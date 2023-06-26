Уберите их со стола: психолог объяснила, тарелки какого цвета заставляют нас съедать больше

Важен и размер тарелки, не только цвет , отмечает эксперт. Он может заставить людей неверно оценивать количество положенной еды.

На маленькой тарелке даже небольшая порция будет выглядеть внушительно, а на большой — даже огромная — вполне себе приемлемой, и мы не заметим, как съедим гораздо больше привычного.

Объясняет этот феномен иллюзия Дельбефа, названная в честь открывшего ее бельгийского математика.

Он выяснил, что если посмотреть на два круга одинакового размера, окруженных кольцами, то больше будет казаться тот, к которому кольцо расположено ближе (см. фото).