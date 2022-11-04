Нередко у хозяек не возникает проблем с тем, что приготовить как основное блюдо — это могут быть птица, блюда из мяса или рыбы. Но с выбором подходящих гарниров возникают серьезные сложности, поскольку задача гарнира — убрать лишний жир из основного блюда, дополнить вкус, раскрыть полезные свойства, улучшить всасывание питательных компонентов.

Кроме того, что нужно учесть все полезные свойства гарнира, немалую роль играют традиции семьи и вкусы всех ее членов. Кроме того, гарниры нужно чередовать, вносить разнообразие в привычное меню. Вопросы относительно этой темы мы задали врачу-диетологу, нутрициологу Гульшат Сираевой.