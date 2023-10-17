Как часто можно есть мясо после 40 лет, чтобы не посадить почки

О том, что колбаса и сосиски не принесут пользу здоровью, мы догадывались: ежедневное употребление 50 г такой продукции повышает риск рака кишечника на 18%. Про вкусный, но вредный свиной шашлык тоже слышали: для сердечников это настоящий яд. Но ведь есть и полезное мясо: нежирная говядина, куриная грудка, индейка. Неужели и в этом нужно себя ограничивать?
«Мясо убивает почки, — с ходу шокирует нефролог Дарья Садовская. — Когда лет десять назад в нашей стране в моду вошли стейк-хаусы и молодые мужчины ринулись есть стейки, запивая красным вином, работы у ревматологов помножилось втрое. Пара бокалов вина, плюс 200-300 граммов говядины два-три раза в неделю — формула „идеальной“ подагры».
В США, где сочные стейки на гриле — это классика американской кухни, в год один человек потребляет 120 кг мяса. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников как-то привел статистику: 14% взрослого населения Америки имеют ту или иную степень почечной недостаточности.
В России мясными продуктами увлекаются меньше, но и у нас цифра получается внушительная: в среднем один человек съедает 70 кг мяса в год.
Почему же при мясной диете так страдают почки?
«Почки — это главный фильтр нашего организма, и мясо для них — самый тяжелый продукт, — объясняет Садовская. — Продукты распада мяса — это хроническое воспаление, белок в моче и смещение pH. Поэтому маленькие дети с болезнью почек часто интуитивно отказываются от мясных продуктов».
Эксперт подчеркивает: нагрузку на почки дает любое мясо: и жирная свинина, и диетическая курочка.
Сколько мяса есть без вреда для почек
Общее количество белка в сутки должно быть 1-1,2 грамма на килограмм вашего веса, советует нефролог. К примеру, человек весом 60 кг должен съедать 60-72 грамма белка в день. Однако в эту норму входит не только животный, но и растительный белок. Причем растительного белка в рационе должно быть больше.
«Белое или красное мясо вы должны съедать максимум один раз в день, а лучше через день, — говорит врач. — Своим пациентам с почечной недостаточностью я сокращаю норму употребления белка до 0,6-0,8 грамма на килограмм».
А после 40 лет нефролог и вовсе советует есть мясо не чаще двух раз в неделю.
«Почки после 40 лет утрачивают свою функцию, очищают все медленнее — это естественный процесс старения, — объясняет Садовская. — Если есть скачки давления, высокий холестерин, диабет и другие хронические болезни, то почки становятся крайне уязвимыми. Но здоровы вы или нет, после 40 лет употребление мясной пищи лучше сократить и добавить в рацион растительную клетчатку».
Сколько железа в мясе ⠀
Но как же быть при анемии? Ведь мясо повышает уровень гемоглобина. К сожалению, при дефиците железа в организме одними котлетами и стейками не спастись.
«Большой миф, что мясом можно вылечить анемию, — говорит врач. — В 100 г говядины около 3 мг железа, а в таблетке железа — от 50 до 100 мг. Чтобы заменить таблетки мясом, нужно ежедневно съедать по три килограмма говядины, причем в течение 3-12 месяцев».
Не поднять мясными продуктами и уровень витамина B12. Если есть его дефицит, без таблеток не обойтись.
Поэтому врач советует есть мясо в меру и не забывать про овощи. Кроме того, раз в год обязательно проверяйте почки: делайте анализ мочи, анализ крови на креатинин и ферритин, а также УЗИ.