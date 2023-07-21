Кардиолог Шехян назвал рецепты шашлыков для здорового сердца

Сочный, жирный шашлык очень вреден для печени и поджелудочной железы. А еще он повышает уровень холестерина, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но как тут устоять, когда аромат мяса с дымком буквально тянет к столу.
Кардиолог, к.м.н., доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения
«Шашлык — сложная тема, если говорить о пользе. Потому что единственная польза шашлыка в том, что он готовится не на масле, а жарится на расстоянии», — говорит кардиолог, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.
Но если уж очень хочется, вот несколько советов от врача, как сделать шашлык полезнее.
Выбираем правильное мясо
Это точно не свинина, хотя она легче готовится и шашлык получается мягким и сочным.
«Сердечникам нужно выбирать диетическое мясо: чем меньше жира — тем меньше холестерина, — говорит кардиолог. — Готовьте шашлыки из говядины, телятины или баранины. Еще лучше — мясо ягненка. Молодое мясо менее жирное и гораздо мягче. Кроме того, подойдут куриные грудки, индейка, рыба».
Выбираем безвредный маринад
«Ни в коем случае не покупайте мясо для шашлыка в готовом маринаде. Это табу, опасно! — предупреждает Грант Шехян. — Непонятно, когда этот маринад был сделан и из чего. Качество мяса тоже под вопросом: маринады часто используют, чтобы продать продукт не первой свежести. Поэтому если и мариновать, то самим».
Но тут главное не перестараться с ингредиентами. Многие заливают мясо разнообразными жирными соусами, всевозможными приправами и специями, экспериментируя со вкусами. Но организм за такой маринад спасибо не скажет.
«Майонез в качестве маринада — это просто ужасно, — комментирует Шехян. — Если хотите что-то кисломолочное, возьмите нежирный кефир. Старайтесь использовать как можно меньше перца или аджики — эти специи сильно раздражают желудок. В разумных количествах можно уксус или лимонный сок — натуральные кислоты смягчат мясо.Очень полезная специя — куркума. Кто-то кладет для вкуса барбарис или чернослив. Чернослив — богатый калием продукт, полезный для сердца, хотя из-за термической обработки он теряет часть свойств».
По словам врача, чем легче и проще шашлычный маринад, тем лучше для здоровья. В идеале для свежего молодого мяса хватит лишь лука и зеленых ароматных трав. Можно добавить небольшое количество соли, но лучше и вовсе без нее, так как соль задерживает воду.
«А если умеете готовить шашлык без маринада — вообще отлично», — говорит кардиолог.
Следим за временем жарки
«Мясо не должно пережариться. Все, что перегорело, — это канцерогены, вещества, которые вызывают рак, — предупреждает наш эксперт. — Но и недожаренное мясо опасно. Если оно обсеменено гельминтами, яйца можно не заметить: они маленькие и прячутся в фасциях. Поэтому шашлык нельзя ни пережаривать, ни недожаривать».
Разбавляем шашлык овощами
На тарелку с шашлыком врач советует обязательно добавлять любые свежие овощи. Например, салат из овощей с оливковым маслом.
«Дело не в том, что овощи растворяют холестерин. Они сами не содержат холестерина и, условно говоря, работают как разбавитель, — объясняет кардиолог. — Поэтому, если мы приготовили чуть-чуть неполезный шашлык, самое главное, чтобы мы ели не только его».