Эти 4 шага помогут похудеть, если вам уже исполнилось 50 лет

Если в 20–30 лет погрешности образа жизни организм компенсирует самостоятельно или с помощью незначительного снижения калорийности рациона и увеличении подвижности, то после 50 лет эти меры могут не приносить каких-либо значимых результатов. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Доктору Питеру», почему процесс похудения может быть сложным и как сделать его эффективнее.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.Личный сайт
После 40 лет метаболизм меняется
Скорость обменных процессов в организме максимальна в детстве и юности. В этот период тело активно растет, набирает мышечную массу, а жировых отложений формируется не так много. Своего пика обменные процессы достигают к возрасту 25 лет, после этого формируется тенденция к замедлению метаболических процессов. Особенно ярко это становится заметно ближе к 40-45 годам.
В этот период, если не сокращать свой привычный рацион примерно на 5-10%, на боках постепенно «прилипают» лишние килограммы. Это портит внешний вид и нарушает здоровье. А вот похудеть ближе к 50 годам становится все сложнее, вес упорно не хочет снижаться за счет тех методов, что помогали в 25-30 лет. Почему так?
Сплошные ошибки
С возрастом сбрасывать вес становится все сложнее. Это обусловлено целым рядом факторов, от гормональных изменений и снижения физической активности до естественного ухудшения общего состояния здоровья и приема лекарств от хронических заболеваний.
Все это в целом влияет на повседневную жизнь, мы зачастую едим больше, чем это нужно для покрытия потребностей организма, а расходуем калории очень мало, особенно при работе в офисе, с просиживанием часами за экраном компьютера. Добавим сюда стрессы, которые мы часто заедаем, засилье фастфуда и полуфабрикатов, которые толкают нас на отказ от приготовления полноценных ужинов в пользу быстрых перекусов.
Роль гормонов
Гормональные перестройки в организме, происходящие с возрастом (в большей степени снижение уровня эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин), играют важную роль в том, как меняется тело человека после 40-50 лет.
Из-за снижения уровня гормонов постепенно замедляется обмен веществ. Это значит, что для поддержания процессов жизнедеятельности организму требуется меньше энергии, так как расходуется меньше калорий, а излишки запасаются в виде жировых отложений.
Закономерно снижается и объем мышечной массы. Мышцы — это один из главных потребителей энергии в организме. Когда их масса снижается, замедляется и расходование калорий в течение дня.
Параллельно человек может отмечать задержку жидкости в организме, что приводит к появлению отеков, повышению аппетита и ухудшению сна.
Процессы старения не отменить
Помимо гормональных изменений, на уровень физической активности влияют процессы естественного старения: становятся более хрупкими кости, постепенно изнашиваются суставы, у многих людей появляются хронические заболевания, например гипертония или сахарный диабет, которые требуют постоянной поддерживающей терапии. Человек становится менее активным, а принимаемые препараты нередко способствуют набору веса.
Меняется круг общения
Зачастую набору веса способствует и изменение круга общения. В основном люди проводят большую часть времени дома, меньше общаются с друзьями, вылазки на активный отдых становятся все более редкими. По мере старения все реже возникает желание активно развлекаться, много гулять, люди предпочитают домашний отдых активным развлечениям.
Похудеть вполне возможно
Несмотря на все изменения, похудеть после 50 лет возможно, однако, скорее всего, этот процесс потребует больше времени и усилий. Упор стоит делать на традиционные методы работы с лишним весом:
снижение калорийности рациона;
повышение физической активности;
налаживание сна;
работу со стрессом.
При этом важно не изнурять тело диетами и слишком интенсивными тренировками. Резкое ограничение калорий приводит к срывам и откату веса, а чрезмерные физические нагрузки — к тому, что привычку не получается сформировать, и спорт уходит из ежедневной рутины.
Если самостоятельно похудеть не получается, нужно обсудить этот вопрос с эндокринологом: он проведет обследование и при необходимости порекомендует медикаментозное лечение или скорректирует имеющееся. Также можно обратиться к диетологу или нутрициологу, чтобы составить стратегию похудения, которая будет учитывать индивидуальные особенности здоровья.