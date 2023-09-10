Польза и вред сливы: защищает от тромбов и дефицита железа, но небезопасна при болезнях почек

У сливы немало поклонников, а тем, кто еще не распробовал ее вкус, надо присмотреться к ней получше: в этом фрукте много полезного. Сливовая мякоть насыщена витаминами, природными антиоксидантами, аминокислотами и микроэлементами, в том числе железом, калием, йодом, натрием.
Итак, чем именно может помочь слива нашему организму? Врач-гастроэнтеролог СМ-Клиники Елена Манило рассказала «Доктору Питеру» о шести полезных свойствах.
Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, нутрициолог, аллерголог-иммунолог
1. Помогает при запорах
Об этом свойстве, наверное, слышали многие. Действительно, одно из главных достоинств сливы — высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна способствуют быстрому насыщению и стимулируют работу кишечника. При склонности к запорам сливу можно смело использовать как мягкое слабительное.
Клетчатка выполняет еще одну важную функцию — замедляет всасывание содержащегося в сливе натурального сахара и предотвращает колебания уровня глюкозы в крови.
2. Помогает держать вес под контролем
Кроме того, что слива дает ощущение сытости, она еще обладает невысоким гликемическим индексом и сравнительно низкой калорийностью — всего около 42–45 ккал на 100 г. Так что ее смело можно включать в рацион всем, кто хочет похудеть или просто придерживается здорового образа жизни.
3. Защищает от тромбов
Ее плоды содержат органические соединения — кумарины. Эти вещества обладают кроворазжижающим действием, препятствуют образованию тромбов и укрепляют тонус стенок сосудов.
4. Полезна для сердца
Слива подойдет и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В ней много калия, необходимого для поддержания работы сердца и контроля над уровнем артериального давления.
5. Защищает от дефицита железа
А он может привести к железодефицитной анемии и опасному снижению в крови уровня гемоглобина, который отвечает за доставку кислорода ко всем органам и тканям. При таком состоянии человек постоянно чувствует слабость и усталость, теряет аппетит, у него начинают ломаться ногти и выпадать волосы, может падать иммунитет и даже нарушаться когнитивные функции.
В сливе железа немало: в 100 г содержится 2,1 мг микроэлемента. Считается, что ежедневно нам требуется получать около 10-18 мг железа.
6. Продлевает молодость
Слива богата различными веществами с антиоксидантными свойствами. Среди них:
витамин C;
витамин Е;
антоцианы — природные соединения;
бета-каротин — растительный пигмент.
Все эти вещества помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, продлевают нашу молодость и снижают риск развития онкологических заболеваний. Для максимального омолаживающего эффекта стоит выбирать плоды с темной шкуркой.
Косточки выбрасывайте
Ядрышки от сливовых косточек лучше не есть. Как ранее рассказывала нутрициолог Нонна Ковалевская, в косточках сливы, как и некоторых других фруктов, содержится токсичное вещество — амигдалин, которое придает им своеобразный миндальный вкус. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты. Большое количество съеденных ядрышек может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому не рекомендуется также делать настойки и вина из слив с косточками: амигдалин со временем тоже может высвободиться.
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Сколько есть в граммах
По словам Елены Манило, оптимальная суточная доза сливы не должна превышать 200 граммов, это примерно 7–8 плодов среднего размера. При этом за один раз лучше съедать не более 3–4 слив, иначе можно вызвать нежелательную реакцию со стороны ЖКТ.
«В рацион детей фрукт начинают вводить не раньше, чем в 8–9 месяцев. Предпочтительно — в форме пюре. При этом важно следить, чтобы у малыша не возникло аллергической реакции», — добавляет специалист.
Кому нельзя есть сливы
Со сливой осторожнее стоит быть тем, кто страдает аллергией. Сам фрукт не относится к числу сильных аллергенов, но при непереносимости других продуктов или, например, пыльцы способен провоцировать перекрестную аллергию.
Налегать на сливу не стоит и при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта: колитах, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника или гастритах с повышенной кислотностью. Даже сравнительно небольшая порция фрукта может спровоцировать обострение болезни.
Не надо увлекаться фруктом и тем, кто склонен к диарее. У таких людей сливы могут спровоцировать расстройство кишечника, особенно если есть неспелые плоды или употреблять их натощак.
Ограничить количество сливы в рационе стоит также при заболеваниях почек и желчного пузыря. Дело в том, что фрукт содержит оксалаты щавелевой кислоты, которые повышают риск образования камней в этих органах.
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