Нередко у хозяек не возникает проблем с тем, что приготовить как основное блюдо — это могут быть птица, блюда из мяса или рыбы. Но с выбором подходящих гарниров возникают серьезные сложности, поскольку задача гарнира — убрать лишний жир из основного блюда, дополнить вкус, раскрыть полезные свойства, улучшить всасывание питательных компонентов.
Кроме того, что нужно учесть все полезные свойства гарнира, немалую роль играют традиции семьи и вкусы всех ее членов. Кроме того, гарниры нужно чередовать, вносить разнообразие в привычное меню. Вопросы относительно этой темы мы задали врачу-диетологу, нутрициологу Гульшат Сираевой.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Картофельное пюре — как лакомство
Традиционный гарнир — картофельное пюре, в котором много углеводов, — нельзя назвать самым полезным. Пюре готовится на молоке со сливочным маслом и допустимо в качестве дополнения к блюдам из мяса, рыбы или птицы лишь изредка. Это связано с достаточно высокой калорийностью этих продуктов и способом приготовления. Кроме того, при выборе гарниров стоит ориентироваться на индивидуальные противопоказания — непереносимость глютена, лишний вес, сахарный диабет, гипертензию и т. д.
Подберем наиболее полезные гарниры к различным блюдам, приготовленным из мяса, рыбы либо птицы.
Овощи: запеченые или гриль
Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным. Кроме того, они будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жаренные на масле. Особенно полезны гарниры из плодов, которые запекают целиком, со шкуркой, и только перед подачей на стол их разделывают и добавляют полезные заправки. Из овощей можно выбрать:
Разные сорта капусты (цветная, брокколи, брюссельская).
Помидоры.
Болгарские перцы.
Из запеченных овощей можно приготовить пюре, икру или подать их кусочками.
Гарнир подойдет к мясным блюдам, птице и рыбе.
Фасоль, горох или нут
Бобовые считают тяжелыми гарнирами, хотя это не совсем верно. Эти продукты отлично подойдут в качестве гарнира к мясным блюдам и птице, дополнят рацион растительным белком, витаминами и минералами. Кроме того, они хорошо насыщают, поэтому их порция может быть очень небольшой. Можно приготовить лобио с фасолью, пюре из гороха или нута. Важно только заранее на ночь замочить бобовые, чтобы затем они быстрее приготовились и в воду ушли компоненты, которые провоцируют газообразование.
Кстати, не менее полезны и блюда со стручковой фасолью, зеленым горошком. Они могут стать самостоятельным гарниром к курице или говядине.
Салат с теплыми овощами
Отличный гарнир к любым основным блюдам, который можно собирать в зависимости от своего вкуса. В отличие от традиционных салатов и нарезок, где все компоненты свежие и прохладные, в этих блюдах добавляются запеченные или обжаренные на сухой сковороде овощи — помидоры, баклажаны, кабачки, патиссоны, кусочки тыквы. Разные овощи, добавленные к традиционным салатам, освежат и разнообразят блюдо.
Кстати, в качестве эксперимента можно пробовать и теплые фрукты — персики, яблоки, дольки груши, припущенные на сковороде или гриле.
Рис: не пропаренный и не белый
Эта крупа помогает выжить многим людям в беднейших странах, где есть сложности с продуктами питания. Для многих стран это традиционное блюдо национальной кухни. Но с точки зрения полезности и использования в качестве гарнира лучше отдавать предпочтение бурому рису, красному и черному, нежели традиционному белому (особенно — пропаренному).
В менее обработанных сортах сохраняется больше питательных компонентов, витаминов группы В и минеральных веществ. Перед приготовлением рис нужно тщательно промыть, затем залить водой — чтобы она покрывала крупу примерно на 2 см, добавить немного оливкового масла, слегка присолить и добавить пару зубчиков чеснока и травы. Тогда гарнир будет вкуснее.
Можно и макароны, но не все
Если это паста, спагетти из твердых сортов пшеницы — подобный гарнир вполне допустим для мяса или птицы. Но стоит избегать добавления к нему сливочного масла, жирных сливочных заправок и соусов. Допустимо сочетание макарон с овощами — паровыми или гриль, обжаренными с ложкой оливкового масла. Однако такой гарнир не стоит есть часто — одного раза в неделю вполне достаточно.
Блюдо из СССР актуально и сегодня
В качестве гарнира для рыбных блюд отлично подойдет тушеная капуста. Она низкокалорийная, содержит достаточно питательных компонентов, минералов и витаминов. Кроме того, она помогает усвоению животного белка. Тушить капусту можно с добавлением помидоров, болгарского перца, томатного сока и ароматных трав. Важно только не жарить продукт, а именно тушить, добавив воды и поставив блюдо на медленный огонь.
Сочетайте сочетаемое
Доктор Сираева подчеркивает — белковые продукты нежелательно сочетать с гарнирами из картофеля, фруктами и ягодами. Это объясняют тем, что белки и крахмал, фруктоза требуют разных условий усвоения. Для нормального расщепления, например, картофеля, необходимо создание слабощелочной среды. Для переваривания белков необходима кислотная среда.
Если одновременно в пищеварительный тракт поступают белковые продукты (мясо, рыба) совместно с быстрыми углеводами либо крахмалистыми продуктами, пищеварение затрудняется. Это вызывает «гниение» белков одновременно с брожением углеводов — может возникать дискомфорт. Ферменты — амилаза и пепсин, которые отвечают за расщепление углеводов и белков, — входят в противодействие. Как результат, ухудшится усвоение как углеводов, так и белков.