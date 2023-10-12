Еда, таблетки или капельницы? Врач объяснил, что реально помогает при дефиците железа

Около 70% всего железа, которое поступает в организм и распределяется в нем, приходится на гемоглобин. И это крайне важно, поскольку именно этот железосодержащий белок внутри эритроцитов связывает кислород и доставляет его к каждой клетке тела, чтобы мы могли получать энергию для активности в процессе окисления глюкозы. Он же переносит из тканей углекислый газ, который мы выдыхаем легкими. Если железа не хватает, развивается серьезная патология — анемия . Но и это не все проблемы, когда микроэлемента мало.