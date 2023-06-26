Уберите их со стола: психолог объяснила, тарелки какого цвета заставляют нас съедать больше

Цвета, которые окружают нас, настраивают на определенный лад и вызывают разные эмоции и чувства.
Так, зеленый подразумевает любовь и мир, характеризует рост и жизнь, гармонию и спасение; красный возбуждает, придает бодрость; желтый приносит радость, легкость и тепло. Причем важен цвет не только стен, мебели и одежды, но и столовых приборов: тарелок, чашек, милых кухонных аксессуаров, которые мы видим постоянно.
Психолог объяснила, тарелки какого цвета могут заставить нас съедать больше, а какого — умерят аппетит.
Цвет посуды имеет значение
«Цвет посуды оказывает значительное влияние на наш аппетит, — признает психолог, сертифицированный нутрициолог Евгения Зарубина. — Так, посуда белого цвета во все времена считалась самой популярной. Сложно найти дом, в котором у хозяйки не будет белых салатников, тарелок, розеток, блюдец или креманок. Но белые тарелки — не лучший выбор для худеющих».
Этот прием, кстати, активно используют в ресторанах, почти везде в общепите блюда подают на белых тарелках. В этом есть маркетинговый ход, отмечает психолог.
«Еда, предложенная в посуде белого цвета, выглядит ярко и контрастно, очень презентабельно, заставляя наш аппетит разыграться еще больше, — объясняет Евгения Зарубина. — Кроме того, белый цвет психологически располагает, помогает настроиться на позитивный лад».
Есть данные, что с белой тарелки, например, мы съедаем примерно на 30% больше, чем с красной. Ученые экспериментально доказали, что блюда в красных тарелках кажутся нам менее привлекательными.
Выбор за вами
«А вот пища, положенная на тарелки черного, фиолетового, темно-синего, болотного и серого цветов для нашего мозга выглядит не сильно аппетитно, что способствует уменьшению количества и размера порций, — продолжает психолог. — Поэтому темные цвета посуды — лучшее решение для тех, кто хочет похудеть».
Конечно, серьезно скинуть вес не получится, изменив лишь цвет тарелок на вашей кухне. Похудение обеспечит только комплексный и серьезный подход, отмечает эксперт.
Иллюзия Дельбефа
Важен и размер тарелки, не только цвет, отмечает эксперт. Он может заставить людей неверно оценивать количество положенной еды.
На маленькой тарелке даже небольшая порция будет выглядеть внушительно, а на большой — даже огромная — вполне себе приемлемой, и мы не заметим, как съедим гораздо больше привычного.
Объясняет этот феномен иллюзия Дельбефа, названная в честь открывшего ее бельгийского математика.
Он выяснил, что если посмотреть на два круга одинакового размера, окруженных кольцами, то больше будет казаться тот, к которому кольцо расположено ближе (см. фото).
Правда, очень похоже на белые тарелки с положенной на них какой-то
черной едой?