Чем подкормить перец: три рецепта от опытных садоводов

Сладкий перец отлично дополняет салаты и вторые блюда. Чтобы вырастить хороший урожай овоща на собственной грядке, достаточно знать пару секретов.
Разберемся, что опытные огородники советуют тем, кто решил впервые вырастить перцы на своем участке.
Почва и посадка
Перед тем как посадить перцы в почву, нужно убедиться, что земля прогрелась. Лучше предварительно сделать ее более плодородной с помощью компоста или перегноя.
Кроме того, необходимо обеспечить корни растений хорошим дренажем. Важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась.
Полив и подкормка
Перцы нуждаются в хорошем регулярном поливе. Однако перебарщивать не стоит: переувлажнение может уничтожить растение.
Кроме того, перцы нуждаются в хорошей подкормке. Идеальное время для удобрений — июнь.
Вот несколько вариантов подкормки:
Зола: смешайте 1 столовую ложку с литром воды. Раствор необходимо настаивать сутки.
Йод и молоко: литр нежирного молока нужно смешать с 10 каплями йода, получившийся состав разбавить 10 литрами воды.
Борная кислота: в 5 литров воды нужно добавить 5 грамм кислоты.
Все варианты подкормки лучше вносить под корень, пишет
Защита от болезней и вредителей
Внимательно следите за растениями. Время от времени осматривайте листки и стебли, отмечайте симптомы заболеваний и вредителей, пишет издание
Если заметили, что с перцами что-то не так, как можно скорее используйте биопрепараты.
Формируйте куст
Есть два важных этапа.
Пасынкование. Необходимо убрать лишние побеги. Только в таком случае плоды получат достаточно питания.
Подвязка. Чтобы стебли не повредились под тяжестью перцев, растение необходимо подвязать к опорам. Эта мера поможет улучшить вентиляцию и предотвратить заболевания.
Конечно, урожай зависит не только от стараний огородника. Даже если вы будете соблюдать все советы, повлиять на результат могут погода и климат.
Кстати
В первой половине лета стоит уделить внимание и помидорам. Грамотное удобрение поможет получить богатый урожай. По словам специалистов, подкормки в начале лета можно поделить на два вида: корневые и некорневые. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати, один из рабочих и простых вариантов получить богатый урожай помидоров — полить их кефиром. Узнать о том, как правильно это делать, можно ЗДЕСЬ.
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