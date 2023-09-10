Польза и вред сливы: защищает от тромбов и дефицита железа, но небезопасна при болезнях почек

Косточки выбрасывайте

Ядрышки от сливовых косточек лучше не есть. Как ранее рассказывала нутрициолог Нонна Ковалевская, в косточках сливы, как и некоторых других фруктов, содержится токсичное вещество — амигдалин, которое придает им своеобразный миндальный вкус. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты . Большое количество съеденных ядрышек может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому не рекомендуется также делать настойки и вина из слив с косточками: амигдалин со временем тоже может высвободиться.

Какие еще фрукты нельзя есть с косточками, а какие — можно, читайте ЗДЕСЬ.