Чем подкормить перец: три рецепта от опытных садоводов

Даже если у вас нет своего огорода, вы можете вырастить зелень даже на балконе или подоконнике. Однако, чтобы получить вкусную и сочную зелень, сажать ее нужно с умом. Кроме того, стоит учитывать некоторые нюансы по уходу за зелеными листовыми овощами. Подробнее о том, как сажать лук, петрушку и укроп, можно ЗДЕСЬ.