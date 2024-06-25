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Чем подкормить перец: три рецепта от опытных садоводов

Грамотный полив, хорошая подкормка, правильная забота о растении — и к концу лета вы сможете поразить всех соседей богатым урожаем перцев.

25 июня 2024Обсудить
перец можно ли есть с семенами
Источник:
unsplash

Сладкий перец отлично дополняет салаты и вторые блюда. Чтобы вырастить хороший урожай овоща на собственной грядке, достаточно знать пару секретов.

Разберемся, что опытные огородники советуют тем, кто решил впервые вырастить перцы на своем участке.

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Почва и посадка

Перед тем как посадить перцы в почву, нужно убедиться, что земля прогрелась. Лучше предварительно сделать ее более плодородной с помощью компоста или перегноя.

Кроме того, необходимо обеспечить корни растений хорошим дренажем. Важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась.

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Полив и подкормка

Перцы нуждаются в хорошем регулярном поливе. Однако перебарщивать не стоит: переувлажнение может уничтожить растение.

Кроме того, перцы нуждаются в хорошей подкормке. Идеальное время для удобрений — июнь.

Вот несколько вариантов подкормки:

  • Зола: смешайте 1 столовую ложку с литром воды. Раствор необходимо настаивать сутки.

  • Йод и молоко: литр нежирного молока нужно смешать с 10 каплями йода, получившийся состав разбавить 10 литрами воды.

  • Борная кислота: в 5 литров воды нужно добавить 5 грамм кислоты.

Все варианты подкормки лучше вносить под корень, пишет телеграм-канал «Дачный советник».

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Защита от болезней и вредителей

Внимательно следите за растениями. Время от времени осматривайте листки и стебли, отмечайте симптомы заболеваний и вредителей, пишет издание «Чебоксары Live».

Если заметили, что с перцами что-то не так, как можно скорее используйте биопрепараты.

Формируйте куст

Есть два важных этапа.

  • Пасынкование. Необходимо убрать лишние побеги. Только в таком случае плоды получат достаточно питания.

  • Подвязка. Чтобы стебли не повредились под тяжестью перцев, растение необходимо подвязать к опорам. Эта мера поможет улучшить вентиляцию и предотвратить заболевания.

Конечно, урожай зависит не только от стараний огородника. Даже если вы будете соблюдать все советы, повлиять на результат могут погода и климат.

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Кстати

В первой половине лета стоит уделить внимание и помидорам. Грамотное удобрение поможет получить богатый урожай. По словам специалистов, подкормки в начале лета можно поделить на два вида: корневые и некорневые. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кстати, один из рабочих и простых вариантов получить богатый урожай помидоров — полить их кефиром. Узнать о том, как правильно это делать, можно ЗДЕСЬ.

Даже если у вас нет своего огорода, вы можете вырастить зелень даже на балконе или подоконнике. Однако, чтобы получить вкусную и сочную зелень, сажать ее нужно с умом. Кроме того, стоит учитывать некоторые нюансы по уходу за зелеными листовыми овощами. Подробнее о том, как сажать лук, петрушку и укроп, можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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