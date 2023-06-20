Эти 5 правил помогут быстро похудеть, если вам уже исполнилось 30 лет

Похудеть и сохранить устойчивый результат непросто, особенно если вам больше 30 лет. И дело тут не в замедленном метаболизме, он даст о себе знать позже, когда вы достигнете 60-летнего возраста. Чем вы старше, тем больше заняты на работе, тем меньше у вас времени на занятия спортом и активные прогулки. Именно поэтому, даже если вы всю жизнь могли похвастаться «обменом веществ ведьмы», ели все и не толстели, с возрастом вы можете начать набирать вес. В этом случае сбросить лишние килограммы может быть особенно непросто, ведь ваши пищевые привычки, скорее всего, далеки от идеала и вы никогда до этого не худели.