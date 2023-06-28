Эти 4 шага помогут похудеть, если вам уже исполнилось 50 лет

Все это в целом влияет на повседневную жизнь, мы зачастую едим больше, чем это нужно для покрытия потребностей организма, а расходуем калории очень мало, особенно при работе в офисе, с просиживанием часами за экраном компьютера. Добавим сюда стрессы, которые мы часто заедаем, засилье фастфуда и полуфабрикатов, которые толкают нас на отказ от приготовления полноценных ужинов в пользу быстрых перекусов .