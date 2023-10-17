Как часто можно есть мясо после 40 лет, чтобы не посадить почки

О том, что колбаса и сосиски не принесут пользу здоровью, мы догадывались: ежедневное употребление 50 г такой продукции повышает риск рака кишечника на 18%. Про вкусный, но вредный свиной шашлык тоже слышали: для сердечников это настоящий яд. Но ведь есть и полезное мясо: нежирная говядина, куриная грудка, индейка. Неужели и в этом нужно себя ограничивать?