Кардиолог Шехян назвал рецепты шашлыков для здорового сердца

«Ни в коем случае не покупайте мясо для шашлыка в готовом маринаде . Это табу, опасно! — предупреждает Грант Шехян. — Непонятно, когда этот маринад был сделан и из чего. Качество мяса тоже под вопросом: маринады часто используют, чтобы продать продукт не первой свежести. Поэтому если и мариновать, то самим».