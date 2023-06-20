Эти 5 правил помогут быстро похудеть, если вам уже исполнилось 30 лет

Похудеть и сохранить устойчивый результат непросто, особенно если вам больше 30 лет. И дело тут не в замедленном метаболизме, он даст о себе знать позже, когда вы достигнете 60-летнего возраста. Чем вы старше, тем больше заняты на работе, тем меньше у вас времени на занятия спортом и активные прогулки. Именно поэтому, даже если вы всю жизнь могли похвастаться «обменом веществ ведьмы», ели все и не толстели, с возрастом вы можете начать набирать вес. В этом случае сбросить лишние килограммы может быть особенно непросто, ведь ваши пищевые привычки, скорее всего, далеки от идеала и вы никогда до этого не худели.
Впрочем, все не так безнадежно. Есть несколько советов, которые помогут быстро и эффективно избавиться от лишнего веса, если вам уже больше 30 лет.
Обратите внимание на цельные продукты
Если вы привыкли есть на ходу и утолять голод с помощью фастфуда и полуфабрикатов, возможно, настала пора пересмотреть свой подход к питанию. Основу вашего рациона должны составлять цельные продукты. Это могут быть семена, овощи, орехи, фрукты, бобы. Следите за тем, сколько вы потребляете белка, тогда ваше питание будет сытным и позволит при этом постепенно худеть.
Сократите количество скрытого сахара
Это не значит, что нужно отказаться от сладкого и сахара в принципе. Однако скрытый сахар заставляет вас потреблять больше калорий, чем нужно вашему телу. Такая еда вызывает скачок уровня глюкозы в крови и не дает продолжительного чувства насыщения, лишь разжигая аппетит. Постарайтесь поменьше налегать на сладкие лимонады, конфеты, выпечку, проверяйте составы готовых блюд из магазина.
Ешьте достаточно пищи
Распространенная ошибка многих худеющих: в погоне за быстрым результатом многие начинают не просто сокращать дефицит калорий, а вообще перестают есть. Это плохой вариант: голодовка вас здоровее не сделает, да и риск в итоге сорваться и переесть только выше. Ваше тело нуждается в равномерном поступлении топлива в течение всего дня.
А еще некоторые люди часто отказываются от полноценных приемов пищи, заменяя их перекусами. Однако на самом деле так вы рискуете съесть гораздо больше.
Готовьте приемы пищи заранее
Люди, которым больше 30 лет, редко могут похвастаться большим количеством свободного времени. Если вы не завели привычку заранее продумывать свое меню и готовить пищу впрок, то велик риск однажды прийти с работы уставшим и просто заказать доставку не самой полезной и питательной еды. Планирование питания помогает не переедать и бороться с ожирением.
Питайтесь медленно и осознанно
Постарайтесь есть неторопливо и научитесь выделять достаточно времени на вдумчивый прием пищи. Не стоит за обедом смотреть телевизор или видео в Интернете. Думайте, что именно вы едите, сосредоточьтесь на пище и своих ощущениях. Такой подход не только полезен для пищеварения, но и помогает тем, кто привык переедать, пишет издание