно — иммунитет начнет падать из-за высокого уровня кортизола в крови. Вы не можете убрать все неприятные события и новости из своей жизни. Но можете хотя бы постараться высыпаться, отдыхать. При необходимости стоит обратиться за помощью к психологу.
Занимайтесь спортом. Да-да, фитнес нужен далеко не только тем, кто пытается сбросить лишний вес. Есть исследование, которое подтвердило: люди, которые регулярно занимаются спортом на протяжении 16 недель, реже простужаются и в случае болезни отмечают значимые симптомы на 3,5 дня меньше.
Не игнорируйте хронические болезни. Диабет, анемия, проблемы с печенью или легкими — все это сказывается на вашей иммунной системе сильнее, чем вам кажется. Поэтому не забывайте время от времени показываться к врачу.
Восполняйте дефициты. Как поясняет Фаррахов
Перестаньте переносить болезнь на ногах. Если заболели — идите лечиться на больничный.